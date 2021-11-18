Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, ставшему фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівський портал.

Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.

Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Потому сегодня его доставили в суд принудительно. Оказалось, он находился в одной из больниц Закарпатской области.

Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теориях заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.

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