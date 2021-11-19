Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский

На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы.

Такого мнения придерживается Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов. Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев. На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы", – считает Уманский.

Он утверждает, что коррупция увеличивается в геометрической прогрессии. А тотальное применение РРО может вынудить бизнес перейти в тень.

"Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризис) придут в Украину и произойдет паралич властных институций, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 грн, миллион безработных и коллапс государства", - пишет Уманский.

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По мнению экс-министра, для выхода из кризиса следует уменьшить бюджетные расходы и убрать из государственной сметы все "коррупционные хотелки". Высвободившиеся ресурсы следует направить на защиту украинских производителей, запуск системы кредитно-экспортного агентства. Также, считает Уманский, следует пересмотреть нормативы НБУ по оценке рисков, чтобы допустить бизнес к кредитному ресурсу. И остановить продажу объектов государственной собственности, в первую очередь, государственных земель сельскохозяйственного значения. А на основе этих активов создать земельный банк.

"Это минимальный набор шагов, которые позволят государству и каждой украинской семье пройти через экономический, социальный, медицинский, военный и, как следствие, политический кризис", - подытожил Уманский.

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