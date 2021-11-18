Сотрудничества с ОП почти нет. На встрече с Зеленским договорились договариваться, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы, которые "беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов".
Об этом Кличко рассказал в интервью Цензору.НЕТ.
"Я благодарю президента, что в конце концов за год у меня была возможность пообщаться с ним. Мы не о природе и не о погоде общались. У меня было много вопросов, как у главы столицы, как у руководителя Ассоциации городов Украины. – Вопрос, что касается отопительного сезона, ключевых вызовов, которые у нас есть. Мы обсуждали горячие вопросы, которые беспокоят не только киевского городского голову, но и мэров других городов", - заявил мэр Киева.
По его словам, стороны "договорились решать".
"Сотрудничества у нас (с Офисом президента. - Ред.) на сегодня почти нет. Но оно должно быть. Не о политических интересах речь должна идти; нам нужно решать вопросы, которых достаточно много в нашей стране - вопросы энергоносителей, тарифов, отопления. Вопрос борьбы с бедностью, много важных вопросов, у нас немало вызовов сегодня, которые нам нужно вместе, сверяя часы, решать, и мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас главная задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: "Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой – власть. Людей беспокоит, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса. Людям безразлично, чья там конкретно ответственность и чья вина. Они обвиняют власть. Задача власти - и центральной, и местной - решать эти вопросы", - рассказал глава столицы.
"То, что встреча состоялась, означает, что мы начали говорить друг с другом. Изменилось что-то или нет? Как говорится, договорились договариваться", - подытожил Кличко.
Подробнее читайте в интервью Цензор.НЕТ с Виталием Кличко.
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Все это не правда! Мэр столицы с такими "договаривается".
Полно видео на Ютубе с неадекватным Зеленским:
и руками машет и почесывается и глаза пучит и язык завязывается.
европейская столица говорите? Ну-ну…
до Европы как до Луны.
В жизни всегда есть недочеты. Главное что в данном случае есть и реально сделанные вещи.
Кличко в отличии от Зеленского, справляется со своими обязанностями в РАЗЫ лучше, не узурпировал власть и в госизмене замечен не был! Так что к Кличко у меня минимум претензий.
В отличии от мерзкого Клоуна и его конченых избирателей!!!!!
За коня взяв бичий хвіст.
Верещук не перемогла на виборах в мери , отож будуть Кличка
схиляти до співпраці !
Віталію , не ведись на цю ганебну співпрацю із зрадниками , брехунами і ворогами Украіни 😡
І хочь з Кличка і потішаються, але він не ідіот і не буде переходити на бік, тих кто повністю зашварився, втратив довіру та рейтинги! А ще той скандал з вагнеровцями.... Нафіга йому у те лайно лізти? Ага щаз!!!