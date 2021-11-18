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Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, ставшему фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівський портал.

Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.

Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Потому сегодня его доставили в суд принудительно. Оказалось, он находился в одной из больниц Закарпатской области.

Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теориях заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.

Читайте также: СБУ объявила подозрение лидеру так называемых антивакцинаторов. СМИ называют имя Остапа Стахива, причастного к организации марша в Киеве 3 ноября (Обновлено). ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
В студію законодавчі акти, що юридично описують "антивакцинаторство", будь ласка!!!
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18.11.2021 17:07
+17
Антивакцинаторская Народная Республика!!!
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18.11.2021 17:05
+16
А москаль і мільярдер новінський колотить тут світом і йому нічого немає. І за поперкдників, йому нічого не було і думаю, що не буде й надалі.
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18.11.2021 17:09
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Как обычно. Я не я и хата не моя. Бешенство говорите? Ну тогда я приглашаю вас на экскурсию. Таировское кладбище,5 Одесса, Украина
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19.11.2021 09:31 Ответить
Та ну... З таким неврівноваженим...ще приб'є чи посадить свята інквізиція. А що на тому кладовищі на пам' ятниках вже історію хвороби викарбовують?
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19.11.2021 13:17 Ответить
От ви дурепа . Я вас на екскурсію до місцевої перлини запрошую - крематорія. На власні очі побачите скільки і чому там кремують. Можете працівників запитати про навантаження останнього часу. Бо ім байдуже який висновок зробив патологоанатом
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19.11.2021 14:54 Ответить
кацапсине швабру в дупло и на каменоломни
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18.11.2021 17:43 Ответить
это ж каким надо быть идиотом, что бы выступать адвокатом у вируса, помогая его распостранению в поппулляции людей.
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18.11.2021 17:47 Ответить
яким чином?
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18.11.2021 20:23 Ответить
Невже знову "Топаз! Дай команду" тітушкам? Чи "спроба захоплення влади" як і "погроза"зі сторони Марусі і Федини?
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18.11.2021 17:50 Ответить
да нет, просто пропагандон вируса ковид19
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18.11.2021 17:52 Ответить
Так, а при чому тут "захоплення влади", були якісь реальні, підкреслюю, реальні дії ?
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18.11.2021 18:02 Ответить
почему вы об этом меня спрашиваете?
Может были а может не было... Я не знаю всех обстоятельств дела. Но то что чел явно не адекватен-- это факт (по его отношению к ковид19)
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18.11.2021 18:05 Ответить
Та це питання риторичне, а відносно неадеквата, то таких вистачає. Один в ранзі депутата навіть стріляв з автомата в людних місцях, інший автомобіль під задній борт таранив. Всіх не перелічиш
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18.11.2021 18:36 Ответить
Цим арештом просто відволвкають увагу від сьогоднішніх публікацій Біллінкнт по Впгнергейту !!!
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18.11.2021 17:53 Ответить
Те падло у фейсбуці мене забанило було.
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18.11.2021 17:53 Ответить
Дійсно маячня - так дивится інтелектуальна еліта країни на наслідки поверхнової стовідсовкової граматики ...

Бо одні , коли перше почали щось там царапати на дерев"яжці :
"Мір, Трюдь , Маї" й трох ближче до паркану : "***" .
Інші отримавши штангенциркуль почали виміряти "черепний індекс" с відмінників .
В йще іншого читання почалося з переписки Енгельса з Каутським ...

Але був такий японець й не простий , а цілий імператор , якого після його поховання назвали Мейдзі . Ось він починав справжню тотальну освіту й йще на прикінці 19 століття . Там де на початку того ж століття навіть в армії не було вогнепальної зброї й жодного заводу . Повне середньовіччя . Й то Петрой та Катька казали мовляв "парламент-шмарламент" - нам це не потрібно , нам на заході требо тільки навчитися флот будувати й паріки носити . Ататюрк вже після Мейдзі сказав , що мовляв його народ дикий й тому виключно через насильство ми його приведемо з прозахідної військовою елітою ...
Ось що ми бачимо зараз -- що Московія , що Туреттчина поступово повертаються до середньовічча за менталітетом більшості але з іншої зброєю .

