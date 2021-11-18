До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

Последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, нельзя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук.

"Председатель Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, член-корреспондент НАН Украины Игорь Бровченко отмечает, что до конца года официальное число жертв COVID-19 в Украине может достигнуть 100 тысяч, а реальные цифры смертности, по меньшей мере, вдвое выше", - говорится в сообщении.

По его словам, как минимум последние три-четыре дня смертность от COVID-19 в Украине не растет, однако однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль нельзя.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

"Но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", - отметил Бровченко.

Читайте также: В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА