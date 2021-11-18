"Клуб предпринимателей" написал письмо НКРЭКУ о последствиях повышения тарифов на распределение газа

Общественная организация "Клуб предпринимателей" обратилась к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Повышение тарифов на распределение природного газа в 2,5 раза, которое предлагается к рассмотрению НКРЭКУ, грозит предприятиям, которые до сих пор не оправились от коронакризиса. Если газ подорожает, они будут вынуждены прекращать работу и увольнять работников. Об этом говорится в письме ОО "Клуб предпринимателей" к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Как сказано в письме, "АО Винницагаз" предлагает на 2022 год увеличить тариф на распределение до 4,41 грн, что почти в 2,5 раза больше ныне действующего. Если Комиссия согласует эту инициативу, под угрозой окажется малый и средний бизнес, который и так крайне тяжело переживает карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса.

"Это негативно повлияет на работу заведений общественного питания, производителей энергоемкой продукции, сферы других услуг. Это, в свою очередь, приведет к сокращению работников и прекращению работы ряда субъектов МСБ, которые будут непосредственно касаться и членов семей предпринимателей. А учитывая изменение системы начисления субсидий для населения, в результате чего сужен круг получателей, последствия для этой категории населения могут быть катастрофическими", – отмечается в письме.

Именно поэтому ОО обратилась к Тарасюку с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить введения в действие нового тарифа на распределение природного газа.

Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Политолог Александр Леонов констатировал, что подорожание газа негативно скажется на рейтинге президента, который будет продолжать падать, поскольку избиратели будут все больше разочаровываться во власти, не способной выполнить обещания.