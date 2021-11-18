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"УДАР Виталия Кличко": Отложить мало, антиконституционный закон о столице должен быть снят с рассмотрения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Благодаря активности депутатов и блокированию президиума Верховной Рады антиконституционный законопроект о столице был отложен. Однако он должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан.

Об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко" на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

"УДАР Виталия Кличко" благодарит народных избранников, которые отказались предавать интересы своих избирателей и проявили достойную гражданскую позицию. Закон о столице должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан. Его нельзя принимать до получения положительных выводов Совета Европы и Венецианской комиссии. Столица Украины должна развиваться по европейским нормам. Только киевляне и избранные ими органы местного самоуправления имеют право определять, каким быть Киеву", - говорится в заявлении.

Читайте также: Киевсовет призвал ВР и президента не принимать закон о столице без обсуждения с киевлянами

"УДАР" поблагодарил киевлян, которые выразили свое негативное отношение к авторитарному закону. И выразил надежду на то, что властям хватит мужества признать свои ошибки и не настаивать на рассмотрении закона, который вредит интересам Киева и киевлян.

Как сообщалось, 18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стоит рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины". Несмотря на антиконституционность этого законопроекта, его предполагалось рассматривать по спецпроцедуре – в авральном режиме, без обсуждений и депутатских поправок.

1 ноября лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии. Позже появилась информация о том, что Комиссия готовит негативное заключение по этому документу. 17 ноября свои критические замечания к законопроекту №2143-3 направил Совет Европы.

Также читайте: "Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине", - Палатный, руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко"
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Було б добре, якби "Удар" Кличка в повному складі пішов гамселити депутатів "слуг наріду".
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18.11.2021 18:04 Ответить
пойдет.
Уже объявил что УДАР идет на парламентские выборы.
Вы думаете - почему его так активно сейчас тролли подоляковские мочат?
Скоро ольгинцы подтянутся, т.к. после выборов вся Украина увидит что может Кличко языком не очень владеет, зато с головой у него все сложилось на ура.
а там и до президентства недалеко.
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18.11.2021 18:30 Ответить
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18.11.2021 18:25 Ответить
пане Кличко, да не може сьогоднішня влада відмовитись від такого ласого куска, як бюджет київської громади, адже держбюджет Міноборони вже розтягнули, бюджет держави вже майже, залишився Київський.
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18.11.2021 18:36 Ответить
вот так бы "партия" реагировала на повышение коммунальных платежей...
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18.11.2021 18:37 Ответить
А на запреты абортов в Польше партия Кличко не должна реагировать?
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18.11.2021 18:44 Ответить
Не, только на выборы канцлера в Германии.
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18.11.2021 19:06 Ответить
Як встоїть Київ то і решта міст також почне чинити опір Зеленій плісняві, яка знищує Україну та її вибір жити в Європейському середовищі та за Європейськими ціностями!!!
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18.11.2021 18:42 Ответить
Партия имеющая в масштабах страны 1 -1,5% рейтинг, в стадии статистической ошибки ( и то благодаря мэрству), опустившись до уровня городского ( пускай и столичного) масштаба, никаких условий по сути ставить не может.. Смешно. " Удар Виталия Кличко" ( вообще название дебильное) это по сути уже отыгранный полит. проект.( кстати все благодаря тому что Пидалик в Вене слили партию на встрече у Фирташа и своего куратора Левочкина , за обещанное мэрство, "руководство объединенной партии" и президентских перспектив через два срока. Кинули его по последним двум пунктам.. Ну как и в свое время Тигибко с "Сильной Украиной" . Без лоха и жизнь плоха , как говорится.
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18.11.2021 18:54 Ответить
ну в переводе для простого чела.....караул, у нас бабосики отнимают неправильным для нас только законом, надо больше шума
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18.11.2021 18:58 Ответить
 
 