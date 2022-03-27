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Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. Он побывал в одном из населенных пунктов Приазовья, в котором своими глазами увидел последствия российской агрессии на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - отмечают в прессцентре ООС.

Также сообщается, что увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии.

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"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу. Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - резюмировали в штабе.

Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 01
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 02
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 03
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 04
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 05
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 06
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 07
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 08
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 09
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 10
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 11
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 12
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 13
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 14
Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС 15
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Топ комментарии
+47
Про Україну є що зняти. Такі фільми, яких ще світ не бачив.
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18.11.2021 17:36
+32
Оливер Стоун - является активным сторонником конспирологических теорий. И он не имеет оскаров. Шон Пенн демократ и активный борец за свободу слова, думаю, что фильм будет лучше.
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18.11.2021 18:00
+26
А козлобородатый министр и квартальные сценаристы до такого не могли додуматься !?
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
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18.11.2021 17:42
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Про Україну є що зняти. Такі фільми, яких ще світ не бачив.
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18.11.2021 17:36 Ответить
З 2013 року в Україні такий багатосерійний фільм йде, що Голівуд і всі інші нервово курять в стороні.
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18.11.2021 17:43 Ответить
Оливер Стоун уже снял про Майдан, сейчас этот такой же снимет
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18.11.2021 17:53 Ответить
Не треба нам таких.
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18.11.2021 17:58 Ответить
Оливер Стоун - является активным сторонником конспирологических теорий. И он не имеет оскаров. Шон Пенн демократ и активный борец за свободу слова, думаю, что фильм будет лучше.
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18.11.2021 18:00 Ответить
Стоун обладатель трёх премий «Оскар», причем как режиссер, а не актер.
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18.11.2021 18:21 Ответить
він має Оскари, а фуйло має його
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18.11.2021 18:24 Ответить

Оскари ж за художнi фiльми. в нього i Золота малина...) i не одна.

а так в життi стоун гiвно, що захоплюється рiзними схибленими дикунами-диктаторами.


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18.11.2021 18:39 Ответить
"я ничтожество и этот белый господин даже не посмотрит в мою сторону".....как же это порюске...
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18.11.2021 19:41 Ответить
Був. До того, як став підфуйлістом.
Всі ми пам'ятаємо пригоди Жепард'є у роіськє.
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18.11.2021 20:53 Ответить
бориска, лапоть, а ты таки молодец, возьми с полки пирожок от почитателя пуйла оливера.))

авторитетного ботоксного Сцарька-педофила, который делает то, что считает нужным,

тоже оценивать нельзя? ась, убогий?
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18.11.2021 20:24 Ответить
Стоун мастерски сделал "Уолл-Стрит", что не отменяет того, что он гнида.
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18.11.2021 20:32 Ответить
Более важно, что он дружит с диктаторами: Ві́льям О́лівер Сто́ун -Відомий своєю схильністю до конспірологічних теорій, завжди та всюди шукати «провину США» та прихильністю до диктаторських режимів або персональною дружбою з такими відомими тиранами та деспотами як брати Фідель та Рауль Кастро, Уго Чавес, Ево Моралес та Володимир Путін. Фігурант бази даних центру «Миротворець» як пособник російських окупантів.
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18.11.2021 21:28 Ответить
Так, диктатори - це його улюблена тема.
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18.11.2021 22:51 Ответить
Але Олівер Стоун дуже поважає Шона Пенна.

