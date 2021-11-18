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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) Кличко (4511) Офис Президента (1691)

Сотрудничества с ОП почти нет. На встрече с Зеленским договорились договариваться, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудничества с ОП почти нет. На встрече с Зеленским договорились договариваться, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы, которые "беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов".

Об этом Кличко рассказал в интервью Цензору.НЕТ.

"Я благодарю президента, что в конце концов за год у меня была возможность пообщаться с ним. Мы не о природе и не о погоде общались. У меня было много вопросов, как у главы столицы, как у руководителя Ассоциации городов Украины. – Вопрос, что касается отопительного сезона, ключевых вызовов, которые у нас есть. Мы обсуждали горячие вопросы, которые беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов", - заявил мэр Киева.

По его словам, стороны "договорились решать".

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"Сотрудничества у нас (с Офисом президента. - Ред.) на сегодня почти нет. Но оно должно быть. Не о политических интересах речь должна идти; нам нужно решать вопросы, которых достаточно много в нашей стране - вопросы энергоносителей, тарифов, отопления. Вопрос борьбы с бедностью, много важных вопросов, у нас немало вызовов сегодня, которые нам нужно вместе, сверяя часы, решать, и мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас главная задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: "Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой – власть. Людей беспокоит, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса. Людям безразлично, чья там конкретно ответственность и чья вина. Они обвиняют власть. Задача власти - и центральной, и местной - решать эти вопросы", - рассказал глава столицы.

"То, что встреча состоялась, означает, что мы начали говорить друг с другом. Изменилось что-то или нет? Как говорится, договорились договариваться", - подытожил Кличко.

Подробнее читайте в интервью Цензор.НЕТ с Виталием Кличко.
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Топ комментарии
+12
Бене очень нужен Киев. Такие громадные деньги текут мимо его шаловливых ручек.

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18.11.2021 18:13
+12
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18.11.2021 18:32
+11
Аперкот та хук з правої на повну силу. І тобі, Віталя, легше б стало, і країні...
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18.11.2021 18:15
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Кличку треба зрозуміти, що співпраці з ОПою бути не може.
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18.11.2021 18:11 Ответить
Бене очень нужен Киев. Такие громадные деньги текут мимо его шаловливых ручек.

