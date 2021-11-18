До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН
Новости Цензор.НЕТ Общество
Последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, нельзя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук.
"Председатель Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, член-корреспондент НАН Украины Игорь Бровченко отмечает, что до конца года официальное число жертв COVID-19 в Украине может достигнуть 100 тысяч, а реальные цифры смертности, по меньшей мере, вдвое выше", - говорится в сообщении.
По его словам, как минимум последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль нельзя.
"Но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", - отметил Бровченко.
Пожалуйста, подождите...
майстри спорту з ковіду:
Велике Крадівництво як Заполярна ж/д Сталіна де клали трупи замість шпал
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ общее количество заражений в стране увеличилось до 9 219 912.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 37 374. Число летальных возросло за сутки на 1251 - до 260 335.
В Москве выявили 4 062 заболевших, Санкт-Петербурге - 2 645, Самарской области - 1 781, Московской области - 1 407, оккупированном Крыму - 878, Краснодарском крае - 819, Нижегородской области - 781, Воронежской области - 746, Свердловской области - 739, Красноярском крае - 701, Пермском крае - 697, Республике Башкортостан - 681, Ростовской области - 643, Саратовской области - 635. В прочих регионах заболело менее 600 человек в каждом.
и поняли, что не катит, особенно перед Новым Годом.