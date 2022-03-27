Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. Он побывал в одном из населенных пунктов Приазовья, в котором своими глазами увидел последствия российской агрессии на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - отмечают в прессцентре ООС.
Также сообщается, что увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии.
"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу. Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - резюмировали в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Оскари ж за художнi фiльми. в нього i Золота малина...) i не одна.
а так в життi стоун гiвно, що захоплюється рiзними схибленими дикунами-диктаторами.
Всі ми пам'ятаємо пригоди Жепард'є у роіськє.
авторитетного ботоксного Сцарька-педофила, который делает то, что считает нужным,
тоже оценивать нельзя? ась, убогий?
Дебилоид лаптеголовый, откуда какая нибудь ватная бабка или дед могут знать кто и откуда их обстрелял, особенно если они в это время в подвале сидели? Зато потом телевизор включат, где какая нибудь Скабеева разумеется расскажет, что это укро-каратели ее обстреляли и эти старперы пойдут рассказывать как сами полет ракеты видели и как из мимо пролетающего украинского истребителя им пилот-биндеровец ехидно ухмылялся.
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
не зрозуміло що маскується в кімнаті на стінах?
Доповідаю: так прийнято у військових блоку НАТО.
Застосовуються сітки для прикриття постріляних, побитих, напівзруйнованих стін у приміщеннях, котрі використовуються під час заходів для особового складу. Можливе використання сіток для розділення великих ангарів, цехів, спортзалів на секції, обособленні майданчики тощо.
Бачив таке у німців, французів, американців в далекому 1997 році, коли був у миротворчому батальоні в БіГ.
Так що тут все гаразд, повірте на слово!
То, что он был мужем Мадонны (Чикконе) и послал её - делает ему честь.
Мог бы вариться в голливудском соку, наваривая очередные миллионы.
Уважуха и успехов в реализации планов !
Делает то, что считает правильным.
От як би ж Шон зняв фільм про Вагнергейт, то це б була бімба! Хто-небудь, натякніть йому на таку цікаву тему для сценарію.