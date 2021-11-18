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Новости Экономика
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"Клуб предпринимателей" написал письмо НКРЭКУ о последствиях повышения тарифов на распределение газа

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Общественная организация "Клуб предпринимателей" обратилась к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Повышение тарифов на распределение природного газа в 2,5 раза, которое предлагается к рассмотрению НКРЭКУ, грозит предприятиям, которые до сих пор не оправились от коронакризиса. Если газ подорожает, они будут вынуждены прекращать работу и увольнять работников. Об этом говорится в письме ОО "Клуб предпринимателей" к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Клуб предпринимателей написал письмо НКРЭКУ о последствиях повышения тарифов на распределение газа 01

Как сказано в письме, "АО Винницагаз" предлагает на 2022 год увеличить тариф на распределение до 4,41 грн, что почти в 2,5 раза больше ныне действующего. Если Комиссия согласует эту инициативу, под угрозой окажется малый и средний бизнес, который и так крайне тяжело переживает карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса.

"Это негативно повлияет на работу заведений общественного питания, производителей энергоемкой продукции, сферы других услуг. Это, в свою очередь, приведет к сокращению работников и прекращению работы ряда субъектов МСБ, которые будут непосредственно касаться и членов семей предпринимателей. А учитывая изменение системы начисления субсидий для населения, в результате чего сужен круг получателей, последствия для этой категории населения могут быть катастрофическими", – отмечается в письме.

Именно поэтому ОО обратилась к Тарасюку с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить введения в действие нового тарифа на распределение природного газа.

Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Политолог Александр Леонов констатировал, что подорожание газа негативно скажется на рейтинге президента, который будет продолжать падать, поскольку избиратели будут все больше разочаровываться во власти, не способной выполнить обещания.
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А йому пох... бо він отримав зарплату 2,2 мільйони гривень. Може собі дозволити за газ заплатити.
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18.11.2021 16:53 Ответить
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18.11.2021 16:58 Ответить
Вони не знизятьь-вон спиз###ять.
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18.11.2021 17:36 Ответить
Так вот какое оно снижение тарифов от Вовы в 2 раза !
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18.11.2021 16:54 Ответить
Пареньки себе рейтинг подымают, может быстрее попрут из власти. Живут с........ки одним днем, урвал, хорошо, а завтра пое.......................... ть. Называются - безтолковые рвачи. Вовочке респект.
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18.11.2021 17:11 Ответить
А в якій ще країні світу платять за транспортировку газу та чому транспортировка не являється пропорційною ніж спожитий газ?
Це являеться просто приниженням гідності людей яким при максимальній єкономії газу без ніякого приводу підвищують ціну найого транспортировку вже не керуючись як вони та влада заявляли що керуються минулорічними витратами населення.
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18.11.2021 17:23 Ответить
Ця сволота зовсім відірвалася від берегів і хоче перетворити українців у жебраків.
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18.11.2021 18:48 Ответить
Чомусь ну нікого зовсім НЕ ПАРИТЬ ЗВІДКИ взялись труби по селах та містах. Може газмяс їх прокладав за ВЛАСНІ кошти? НІ "наліком". Так само наліком "за точку". Окремо в касу.
Що в залишку? Газмяс отримав кошти за віртуальні роботи, труби. Цих коштів з надлишком хватило на трубу між містами. Тобто мешканці оплатили труби та роботи за власний кошт і окремо в касу.
Потім їх газмяс приватизував. ТЕПЕР вони кажуть платіть за доставку. Рило не репне?
Це не перше їх НАДшахрайство.
Вони не стіснялись, брали масштабно. Наприклад в коли був пільговий період 3,5 то ТРЕТИНА Закарпатської області запалтила по 7 грн. Як тобі ілон Маск такий креатив? Вони можуть
Ось такі гівномути. Ніхто не сидить, ніхто не покараний за МЕГАаферу. Все гуд.
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18.11.2021 18:54 Ответить
До всіх зауважень коментуючих додам свої 5 копійок. .. Якщо я, скажімо, використовую 50 кубів газу, який коштував десь там у Роттердамі100 $ і плачу певну суму за доставку, то якщо у тому ж Ротердамі вартість газу становитиме 1000 $, а мені доставлять ті ж 50 кубів, з якої такої радості ч маю платити більше . Розумію , Фірташу адвокати підняли тариф на свої послуги, але чого їх маємо утримувати ми з вами. А може дамо його до суду. Він без нашої згоди, без жодної компенсації привласнив наше майно, збагачується. А труби то ж наші...
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18.11.2021 20:43 Ответить
Хлеб по 100 гривень за буханку, литр масла гривен 150, а что нормально, 73 процента поддержат, главное чтобы Сватов каждый день показывали 😁
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18.11.2021 21:24 Ответить
НКРЕКП - регулятор хренів. Він хоч раз регульнув щось донизу? Він лише схвалює підвищення комуналки і ніколи не перечить.
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27.12.2021 09:45 Ответить
 
 