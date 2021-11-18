Украина отправила на границу с Беларусью 8,5 тыс. правоохранителей: может быть объявлено чрезвычайное положение, - посол Украины в Германии Мельник
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Правительство Украины приняло решение направить к границе с Беларусью 8,5 тысяч полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Они помогут оберегать его от мигрантов.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", – отметил Мельник.
Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее достаточно трудно контролировать.
"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", – заявил Мельник.
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одним словом кругом волати: "ганси - ви свині !"
і це буде вірно
.
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Вам выдаст в основном материалы по российскому закону.Вы с ним ознакомьтесь,что нас ждёт,ибо подобный собираются ввести и в Украине
А, ну и да, выставить таблички - если дальше пойдешь - на грибника попадешь, грибы кедом - вай-вай-вай, наказание:
продуктов питания для фронта и
электричества с одного ( КАРЛ) блока Белоруской АЭС для Граждан Украины .
Свое " НЗ" пустили на "0" -
успешные бизнесмены .
Нам теперь третьего фронта только не хватает !
Предлагаем
занять круговую оборону , насколько хватит б/п присланных на 60 млн. из USA?
уже и здесь всё разворовали?