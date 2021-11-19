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Новости Политика Украины
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Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина стоит перед угрозами, которые могут погрузить ее в политический и экономический Армагеддон, - экс-министр финансов Уманский

На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы.

Такого мнения придерживается Игорь Уманский, ранее занимавший должность министра финансов. Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев. На страну надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная, военная. К противостоянию с ними власти не готовы", – считает Уманский.

Он утверждает, что коррупция увеличивается в геометрической прогрессии. А тотальное применение РРО может вынудить бизнес перейти в тень.

"Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризис) придут в Украину и произойдет паралич властных институций, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 грн, миллион безработных и коллапс государства", - пишет Уманский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по новому закону стал олигархом, - экс-министр финансов Уманский

По мнению экс-министра, для выхода из кризиса следует уменьшить бюджетные расходы и убрать из государственной сметы все "коррупционные хотелки". Высвободившиеся ресурсы следует направить на защиту украинских производителей, запуск системы кредитно-экспортного агентства. Также, считает Уманский, следует пересмотреть нормативы НБУ по оценке рисков, чтобы допустить бизнес к кредитному ресурсу. И остановить продажу объектов государственной собственности, в первую очередь, государственных земель сельскохозяйственного значения. А на основе этих активов создать земельный банк.

"Это минимальный набор шагов, которые позволят государству и каждой украинской семье пройти через экономический, социальный, медицинский, военный и, как следствие, политический кризис", - подытожил Уманский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за "скруток" НДС государство ежегодно теряет более 10 млрд гривен, - Уманский
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Топ комментарии
+31
На країну насуваються чотири загрози - економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300342

Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
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18.11.2021 19:36
+19
загроза одна - гнійна зельона муха ЗЕ

все інше - ї наслідки
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18.11.2021 19:41
+18
Армагедон в Украине настал весной 2019-го года, когда одурманенное большинство выбрало во власть Лигу Смеха.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
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18.11.2021 19:44
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Правила форума Совет форумчан
На країну насуваються чотири загрози - економічна, медична, соціальна, військова. До протистояння з ними влада не готова.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300342

Адекватні люди розуміли що точно так і станеться ще у 2019 - після результату виборів.
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18.11.2021 19:36 Ответить
загроза одна - гнійна зельона муха ЗЕ

все інше - ї наслідки
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18.11.2021 19:41 Ответить
🤣
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18.11.2021 19:43 Ответить
Уманский НИКОГДА не был бизнесменом , с институтской скамьи вроде в кабмин. Я бы не доверяла ему как аналитику. ( не все могу комментировать)
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18.11.2021 19:42 Ответить
А зекрыса на юриста НИКОГДА не училась ,а играла хреном по пианино -так что я лучше буду верить аналитике Уманскова ,чем зедебилу с его барменами)
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18.11.2021 20:15 Ответить
Вы просто не в курсе как его оценивают специалисты 😀😀😀
О Зе разговор особый- он реально нулевой в экономике
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18.11.2021 20:29 Ответить
А де зе не нульовий?
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18.11.2021 20:36 Ответить
Наверно на сцене ?
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18.11.2021 20:39 Ответить
Це якщо глядач невибагливий. 😊
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18.11.2021 20:45 Ответить
Його "гумор" та манера кривлятися викликав відчуття майже фізіологічної огиди.
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18.11.2021 20:46 Ответить
Те саме відчуття, коли весільного фотографа обрали саме в твоєму окрузі.
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18.11.2021 20:34 Ответить
У нас уже было подобное в 2014. Но человека, который смог с этим успешно справиться 73% недоумков поменяли на тупого шута-куклу олигарха. "Хуже ведь не будет" - заявляли они. Вот и имеем результат полной задницы в стране.
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18.11.2021 20:02 Ответить
С октября 2014 года по декабрь 2015 года вновь первый заместитель министра финансов Украины[6][7].

Советник Президента Украины (2016-2019)[8][9]. Советник руководителя ОПУ (2020)[10].

