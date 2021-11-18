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Новости Политика Украины
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Минагрополитики (397) охрана (697) Лещенко Роман (68)

Лещенко - единственный среди министров, кто имел государственную охрану из-за ранее совершенных на него покушений, - пресс-служба Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лещенко - единственный среди министров, кто имел государственную охрану из-за ранее совершенных на него покушений, - пресс-служба Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, планировалось покушение гражданкой Украины и гражданином США, был единственным украинским министром, находившимся под защитой Управления государственной охраны (УГО) из-за ранее совершенных на него покушений.

"Министр имеет охрану, предоставленную ему президентом. Это единственный министр, имеющий охрану УГО", - сообщила его пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время не разрабатываются дополнительные меры безопасности для министра.

"Против меня было очень много разных угроз и непосредственно мне, членам моей семьи и в отношении моих детей. Этот процесс он как бы постоянный", - сообщил Лещенко на брифинге министра внутренних дел Монастырского.

Читайте также: Покушение на министра агрополитики Лещенко: киллера заказали украинка и гражданин США
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Топ комментарии
+15
бесконечная клоунада... позорище
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18.11.2021 19:19
+13
Когда вышел фильм "офшор 95", то покушались на шефира, когда вышел вагнергейт покушаются на лещенко. У зебилов кризис жанра, не могут придумать ничего нового.
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18.11.2021 19:24
+12
а харя у претендента зачетная .честная-честная
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18.11.2021 19:17
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а харя у претендента зачетная .честная-честная
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18.11.2021 19:17 Ответить
видать человек "богатой биографии" и "многих доброжелателей"
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18.11.2021 19:24 Ответить
А умище-то куда ему девать? Только госохрана.
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18.11.2021 20:13 Ответить
А говорят что до того, как попасть во власть, Лещенко работал в коллекторской фирме и выбивал долги. Другими словами рэкетир под прикрытием фирмы. Видимо многим людям жизнь и здоровье попортил.

Ну и кроме того, распродажа с/х земли, это та тема, которую Зеленский ЛИЧНО проталкивал в ВР. А госземель у нас несколько миллионов гектар - это огромные деньги...
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18.11.2021 21:53 Ответить
бесконечная клоунада... позорище
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18.11.2021 19:19 Ответить
Только вот как они объяснят, что получается "заказал" подставному киллеру был еще до декабря 2020 года, а "сенсацию" люмпену выдали только через год? Цирк на дроти имени 95 квартала.
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18.11.2021 19:20 Ответить
Да стаття була про нього в 2020му.
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18.11.2021 19:25 Ответить
Так сам Моня Стырский сказал. что заказали Лещенка подставному "киллеру" еще до назначения его министром в декабре 2020 года.
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18.11.2021 19:29 Ответить
Хороших людей не заказывают. Всё что нужно знать об окружении зелёнского.
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18.11.2021 19:21 Ответить
Когда вышел фильм "офшор 95", то покушались на шефира, когда вышел вагнергейт покушаются на лещенко. У зебилов кризис жанра, не могут придумать ничего нового.
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18.11.2021 19:24 Ответить
Між іншим!!!! Про цього афериста стаття була на Цензорі, що він там когось кинув на бабкі-може із цієї статті мусара і змастеоили «справу?)))
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18.11.2021 19:24 Ответить
Ну і хто ж в кінці аферистом вийшов?Не бери так сильно до віри газетні статейки,а то так і будеш дальше балаболом.
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18.11.2021 19:36 Ответить
Я не беру до віри заяви українського зашквареногл МАД.
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18.11.2021 19:46 Ответить
Тоді керуйся правдою.Курт то чмо,гнане сцяними тряпками через пів-Європи,встигнули наслідити і по Україні,зневажало та насміхались з простих,сільських українських робітників,використовувало заборонені в нашій країні гербіциди ,отримало на спробі чергового швирка відкоша від Лещенко,і не придумало нічого кращого ніж найняти кілера.
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18.11.2021 19:54 Ответить
…і до речі? Хто ж вийшов аферистом?))) був суд? Ти хто такий, взагалі, асфальт? Хто тобі дозволяв писати під моїм постом?
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18.11.2021 19:47 Ответить
Українці живуть в Україні,а хохли там де вигідно.Тому дійсно,навіщо мені спілкуватись з брехливим хохлом,пока балаболка.
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18.11.2021 20:02 Ответить
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18.11.2021 22:41 Ответить
пора ожЫвлять водителя шЫфера
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18.11.2021 19:28 Ответить
Серьезно? Это который? (с)

