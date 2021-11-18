Расстрел Майдана: суд разрешил допрос по видеосвязи вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев

Святошинский районный суд Киева разрешил провести допрос по видеосвязи беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле Майдана. Они находятся в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Экс-беркутовцы, предположительно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.

"Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации", - огласил решение судья Сергей Дячук.

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В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи "грузинских снайперов", которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.

Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

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28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

В начале февраля 2020 Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении участвовать в судебных заседаниях.