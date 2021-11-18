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До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

Новости Цензор.НЕТ Общество

До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

Последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, нельзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук.

"Председатель Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, член-корреспондент НАН Украины Игорь Бровченко отмечает, что до конца года официальное число жертв COVID-19 в Украине может достигнуть 100 тысяч, а реальные цифры смертности, по меньшей мере, вдвое выше", - говорится в сообщении.

По его словам, как минимум последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль нельзя.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

"Но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", - отметил Бровченко.

Читайте также: В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+3
Сеньор Ковідомор.....

майстри спорту з ковіду:
Велике Крадівництво як Заполярна ж/д Сталіна де клали трупи замість шпал
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18.11.2021 16:26
+3
Пенсійний фонд оголосить новорічне святкування, бо кількість пенсіонерів суттєво зменшиться. Для цієї цинічної структури, проклятої Богом і людьми, нічого святого не існує.
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18.11.2021 16:36
+3
хм.. я смотрю других болезней у них в меню для народа нет !?.. токА - ковидомор...пздц
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18.11.2021 23:48
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seo-шник статью писал?
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18.11.2021 16:24 Ответить
Сеньор Ковідомор.....

майстри спорту з ковіду:
Велике Крадівництво як Заполярна ж/д Сталіна де клали трупи замість шпал
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18.11.2021 16:26 Ответить
с куміров прімєр бєрут, аж лопаются

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ общее количество заражений в стране увеличилось до 9 219 912.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 37 374. Число летальных возросло за сутки на 1251 - до 260 335.

В Москве выявили 4 062 заболевших, Санкт-Петербурге - 2 645, Самарской области - 1 781, Московской области - 1 407, оккупированном Крыму - 878, Краснодарском крае - 819, Нижегородской области - 781, Воронежской области - 746, Свердловской области - 739, Красноярском крае - 701, Пермском крае - 697, Республике Башкортостан - 681, Ростовской области - 643, Саратовской области - 635. В прочих регионах заболело менее 600 человек в каждом.
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18.11.2021 16:42 Ответить
А ще були луддити.
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18.11.2021 16:53 Ответить
Пенсійний фонд оголосить новорічне святкування, бо кількість пенсіонерів суттєво зменшиться. Для цієї цинічної структури, проклятої Богом і людьми, нічого святого не існує.
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18.11.2021 16:36 Ответить
А от сигарет как мы сёдня выяснили каждый год стоко. И чо?
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18.11.2021 16:40 Ответить
Якщо активно писати, як зараз і жертв ДТП і потопельників то і 300 тисяч на папері буде
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18.11.2021 18:38 Ответить
хм.. я смотрю других болезней у них в меню для народа нет !?.. токА - ковидомор...пздц
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18.11.2021 23:48 Ответить
Они посмотрели на выручку после введения этой ххерни,
и поняли, что не катит, особенно перед Новым Годом.
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19.11.2021 00:56 Ответить
статистика - это всё что государство предложило народу в борьбе с ковид ...ах да , вовина 1ооо , но то другое
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19.11.2021 11:29 Ответить
 
 