"Вагнергейт", - смотреть всем! Что нам какие-то лещенки=) Подоляк, "Вагнергейт", - посмотри обязательно!
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18.11.2021 19:35 Ответить
Млять, дістав вже цей млядський цирк!!!
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18.11.2021 19:37 Ответить
видать тот еще мудак раз столько желающих его грохнуть
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18.11.2021 19:51 Ответить
и как жеж так совпало.... единственный кто имел охрану....и единственный кого как бы заказали...
ну кто-то ж поведется на эти дюдюктивные ужасы?
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18.11.2021 19:52 Ответить
Кадастром земельным ведал - по заныканым деньгам ему быть министром в напряг, но видать охрана на шару подкупила...
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18.11.2021 20:00 Ответить
зекрысы,чтоб хоть чуть чуть перебить внимание на какой либо свой зашквар ,вам надо сказать,что, защищавший ленку зелёнку, снайпер нечаянно попал ей в ягодицу или прибить дермака по честному -вот больше ничего не поможет уже)
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18.11.2021 20:06 Ответить
министр -афер , это ж как надо было людям понасырать шоб все хотели его грохнуть...
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18.11.2021 20:07 Ответить
Его смерти народ бы не заметил, как и большинства министров и чиновников -- толку от них стране!
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18.11.2021 20:16 Ответить
Це нещастя із породи "невловимих Джо". Професіонали не погрожують потенційній жертві, а мовчки і якісно виконують роботу. Виконавцями можуть бути тіж самі хлопці з УДО, дивлячись хто замовник.
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18.11.2021 20:23 Ответить
Этот мудак обокрал американского инвестора -с какого его зекрыса держит в министрах и охраняет?нет такой ситуации,где бы зепоци не обосрались)
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18.11.2021 20:26 Ответить
Получив нового министра, аграрный бизнес, который привык работать честно, тут же ужаснулся. Например, ООО "Гросанс" украинское предприятие с иностранными инвестициями, учредителем которого выступает американец Курт Джейкоб Гросанс, выразил обеспокоенность этим назначением . И не без причины. Оказывается, Роман Лещенко с апреля по сентябрь 2018 г. работал директором этого предприятия. Директорство Лещенко обернулось для американца сплошными убытками: большие объемы зерна исчезли в неизвестном направлении, а техника ООО "Гросанс" Роман Лещенко использовал для обработки земли, с которой получал прибыль.

Но что более всего удивительно - Роман Лещенко украл у ООО "Гросанс" 5,5 млн грн и перевел на счета своей компании. Американский инвестор предполагает, что именно из этих денег Роман Лещенко и сделал взнос в фонд партии "Слуга народа" в размере 1,6 млн грн.

Курт Джейкоб Гросанс подал заявление в НАБУ, но пока все безрезультатно. Поэтому единственное, что ему остается - пообещать рассказывать всем зарубежным СМИ о том, каких людей в Украине назначают министрами аграрной политики.
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18.11.2021 20:40 Ответить
бедный йорик
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18.11.2021 21:26 Ответить
Виходить правильно деребанив земельні ресурси, що аж зєлька вирішив надати йому охорону....
Той ще упиряка....
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18.11.2021 21:35 Ответить
Цікава передача, діалог трьох лейтенантів (щоправда, два з них - генерали). Наприкінці там - саме про відволікання уваги від Pandora Papers імітацією "замаху на Шефіра", а також від "вагнергейту" - "замахом на міністра лещенка".
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18.11.2021 22:22 Ответить
Это же каким говном нужно быть, чтобы тебя хотели убить?
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18.11.2021 23:42 Ответить
Зелений шахрай в когось зайняв гроші і не хоче віддавати.
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19.11.2021 15:43 Ответить
 
 