Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен
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Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Остапу Стахиву, ставшему фигурантом дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов". Стахива арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівський портал.
Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.
Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Потому сегодня его доставили в суд принудительно. Оказалось, он находился в одной из больниц Закарпатской области.
Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.
Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теориях заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.
Пожалуйста, подождите...
Может были а может не было... Я не знаю всех обстоятельств дела. Но то что чел явно не адекватен-- это факт (по его отношению к ковид19)
Бо одні , коли перше почали щось там царапати на дерев"яжці :
"Мір, Трюдь , Маї" й трох ближче до паркану : "***" .
Інші отримавши штангенциркуль почали виміряти "черепний індекс" с відмінників .
В йще іншого читання почалося з переписки Енгельса з Каутським ...
Але був такий японець й не простий , а цілий імператор , якого після його поховання назвали Мейдзі . Ось він починав справжню тотальну освіту й йще на прикінці 19 століття . Там де на початку того ж століття навіть в армії не було вогнепальної зброї й жодного заводу . Повне середньовіччя . Й то Петрой та Катька казали мовляв "парламент-шмарламент" - нам це не потрібно , нам на заході требо тільки навчитися флот будувати й паріки носити . Ататюрк вже після Мейдзі сказав , що мовляв його народ дикий й тому виключно через насильство ми його приведемо з прозахідної військовою елітою ...
Ось що ми бачимо зараз -- що Московія , що Туреттчина поступово повертаються до середньовічча за менталітетом більшості але з іншої зброєю .
А ось Мейдзі пійшов іншим шляхом . Він перший у світі ввів тотальну не граматику , а саме справжню європейську освіту . Особливо для дівчат - теж . Це відмінність й від Фрації те ж , не кажучи про Британію й США .
А крім цього він заснував парлементаризм й розділенням влади ...
Тому зараз Японія в 22 столітті . До речі вона вийшла на перші місця по вакцинації : 99.4 млн. з 125 млн. Японці почали вводити культуру маскового режиму вже 15 років тому .
Японці на першому місці в світи по кількості продажу кондомів на душу населення . Та й по жіночим протизаплідним пігулкам -- теж . Й на останнє по абортах ...
Й усе це на фоні істерії на Московії й інших країнах колишнього софка на рахунок любові до природи й несприяяті скаженної "хімії" . На фоні найбільшого абортного конвеєра в світі .
Й це тільки поверхово так виглядає , що нібито нема зв"язку усім , що я тут написав й рухом антиваксів .
Насправді : "*** на паркані як ознака першого слова дитини, листування Енгельса з Каутсьский замість букваря , боротьба с генетикою , як "продажної шльондрою каміталізму" й ось зараз антивакса -- це усе ланки одного ланцюга .
Ланцюга граматики замість глибинної й цивілізаційної освіти ...
Ось й кажуть правильно - деяких вчити тільки зіпсувати класичних й еталоних дурнів .
Не прошло и недели с тех пор, как Зеленский объявил, что за вакцинирование гражданам государство будет выплачивать по 1 000 гривен. Тем не менее уже появилась новая мошенническая схема, которая спекулирует на этой программе.
Ряд людей уже успели столкнуться с новой схемой «развода», поэтому пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга предупредил, что стоит быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников.
По данным специалистов банка, уже зафиксировали случаи, когда клиентам через разные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию в несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. После этого они переводят деньги с карт пользователей на собственные счета.
«ПриватБанк» призывает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платёжных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах. Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением.
рыбак рыбакааферист афериста чувствует издалека ))) проституткижурналісти виходили з суду - весь народ скандував :ганьба.
саме це головне. i з цим потрiбно розбиратися.
ну чого ти?
i зовнiшнiсть - це лише додаток до його маячнi.
зауважте, я нiчого не маю проти адекватних антиваксерiв, якi вiдстоюють права людини перед
всесиллям держави. але тут зовсiм iнше...
чому я не можу мати думку про маячню цього недолугого провокатора?
а воно, що? воно Нобелiвський лауреат з фiзики чи хiмii? можливо, великий екЗперд? вчений? ,
великий iнтелектуал, щось недосяжне для мене, що я не можу мати свою думку про його таки
маячню?
В нас є багато інших проблем - де потрібно задіювати СБУ та суди
Пацюк Олєх, якщо захочеш і під моїм коментарем щось гавкнути, бачу ти тут відпрацьовуєш, то пішов туди