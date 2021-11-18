РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11623 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 348 17
Беларусь (7522) Германия (6007) граница (4734) мигранты (951) нелегалы (445) чрезвычайное положение (203) Мельник Андрей (221)

Украина отправила на границу с Беларусью 8,5 тыс. правоохранителей: может быть объявлено чрезвычайное положение, - посол Украины в Германии Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина отправила на границу с Беларусью 8,5 тыс. правоохранителей: может быть объявлено чрезвычайное положение, - посол Украины в Германии Мельник

Правительство Украины приняло решение направить к границе с Беларусью 8,5 тысяч полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Они помогут оберегать его от мигрантов.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", – отметил Мельник.

Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее достаточно трудно контролировать.

"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", – заявил Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовалый ребенок сирийских мигрантов умер в лесу на польско-белорусской границе

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба з гансів злупити баблом, моральними втратами та заморозкою СП-2

одним словом кругом волати: "ганси - ви свині !"
і це буде вірно

.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:34 Ответить
В лагере мигрантов на границе произошла вспышка COVID-19.

Белорусские медики диагностировали коронавирус у находящихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

О заражении нелегалов вирусом сообщил заместитель председателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк. - https://charter97.org/ru/news/2021/11/18/444599/
показать весь комментарий
18.11.2021 16:36 Ответить
ну вот зачем у дрочикулы арсенал отобрали - могли бы его бросить на охрану границы...
показать весь комментарий
18.11.2021 16:36 Ответить
Ну хоч одне нормальне рішення нашої тіпа влади.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:37 Ответить
Да-да,и под шумок чрезвычайного положения уже легально урезать права и свободы...
показать весь комментарий
18.11.2021 16:42 Ответить
бред, это на границе только.... о б*же, да, да, оттеперва вам не надо выходить кормить кошек и голубых(сами подохнут)
показать весь комментарий
18.11.2021 16:50 Ответить
Для начала снимите розовые очки и загуглите «Закон об эвакуации».
Вам выдаст в основном материалы по российскому закону.Вы с ним ознакомьтесь,что нас ждёт,ибо подобный собираются ввести и в Украине
показать весь комментарий
19.11.2021 02:41 Ответить
Ну вам,може і якось урізала, а от мені- ні. Хоча це і не ніяка не заслуга нашої тіпа влади.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:00 Ответить
Кого его?????????? Правительство или ГРАНИЦУ???
показать весь комментарий
18.11.2021 16:47 Ответить
несколько костюмов аля-монстры с Чернобыля = все смуглые остановятся только в питере))
А, ну и да, выставить таблички - если дальше пойдешь - на грибника попадешь, грибы кедом - вай-вай-вай, наказание:
показать весь комментарий
18.11.2021 16:48 Ответить
Почему никто не подсказал,что война в другой стороне? Почему гетьман промолчал и не подсказал?
показать весь комментарий
18.11.2021 16:52 Ответить
А знаете к чему эти все заявы посла в Германии? Это такой намек: Вы же понимаете, что отправить такое кол-во правоохранителей на границу, это очень не дешево. А мы же не столько для себя, сколько для Европы стараемся. Может это, поучаствуете ... финансово.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
А как же теперь быть с закупкой ГСМ для войны,
продуктов питания для фронта и
электричества с одного ( КАРЛ) блока Белоруской АЭС для Граждан Украины .
Свое " НЗ" пустили на "0" -
успешные бизнесмены .
Нам теперь третьего фронта только не хватает !
Предлагаем
занять круговую оборону , насколько хватит б/п присланных на 60 млн. из USA?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:05 Ответить
Бесполезное действие, не зная, что делать, так давайте хоть шо нибудь. Детвора во власти, деньги на ветер, это же не их, это ваши. До нас никто не полезет, это смерти равно. Нагнетают, а потом спасают, дон Кихоты х.............вы. Займитесь, хотя о чем это я, курицы во власти с козлами безмозглыми, Даже нечего комментировать, придется пережить этот бэзлад.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:06 Ответить
то есть пограничников нету, раз полиция границу охранять будет?

уже и здесь всё разворовали?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:13 Ответить
перші вже полізли в Україну. Задержание группы нелегалов из Беларуси, которые пытались зайти в Украину через зону отчуждения https://youtu.be/mCB9QqWkGh0
показать весь комментарий
18.11.2021 18:27 Ответить
 
 