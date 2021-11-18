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ВМС начали отбор кандидатов для службы на британских тральщиках класса Sandown, которые Украина получит в 2022 году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВМС начали отбор кандидатов для службы на британских тральщиках класса Sandown, которые Украина получит в 2022 году

В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины начинается отбор кандидатов из военнослужащих и военнообязанных запаса для прохождения военной службы по контракту на противоминных кораблях типа Sandown, которые запланированы к передаче из состава Королевского Военно-морского флота Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Требования к кандидатам: предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 40 лет со знанием английского языка, но решения принимаются индивидуально в зависимости от уровня подготовки. Также после формирования экипажей предусмотрен курс языковой подготовки и направления на обучение в Великобританию.

Уже в конце 2022 года Украина должна получить два британских противоминных корабля класса Sandown - "Ремзи" (Ramsey) и "Блайт" (Blyth), после полной их ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВС Украины.

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Корабли класса Sandown имеют водоизмещение 450 тонн. Протяженностью они 52,6 м, шириной — 10,5 м. Осадка составляет 2,4 метра.

В рамках проведения учебно-тренировочной миссии ОРБИТАЛ офицеры британских королевских ВМС уже проводили ряд занятий по противоминной безопасности для офицеров ВМС ВС Украины. Основной акцент был сделан именно на обсуждении главных аспектов подготовки и применения тральщиков класса Sandown в противоминных операциях (действиях) в составе противоминных тактических групп.
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..це шоб кацапи не розуміли про що розмовляють люди
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18.11.2021 19:50 Ответить
Це не для середнього рівня інтелекту.
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18.11.2021 20:49 Ответить
это тральщик-искатель мин . тральное оборудование включает кроме собственно тралов и подводные аппараты . учить будут англичане . думайте сами нужен язык или нет
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18.11.2021 21:21 Ответить
все что делают вонючие зе-лохи, это на мельницу коцорылых. и дермак их главный
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18.11.2021 21:16 Ответить
а дермак слил уже это коцапам?
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18.11.2021 21:19 Ответить
ясно же сказали . он не может . у него нет для этого полномочий
слил конечно
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18.11.2021 21:23 Ответить
 
 