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18.11.2021 18:13 Ответить
Аперкот та хук з правої на повну силу. І тобі, Віталя, легше б стало, і країні...
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18.11.2021 18:15 Ответить
І головне - ніхто б його не звинуватив !
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18.11.2021 18:23 Ответить
Хук зправа як на мене більш вражаючий. Але головне що грінпоцу мотім ніяка наркота не допоможе відновитись.
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18.11.2021 18:25 Ответить
Клоун? Предатель? Марионетка Коломойского? Слабак с комплексом Наполеона? Любитель "теплых ванн"?
Все это не правда! Мэр столицы с такими "договаривается".
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18.11.2021 18:15 Ответить
Ни разу не видел Зе захмелевшим,а Кличков и Ющенко поближе к фронту.Может я запамятовал? Кто -нибудь скинет фотожопчик?
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18.11.2021 19:36 Ответить
Нагло врешь!
Полно видео на Ютубе с неадекватным Зеленским:
и руками машет и почесывается и глаза пучит и язык завязывается.
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18.11.2021 19:47 Ответить
Ну так это же он не захмелевший. Нанюханный или укуренный - не в счет.
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18.11.2021 20:59 Ответить
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18.11.2021 21:04 Ответить
Хотел бы я видеть фото. Гнусавый коротышка и Виталя красавец
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18.11.2021 18:20 Ответить
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18.11.2021 18:20 Ответить
Чого зелене пхається у справи киян ?
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18.11.2021 18:23 Ответить
Гроші-бюджет Києва, ще не підконтрольний еврейській общині.
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18.11.2021 18:26 Ответить
а кому ....
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18.11.2021 18:33 Ответить
Міськраді яка його затверджує та контролює виконання.
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18.11.2021 18:35 Ответить
Бугогаааааа
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18.11.2021 18:45 Ответить
Герегам?
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18.11.2021 19:25 Ответить
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18.11.2021 18:32 Ответить
Какой же Кличко подлец и идиот! Что ему мешает навести порядок с незаконной торговлей в подземных переходах, например, метро Позняки, Харьковская и по всему Киеву? Отсутствие сотрудничества с офисом президента? Или отсутствием мозгов и совести? Думаю, совести там не было никогда
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18.11.2021 18:33 Ответить
Я тебя сильно огорчу, но порядок в переходах на харьковской и позняках навели как раз при кличко. От того, что там сейчас пасуться нелегальные барыгы - вопрос к мусорам
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18.11.2021 18:40 Ответить
Порядок это когда порядок, а не толпы барыг, порядок или есть или нет. В Киеве порядка нет и при боксере точно не будет.
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18.11.2021 19:58 Ответить
Так выж выть начинаете - "фулюганы зубожилых хлеба лишають"
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18.11.2021 21:07 Ответить
Как по мне, именно при Кличко посносили кучу киосков, погоняли торговцев в переходах. Был в сентябре к Киеве, а до этого еще до Кличка....поверьте контраст большой...ходил в поисках этих киосков и матюкал Кличка, за то что он их посносил (но сознавая что он сделал это правильно)
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18.11.2021 19:47 Ответить
Нет результата, нет порядка.
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18.11.2021 19:59 Ответить
демонтированные МАФы при Кличко
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18.11.2021 19:48 Ответить
Думаете, что в подземных переходах миражи? Не сборище незаконной торговли? Не толпы торговоквсякой всячиной от продуктов до трусов?
европейская столица говорите? Ну-ну…
до Европы как до Луны.
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18.11.2021 19:56 Ответить
Я так не думаю! Но жизнь это не сказка про Емелю, где по "щучьему велению" раз и сделалось как хотелось (детали пусть щука прорабатывает).
В жизни всегда есть недочеты. Главное что в данном случае есть и реально сделанные вещи.
Кличко в отличии от Зеленского, справляется со своими обязанностями в РАЗЫ лучше, не узурпировал власть и в госизмене замечен не был! Так что к Кличко у меня минимум претензий.
В отличии от мерзкого Клоуна и его конченых избирателей!!!!!
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18.11.2021 20:02 Ответить
До Кличка претензій вистачає. В питаннях забудови саме він би мав приструнити надто зажерливих. Не робить - значить має зиск. Але адміністрація певним чином працює. Буде кращий - так і скажемо.
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18.11.2021 22:17 Ответить
Метро Осокорки, переходы на массив - снесли всё нах
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18.11.2021 21:09 Ответить
А "подлец" Кличко ходить по тих переходах? Чи може ти писав йому, повідомляв про це неподобство? А ти, для прикладу, знаєш, що робить твій сусід за стінкою?
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18.11.2021 19:50 Ответить
Глупый ты баран… мэру не обязательно самому ходить, город большой, мэру надо наводить порядок,а не брать взятки.
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18.11.2021 19:57 Ответить
Бегом к Бенядиктовой, порадуете за взятки
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18.11.2021 21:10 Ответить
Из вашего комментария правдивы только два слова: Кличко подлец
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18.11.2021 20:00 Ответить
Подлец вы, и взяточник
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18.11.2021 21:11 Ответить
Та не мог Отбитоголовый сказать так много сразу, это ему раз на 5 учить наизусть.
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18.11.2021 18:48 Ответить
До вас йому звісно далеко. Проте, його навчили не чхати привселюдно. А от ви не спромоглися подужати таку просту науку.
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18.11.2021 19:03 Ответить
Це бенін бот , пчихає лайном на всіх , та навіть штанці не знімає 🤣🤣🤣
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18.11.2021 19:06 Ответить
Беня, ще той скупердяй. Але тут він явно переплатив.
За коня взяв бичий хвіст.
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18.11.2021 19:15 Ответить
Зеле сценарии пишут. Сам да, сам не мог. Кста, подсказать имя сценариста?
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18.11.2021 21:12 Ответить
"Домовляться" як і Зеленський з Порошенком. Вже два роки для "слуг" Кличко як "кістка в горлі".
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18.11.2021 18:56 Ответить
Так а шо он, этакий подлец и жадина, на дает найвеличношому лідеру **********, немного порасходовать киевский бюджет?!
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18.11.2021 19:50 Ответить
Та видно попав під "тлєнотворний" вплив того жадібного гада "бариги" і той науськує його на найвеличнішого лідера **********.
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18.11.2021 20:31 Ответить
Зепотворам , вкрай потрібно отримати владу в Києві , щоби контролювати фінансові потоки і перепраляти бабло в своі кишені - це головне завдання Зеклоуна і Бені !!
Верещук не перемогла на виборах в мери , отож будуть Кличка
схиляти до співпраці !
Віталію , не ведись на цю ганебну співпрацю із зрадниками , брехунами і ворогами Украіни 😡
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18.11.2021 19:04 Ответить
Схілити Кличка до співпраці, їм рейтинг вже не дозволяє, вони і раніше не змогли цього зробити...
І хочь з Кличка і потішаються, але він не ідіот і не буде переходити на бік, тих кто повністю зашварився, втратив довіру та рейтинги! А ще той скандал з вагнеровцями.... Нафіга йому у те лайно лізти? Ага щаз!!!
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18.11.2021 19:55 Ответить
Зе хорошо держит удар и может ответить джебом.
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18.11.2021 19:23 Ответить
Всё дорожает, всё нарушается , везде воруется....Оба эти пацана бесполезны для общества!
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18.11.2021 19:27 Ответить
Может они лысого из квартала хотят посадить метом Киева?
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18.11.2021 19:29 Ответить
Оте?
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18.11.2021 19:52 Ответить
Да, Вітаха, якби ти рубонув цього "зеленого" поца пару разів на цій зустрічі як ти вмієш, від душі (згадавши як тебе в "95-му кварталі" обсирали!!!!), я думаю тобі пам`ятники по всій Україні (замість членіна) поставили б....
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18.11.2021 19:35 Ответить
пане Віталію, будьте обережним, збрехавший одного разу - збреше і в другий, третій, сотий.... .
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18.11.2021 19:41 Ответить
Кличко - мафиози "лайт" родом из 90-х. Да и его политическая карьера вьізьівает немало вопросов , особенно контактьі со смотрящим от Кремля Дм. Фирташем . Мутньій тип , имхо
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18.11.2021 19:55 Ответить
Зеленский- мафиози "лайт" родом из 90-х. Да и его политическая карьера вьізьівает немало вопросов , особенно контактьі со смотрящим от Кремля агентом Козырем . Мутньій тип , имхо
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18.11.2021 21:16 Ответить
 
 