А ось Мейдзі пійшов іншим шляхом . Він перший у світі ввів тотальну не граматику , а саме справжню європейську освіту . Особливо для дівчат - теж . Це відмінність й від Фрації те ж , не кажучи про Британію й США .
А крім цього він заснував парлементаризм й розділенням влади ...
Тому зараз Японія в 22 столітті . До речі вона вийшла на перші місця по вакцинації : 99.4 млн. з 125 млн. Японці почали вводити культуру маскового режиму вже 15 років тому .
Японці на першому місці в світи по кількості продажу кондомів на душу населення . Та й по жіночим протизаплідним пігулкам -- теж . Й на останнє по абортах ...

Й усе це на фоні істерії на Московії й інших країнах колишнього софка на рахунок любові до природи й несприяяті скаженної "хімії" . На фоні найбільшого абортного конвеєра в світі .

Й це тільки поверхово так виглядає , що нібито нема зв"язку усім , що я тут написав й рухом антиваксів .
Насправді : "*** на паркані як ознака першого слова дитини, листування Енгельса з Каутсьский замість букваря , боротьба с генетикою , як "продажної шльондрою каміталізму" й ось зараз антивакса -- це усе ланки одного ланцюга .
Ланцюга граматики замість глибинної й цивілізаційної освіти ...

Ось й кажуть правильно - деяких вчити тільки зіпсувати класичних й еталоних дурнів .
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18.11.2021 17:54 Ответить
Ви там на п"яту дозу вже наготувались? Хотів спитати, якщо 2-3 дози не допомогли, то має допомогти 4-5 ? Якщо такі класні "вакцини", то як би побачити умови , на яких їх продають? Контракти, сертифікацію. Не маєте посилань?
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18.11.2021 18:10 Ответить
Так-так, тільки 4-5-6....дози вже за гроші!!!!
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18.11.2021 20:06 Ответить
Мій знайомий робив безкоштовно. Не в цьому суть. Держава оплачує вакцину. І це за гроші платників податків. Мєнти примушують до вакцинації, а вони працюють за гроші платників податків. Цікаво, які умови контрактів. Щось всюди ці умови дуже засекречені.
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18.11.2021 20:10 Ответить
Lideru biologicheskih teroristov zalog v milion, da nu nafig, ja bi ih sprjatal na vsegda.
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18.11.2021 17:54 Ответить
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18.11.2021 18:17 Ответить
Дуже цікаво було спостерігати з однієї сторони - кілька сотень людей, що прийшли підтримати не просто Остапа - а припинення порушення прав та свобод громадян. А іншої - два десятки нацкорпусу - пацани років по 20 і дві сотні поліції
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18.11.2021 18:21 Ответить
осторожно - аферисты !!!


Не прошло и недели с тех пор, как Зеленский объявил, что за вакцинирование гражданам государство будет выплачивать по 1 000 гривен. Тем не менее уже появилась новая мошенническая схема, которая спекулирует на этой программе.

Ряд людей уже успели столкнуться с новой схемой «развода», поэтому пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга предупредил, что стоит быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников.

По данным специалистов банка, уже зафиксировали случаи, когда клиентам через разные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию в несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. После этого они переводят деньги с карт пользователей на собственные счета.

