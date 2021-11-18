Лещенко - единственный среди министров, кто имел государственную охрану из-за ранее совершенных на него покушений, - пресс-служба Минагрополитики
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Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, планировалось покушение гражданкой Украины и гражданином США, был единственным украинским министром, находившимся под защитой Управления государственной охраны (УГО) из-за ранее совершенных на него покушений.
"Министр имеет охрану, предоставленную ему президентом. Это единственный министр, имеющий охрану УГО", - сообщила его пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время не разрабатываются дополнительные меры безопасности для министра.
"Против меня было очень много разных угроз и непосредственно мне, членам моей семьи и в отношении моих детей. Этот процесс он как бы постоянный", - сообщил Лещенко на брифинге министра внутренних дел Монастырского.
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Ну и кроме того, распродажа с/х земли, это та тема, которую Зеленский ЛИЧНО проталкивал в ВР. А госземель у нас несколько миллионов гектар - это огромные деньги...
"Вагнергейт", - смотреть всем! Что нам какие-то лещенки=) Подоляк, "Вагнергейт", - посмотри обязательно!
ну кто-то ж поведется на эти дюдюктивные ужасы?
Но что более всего удивительно - Роман Лещенко украл у ООО "Гросанс" 5,5 млн грн и перевел на счета своей компании. Американский инвестор предполагает, что именно из этих денег Роман Лещенко и сделал взнос в фонд партии "Слуга народа" в размере 1,6 млн грн.
Курт Джейкоб Гросанс подал заявление в НАБУ, но пока все безрезультатно. Поэтому единственное, что ему остается - пообещать рассказывать всем зарубежным СМИ о том, каких людей в Украине назначают министрами аграрной политики.
Той ще упиряка....