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19.11.2021 02:32 Ответить
Оливер Стоун снял фильм фактически в кабинете у путлера. И получил за это свои 30 серебренников.
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18.11.2021 19:47 Ответить
Ну как би сліди обстрілів явно вказують, що стріляють зі спини. Просто вам це соромно визнавати, а місцевим лячно.
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18.11.2021 20:52 Ответить
Прям как донбасяцкие ватаны, которые в 2014-2015, да и сейчас по сути, все новости из паРашаТВ узнавали, даже то, что на соседней с ними улице происходит, а потом повторяли весь этот бред про афро-негров на абрамсах, польских, чешских наемников и распятых мальчиках всяких?
Дебилоид лаптеголовый, откуда какая нибудь ватная бабка или дед могут знать кто и откуда их обстрелял, особенно если они в это время в подвале сидели? Зато потом телевизор включат, где какая нибудь Скабеева разумеется расскажет, что это укро-каратели ее обстреляли и эти старперы пойдут рассказывать как сами полет ракеты видели и как из мимо пролетающего украинского истребителя им пилот-биндеровец ехидно ухмылялся.
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18.11.2021 21:01 Ответить
Ким зняте.Про що. Як.Це будуть дивитись у світі.З цих стрічок формується імідж України та українців.Кацапи платять.А де наша "активна оборона"?
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18.11.2021 22:34 Ответить
Це вам не Пореченков чи Сігал...
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18.11.2021 17:38 Ответить
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18.11.2021 17:39 Ответить
А козлобородатый министр и квартальные сценаристы до такого не могли додуматься !?
Тотальная стыдоба - иностранцы больше беспокоятся о нашей стране, чем доморощенные клоуны....
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18.11.2021 17:42 Ответить
??? Маск/сітки використовуються не за прямим призначенням... фото 3,4,6
не зрозуміло що маскується в кімнаті на стінах?
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18.11.2021 17:53 Ответить
Не треба дивуватись!
Доповідаю: так прийнято у військових блоку НАТО.
Застосовуються сітки для прикриття постріляних, побитих, напівзруйнованих стін у приміщеннях, котрі використовуються під час заходів для особового складу. Можливе використання сіток для розділення великих ангарів, цехів, спортзалів на секції, обособленні майданчики тощо.
Бачив таке у німців, французів, американців в далекому 1997 році, коли був у миротворчому батальоні в БіГ.
Так що тут все гаразд, повірте на слово!
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18.11.2021 18:35 Ответить
Шон Пенн - крутяцкий актер
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18.11.2021 18:18 Ответить
Шон Пен гарний профі, дай Бог щоб фільм вдався і весь світ побачив чим стали розкішні і люксові селища для курортників на Азові після нападу Московії на Україну у 2014 му.

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18.11.2021 18:24 Ответить
Расскажите про опорпункт Валєра, про рейд десантури, про АЄРОПОРТ, про Саур-Могилу, про операцию с Моторолой, с Гиви, про Цємаха, тут топ-сериал можно такой снять что все Оскари соберьот, а еще про операц. В Криму
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18.11.2021 18:44 Ответить
Профи?))Вы его биографию почитайте ))Оно больное на всю голову !
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18.11.2021 18:55 Ответить
Больные на всю голову не едут на передовую к простым солдатам.
То, что он был мужем Мадонны (Чикконе) и послал её - делает ему честь.
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18.11.2021 20:36 Ответить
Надеюсь, ты про своего *****?
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18.11.2021 23:34 Ответить
95 квартал, видосики... пора закрепить в конституции, право на видосики-куесики...э
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18.11.2021 19:35 Ответить
Ну, посмотрим что снимки. Лишь бы Юща туда не позвали как в недавнем кацапидусном "кине".
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18.11.2021 19:36 Ответить
Это очень правильно. Преступления сепаратистов должен знать весь мир.
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18.11.2021 20:08 Ответить
вони не сепаратисти, вони манкурти, зрадники... та головне - колаборанти.
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18.11.2021 20:38 Ответить
Респект мужику.
Мог бы вариться в голливудском соку, наваривая очередные миллионы.
Уважуха и успехов в реализации планов !
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18.11.2021 20:38 Ответить
Бердянське.. До війни кожного літа відпочивав там..
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18.11.2021 20:40 Ответить
....а мы - в крыму
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18.11.2021 23:21 Ответить
До войны
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18.11.2021 23:35 Ответить
если там ходит толпа зелупонцев с микрофоном, то там не опасно. опять насцали в глаза иностранцу...
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18.11.2021 21:08 Ответить
Хороший хлопець. Чудовий актор. Прекрасно грав військових у воєнних драмах. Зіграні ним ролі складні і драматичні. Запамятовуються.
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18.11.2021 22:05 Ответить
Чем-то напоминает Леонида Филатова.
Делает то, что считает правильным.
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18.11.2021 22:25 Ответить
Респект Шону Пену, шо відвідав нас. Єдину країну у світі, яка наодинці вже вісім років воює з самим підступним та самим страшним ворогом у світі.

От як би ж Шон зняв фільм про Вагнергейт, то це б була бімба! Хто-небудь, натякніть йому на таку цікаву тему для сценарію.
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18.11.2021 22:49 Ответить
...американский заробитчанин, на кровушке решил кэш поднять... это можно и в Америке сделать на ближайшем песчаном карьере
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19.11.2021 04:41 Ответить
А на бутылку как иначе тебя насадить? Ты же здесь, а не в Америке!
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19.11.2021 20:06 Ответить
На гражданство зарабатывает.
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19.11.2021 05:34 Ответить
Постарел.... давно пора вести пропаганду..русские фильмы через месяц снимают про обдроченочек и олимпиус инферно и телеканалами оплот и обдроссия....
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19.11.2021 08:26 Ответить
Может наконец то снимет фильм не про мифических нацистов, а про настоящих, из рашки!
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19.11.2021 20:04 Ответить
 
 