«ПриватБанк» призывает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платёжных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах. Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением.
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18.11.2021 18:54 Ответить
Янелох - генератор ідей! Шахраї на нього моляться.
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18.11.2021 20:29 Ответить
рыбак рыбака аферист афериста чувствует издалека )))
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18.11.2021 21:01 Ответить
І ще ці цікавий факт :у коли проститутки журналісти виходили з суду - весь народ скандував :ганьба.
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18.11.2021 19:09 Ответить
я спостерігав трохи за його постами та стрімами ще на початку 1 хвилі, коли ще не було ніяких щеплень, тільки безглузді штрафи за прогулянки в парках і нічого крамольного я від нього не чув, інша справа, що всіх з цього останнього мітингу звели в купу, а там вже і неадеквати і античіпізатори і дякувальники рашці були, з тими дійсно потрібно розбиратися, - і щось не віриться, щоб він мав на меті захоплення влади
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18.11.2021 19:11 Ответить
дякувальники рашці були...

 саме це головне. i з цим потрiбно розбиратися.
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18.11.2021 20:00 Ответить
ну то розберись з мєртвєчуком
ну чого ти?
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18.11.2021 20:25 Ответить
ну кацапи використувують будь яку можливість, а знаючи не дуже великий розум Остапа, його могли спокійно в сліпу використати проти України.
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18.11.2021 20:06 Ответить
Є категорія "ординарних корисних ідіотів", які здатні ввязатися в бійку але не здатні організувати правильний рух.
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18.11.2021 20:08 Ответить
треба з"ясувати мотиви. Мотив - це ключ до ефективного розслідування і справедливого вироку. Нафуя йому ото все було робить?
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18.11.2021 19:20 Ответить
Поцікавтесь про діяльність Остапа Стахіва раніше, в інтенеті безліч інформації. Якщо коротко політичний активіз це його хліб, але так виглядає що цього разу цей хліб дали йому росіяни...
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18.11.2021 20:10 Ответить
воно навiть виглядае , як чмо... що там з фiнансуванням з паРашi, недолуге?

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18.11.2021 19:59 Ответить
Є у цього чмошника п@ідараста, гєй друг, такий самий п@ідараст надьожа, сєпаратюга щє той.
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18.11.2021 20:05 Ответить
https://barometr.info/archives/30044
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18.11.2021 20:06 Ответить
дякую.
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18.11.2021 20:10 Ответить
Робити висновки зі зовнішності не знаючи людини - ознака відсутності інтелекту
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18.11.2021 20:09 Ответить
дякую. але достатньо послухати його маячню, ii повно на Youtube.

i зовнiшнiсть - це лише додаток до його маячнi.

зауважте, я нiчого не маю проти адекватних антиваксерiв, якi вiдстоюють права людини перед

всесиллям держави. але тут зовсiм iнше...
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18.11.2021 20:15 Ответить
в тебе з головою все гаразд?

чому я не можу мати думку про маячню цього недолугого провокатора?


а воно, що? воно Нобелiвський лауреат з фiзики чи хiмii? можливо, великий екЗперд? вчений? ,

великий iнтелектуал, щось недосяжне для мене, що я не можу мати свою думку про його таки

маячню?
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18.11.2021 20:36 Ответить
Не вступай в дискусію з ідіотом. Не варто.
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18.11.2021 20:39 Ответить
В дечому я з вами згоден, але діяльність стахіва максимум на що тягне - це повалення конституційного безладу.
В нас є багато інших проблем - де потрібно задіювати СБУ та суди
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18.11.2021 23:45 Ответить
Стахів точно не російський агент. Російських агентів впливу потрібно шукати в оп та уряді.
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18.11.2021 23:47 Ответить
І це чмо на восьмому році війни бере гроши у кацапів на антиваксерну пропаганду. От жеж падлюка кончена, як і усі інші антивакси.

Пацюк Олєх, якщо захочеш і під моїм коментарем щось гавкнути, бачу ти тут відпрацьовуєш, то пішов туди
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18.11.2021 20:38 Ответить
Що це за ЧМО ?
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18.11.2021 20:44 Ответить
Странно, он же не малоросс а-ха-ха-ха...
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18.11.2021 21:21 Ответить
Послушал я его бред немного, нечего конкретного он из себя не представляет, обычный бизнес- тренер мотиватор, для лохов
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19.11.2021 00:29 Ответить
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