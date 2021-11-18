Сотрудничества с ОП почти нет. На встрече с Зеленским договорились договариваться, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы, которые "беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов".

Об этом Кличко рассказал в интервью Цензору.НЕТ.

"Я благодарю президента, что в конце концов за год у меня была возможность пообщаться с ним. Мы не о природе и не о погоде общались. У меня было много вопросов, как у главы столицы, как у руководителя Ассоциации городов Украины. – Вопрос, что касается отопительного сезона, ключевых вызовов, которые у нас есть. Мы обсуждали горячие вопросы, которые беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов", - заявил мэр Киева.

По его словам, стороны "договорились решать".

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"Сотрудничества у нас (с Офисом президента. - Ред.) на сегодня почти нет. Но оно должно быть. Не о политических интересах речь должна идти; нам нужно решать вопросы, которых достаточно много в нашей стране - вопросы энергоносителей, тарифов, отопления. Вопрос борьбы с бедностью, много важных вопросов, у нас немало вызовов сегодня, которые нам нужно вместе, сверяя часы, решать, и мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас главная задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: "Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой – власть. Людей беспокоит, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса. Людям безразлично, чья там конкретно ответственность и чья вина. Они обвиняют власть. Задача власти - и центральной, и местной - решать эти вопросы", - рассказал глава столицы.

"То, что встреча состоялась, означает, что мы начали говорить друг с другом. Изменилось что-то или нет? Как говорится, договорились договариваться", - подытожил Кличко.

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