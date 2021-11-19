Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы.
Такого мнения придерживается Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов. Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев. На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы", – считает Уманский.
Он утверждает, что коррупция увеличивается в геометрической прогрессии. А тотальное применение РРО может вынудить бизнес перейти в тень.
"Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризис) придут в Украину и произойдет паралич властных институций, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 грн, миллион безработных и коллапс государства", - пишет Уманский.
По мнению экс-министра, для выхода из кризиса следует уменьшить бюджетные расходы и убрать из государственной сметы все "коррупционные хотелки". Высвободившиеся ресурсы следует направить на защиту украинских производителей, запуск системы кредитно-экспортного агентства. Также, считает Уманский, следует пересмотреть нормативы НБУ по оценке рисков, чтобы допустить бизнес к кредитному ресурсу. И остановить продажу объектов государственной собственности, в первую очередь, государственных земель сельскохозяйственного значения. А на основе этих активов создать земельный банк.
"Это минимальный набор шагов, которые позволят государству и каждой украинской семье пройти через экономический, социальный, медицинский, военный и, как следствие, политический кризис", - подытожил Уманский.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3300342
Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
все інше - ї наслідки
О Зе разговор особый- он реально нулевой в экономике
Советник Президента Украины (2016-2019)[8][9]. Советник руководителя ОПУ (2020)[10].
Прилипала обыкновенный. Потенциальный предатель, пригревшийся на волне Революции достоинства и теперь на фоне прорашистской зелевласти хочет к кормушке Великого крадивництва...
Ну так давайте все вместе топить за приспособленцев и пораженцев. За клована, который войска отводит с позиций. Может сразу за тупина топить? Он же рублев немерято отсыпет.
ты ведь был на выборах 2019...почему ничего не делал?
Аргументируй, зебил, почему ты голосовал за гандона если ты знал об этом?
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21 хв
А ви знали, що ст. 111 Кримінального кодексу встановлює відповідальність за державну зраду, а ст. 111 Конституції України передбачає імпічмент президента за ту ж державну зраду?
Думаєте так, совпадєньїце?
Не думаю. Вова, ст. 111 тобі по всіх фронтах!
Юлия Меркулова
Мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, что мы являемся зоной какого-то социального эксперимента из серии - "Как долго протянет страна, если поставить во власть сумасшедших и недоразвитых". У меня нет другого объяснения трешового треша который происходит. Это все уже выходит за рамки не только здравого смысла, а и вообще обычного примитивного понимания этого сюрра.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
Ахметов - дійсно хворе, то я купив для своїх потреб...
У любої партії є політична платформа, ідеологія. Яка ідеологія у зеленого зібрання і у голоса?
Ще партії створюють свої осередки на місцях які є структурною частиною в ієрархії і все це працює як єдиний механізм (Ви добре знаєте юліну партію і як вона працює тож порівняйте).
Ні у голоса ні в зебланів нічого подібного і близько не має. Ні структури на місцях, лише "прєданниє" і "сваі" ні, тим більше, якоїсь ідеології. Ну голос там ще "ленкомнати" фейкові поробив і все.
Ми з нашим зеленим непорозумінням розберемось самі, а ти й все твоє оточення раби на віки згчдно останнім указам вашега сцаря!
І Ще тільки по оф даним Східний Сибір ВЖЕ ЗАСЕЛИЛИ 12 млн (12 000 000) китайців. А скільки насправді?
Они вообще то и не собираюца противостоять, совсем наоборот они же всё это специально провоцируют...очень уж хочеца Шапито 95 гастролировать по всей Расиюшке...
С ноября 1998 г. по январь 2000 г. - эксперт службы вице-премьера Украины по вопросам экономики.
Правда карьера обычного украинского парня...
-Так.Ахметов,Новинский,Пинчук,Коломойский...
4 всадника апокалипсиса короче
Конь бледный и смерть - это медицина и ковид
Тот что с луком на белом коне - это война
На рыжем коне это считается - раздор
Тот что на черном - называется голод, вроде бы не грозит пока, но можно его назвать социальным
Живший более 200 лет назад шотландец Роберт Бёрнс (1759-1796) написал:
"Как жалок шут, на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
Насчёт Украины и добавить-то нечего.
Тут уместно вспомнить Володю Шарапова из к/ф "Место встречи изменить нельзя"):
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПОСТЬ, потому что за неё дороже всего приходится платить"©.
Вот и заплатим. Дорого заплатим. Даже очень дорого заплатим.