РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4324 посетителя онлайн
Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
3 629 44
голодовка (827) Грузия (4339) Саакашвили (3303)

Саакашвили упал в комнате для свиданий, и его выносили на носилках, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили упал в комнате для свиданий, и его выносили на носилках, - адвокат

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, голодающему уже более 40 дней, понадобилась медицинская помощь после падения.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда Михеил Саакашвили покидал сегодняшнюю встречу с адвокатами, он упал, и медработники на носилках забрали его", - сказал Басилая журналистам.

По его словам, в настоящее время в тюремной больнице находится другой адвокат Ника Гварамия, и он позже сообщит подробности.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Скажем так: актер с Михуила так себе
показать весь комментарий
18.11.2021 16:56
+18
Коли вже цей довбаний цирк закінчиться?..
показать весь комментарий
18.11.2021 16:57
+15
Та "да"... Де фотка з ковдрою в клітинку? Без ковдри "не заходить". Ну ніяк...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажем так: актер с Михуила так себе
показать весь комментарий
18.11.2021 16:56 Ответить
Та "да"... Де фотка з ковдрою в клітинку? Без ковдри "не заходить". Ну ніяк...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:02 Ответить
актер с Михуила так себе - так само як і руфер! ЧЕ Гевара вже не той!
показать весь комментарий
18.11.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 21:49 Ответить
Са-а-ака.....учится летать!
показать весь комментарий
18.11.2021 23:04 Ответить
Коли вже цей довбаний цирк закінчиться?..
показать весь комментарий
18.11.2021 16:57 Ответить
То фізкультура - "упал-отжался"! 😊
показать весь комментарий
18.11.2021 22:08 Ответить
Представляю себе это землетрясение …
показать весь комментарий
18.11.2021 16:58 Ответить
Сбитый Карлсон
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
Вірю всім адвокатам. До колік. Такі кумедні історії вигадують.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:00 Ответить
Ничего страшного. Ломка пройдет, зато потом сможет с наркоты слезть
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
Передайте Мише плед Насировский, тогда можно будет среди 73% населения организовать сбор средств на лечение!
показать весь комментарий
18.11.2021 17:02 Ответить
Яке лікування! Профессор обіцяв омолодження шляхом пересадки "яєчок обізяни"...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:05 Ответить
Проблема заключается в том, коллега, что у обезьянки на банковой нет яичек.... Она их пытается имитировать!
показать весь комментарий
18.11.2021 17:20 Ответить
Але ж доктор ***** обіцяв...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:29 Ответить
Клетчатый плед хочет выпросить такой многоходовочкой
показать весь комментарий
18.11.2021 17:03 Ответить
На жаль,Саакашвілі перетнув ту межу,до якої ще є жорсткий,розумний реформатор а після якої починається звиклий паяц з дешевими трюками...Розумію,що це на нього так Зєля вплинув...Побачив,як в Україні прийшли до влади паяци і подумав,що і в Грузіі таке можна повторити...А грузини ще не готові,ще не вкінець здебілізувались...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:04 Ответить
Держись Михо, поправляйся. Там лиза нетраханная ждет
показать весь комментарий
18.11.2021 17:04 Ответить
Як Ви можете навіть подумати що ліза "нєтраханая"! - кожний правий має право на те що зліва і те що справа.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:08 Ответить
меня терзают смутные сомнения на этот счет...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:17 Ответить
Так, як Юльку на візку вивозили
показать весь комментарий
18.11.2021 17:07 Ответить
Я дажу себе уже предтавил звук с каким шелепнулось на пол это жирное, старое и обрюзглое тело.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:16 Ответить
Наверное, адвокаты принесли ему письмо от Ясько - "Михо, я полюбила другого! Его зовут АраХамия - он почти из ваших!"
показать весь комментарий
18.11.2021 17:18 Ответить
не тягне пропелер - тре ще схуднути...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:19 Ответить
На 48 день голодування упав, його вже мали рази зо три відспіватити. Не вірю, хоть гопки скачіть - не вірю. Аферист та популіст Міша Карлсон ніколи собі шкоди не завдасть, тільки дешеве шоу, жалкує, бідолашний, що не має змоги знімати відосики, як бубочка.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:33 Ответить
клоун
показать весь комментарий
18.11.2021 17:52 Ответить
Мог и один человек на руках вынести, Михо же на 100 кг похудел.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:52 Ответить
Я так поняв, баба Йуля так візка і не передала Мишку...От же не думав шо вона така жмотяра. Чи береже на слідуючий раз? Хер її поймеш.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:53 Ответить
в след раз носилки ставьте сзади Михуила, чтоб он сразу падал на них, выносить так удобнее
показать весь комментарий
18.11.2021 18:06 Ответить
А ковдра в клітинку була присутня?
показать весь комментарий
18.11.2021 18:11 Ответить
В мене голова болить
показать весь комментарий
18.11.2021 20:04 Ответить
******* негайно потрібно рятувати !!!!!!!!!! Від ожиріння і наркозалежності!
показать весь комментарий
18.11.2021 20:29 Ответить
Какой актер пропадает, вот прям упал уходя от адвокатов. Цирк голимый.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:46 Ответить
Интересно получится если экспрезидент Грузии возьмёт да и умрёт в тюрьме...вот тогда будет смеху..правда?
показать весь комментарий
18.11.2021 21:48 Ответить
Мне уже жалко тюремщиков, что ни день так они Михуила на себе по тюрьме таскают, а там вес немаленький.))
показать весь комментарий
18.11.2021 21:49 Ответить
Злые вы. Человек столько для вас сделал.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:50 Ответить
Засмічують інформаційне поле цим ********. Навмисне відволікають увагу від серйозних проблем. Закопали і забули. Амінь.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:51 Ответить
Ну що ж, напевно на волі йому було настільки погано, що добровільно!!! поїхав у єдине місце на планеті, де його чекала тюрма. 🤔 Невже це Ясько так йому життя на волі псувала? Ну тоді зрозуміло, чому у КІМНАТІ ДЛЯ ПОБАЧЕНЬ!!! чолов'яга знепритомнів! 😊 Це лірика, звичайно, але Саакашвілі реально треба було не в тюрму, а до психіатра.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:53 Ответить
Каждый судит по себе - относительно авторов предыдущих комментариев.

Михеилу - здоровья и исполнений его благих желаний помочь народу Грузии жить в достойном государстве.

Дай Бог и нашим детям-внукам жить в достойном государстве…
показать весь комментарий
18.11.2021 22:03 Ответить
 
 