Прилипала обыкновенный. Потенциальный предатель, пригревшийся на волне Революции достоинства и теперь на фоне прорашистской зелевласти хочет к кормушке Великого крадивництва...
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18.11.2021 20:10 Ответить
Может он такой и есть приспособленец- только что он сказало не так- что в стране наступает жопа -это не правильно? В этом смысле он сказал все верно, тем более как бывший министр он знает гораздо больше, чем вы, дурноватые защитнички потерпевшего клавишника. И правильно сказал, что ж... идет с четырех сторон минимум. А у вас, больноватых, как у обкуренного гринпоца и его бандитской команды- усе харашо.С вами, неуважаемые, все ясно, кто вы.
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18.11.2021 20:21 Ответить
Может он такой и есть приспособленец
Ну так давайте все вместе топить за приспособленцев и пораженцев. За клована, который войска отводит с позиций. Может сразу за тупина топить? Он же рублев немерято отсыпет.
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18.11.2021 20:30 Ответить
Ты блин совсем тупой. Согласиться с уманским, что он в этом смысле прав - означает топить за *****? Шо вы там зеленоопые курите, ну просто трындец! Такие выводы делаете- что ясно - курите весьма забористое.
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19.11.2021 09:42 Ответить
Это Вы, гражданин, тупой. Мне не нужны говорильцы, оторванные от корыта. Мне нужны профессионалы на государственных должностях. А от обиженных воплей этих персонажей в доме теплее не станет и врага с нашей территории не прогонишь.
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19.11.2021 10:42 Ответить
И это пишет очень "острый" гражданин, который по своей "остроте" не видит, что в стране жопа, о которой говорит уманский. Мне плевать на уманского в принципе, но то что он сказал так как есть, отрицать могут только крайне "заостренные" дебилы.
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19.11.2021 19:03 Ответить
Это говорит гражданин и бывший военнослужащий, ветеран АТО. А тебе, шваль, что мешает здесь не какать и пойти в военкомат?
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19.11.2021 19:09 Ответить
Я , тварь, почти 4 года отслужил на востоке, поэтому иди на хрен, урод
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19.11.2021 19:21 Ответить
Писюнами меряться собрался? Не был ты нигде, шваль.
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19.11.2021 19:28 Ответить
Всегда улыбали подобные заявления "опосля", да мужик ты дело говоришь, но одно но.. ты же был министром, и с коррупцией, о которой ты говоришь - ничего ведь не изменилось.. её в в 09-10 годах было тоже предостаточно, почему ничего не делал? Сейчас мол только прозрел?
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18.11.2021 19:40 Ответить
шо,будешь уманского виновником всего делать?
ты ведь был на выборах 2019...почему ничего не делал?
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18.11.2021 19:42 Ответить
в смысле не делал, я голосовал за меньшее зло - ибо оба гандоны
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18.11.2021 19:44 Ответить
понятно,зелебобик...а может ты и не был на выборах в 2019?может ты в 2020 ***** на пеньках обнулял?
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18.11.2021 19:48 Ответить
шути еще клонский бот, тебе всё равно платят за комментарии, копейки конечно, но кто на что учился)
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18.11.2021 19:50 Ответить
Ти не заблукав, кацап?
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18.11.2021 19:57 Ответить
кто вас тупеньких таких на работу то берёт? тупо методичка и никаких импровизаций в принципе
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18.11.2021 20:01 Ответить
в смысле не делал, я голосовал за меньшее зло - ибо оба гандоны
Аргументируй, зебил, почему ты голосовал за гандона если ты знал об этом?
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19.11.2021 14:27 Ответить
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18.11.2021 20:04 Ответить
А вот реальные цифры по экономике, медицине, финансам, обороне, социалке и далее по списку говорят что нет. Что гандона, разрушающего страну, привели к власти именно вы.

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18.11.2021 20:07 Ответить
О! Перевід стрілок на месенджера!-відомий прийомчик конторських курв) по темі є щось?
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18.11.2021 19:43 Ответить
Я не розумію твого свинячого рохкання, курва! Пиши загальнозрозумілою, biatch!
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18.11.2021 19:56 Ответить
Лучше поздно ,чем никогда
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18.11.2021 20:22 Ответить
ну да, а избиратели в следующий раз должны повестись, как велись все предыдущие разы на это шобло
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18.11.2021 20:23 Ответить
я вот удивляюсь,как этот апокалипсис все еще до сих пор не наступил...
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18.11.2021 19:40 Ответить
Опа наближається! Опа наближається! (під новорічну мелодію)
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18.11.2021 19:42 Ответить
@Dredd_Director

·
21 хв



А ви знали, що ст. 111 Кримінального кодексу встановлює відповідальність за державну зраду, а ст. 111 Конституції України передбачає імпічмент президента за ту ж державну зраду?
Думаєте так, совпадєньїце?
Не думаю. Вова, ст. 111 тобі по всіх фронтах!
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18.11.2021 19:42 Ответить
вот один из коментов под постом Уманьского в его ФБ..

Юлия Меркулова

Мне все чаще и чаще приходит в голову мысль, что мы являемся зоной какого-то социального эксперимента из серии - "Как долго протянет страна, если поставить во власть сумасшедших и недоразвитых". У меня нет другого объяснения трешового треша который происходит. Это все уже выходит за рамки не только здравого смысла, а и вообще обычного примитивного понимания этого сюрра.
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18.11.2021 19:43 Ответить
Армагедон в Украине настал весной 2019-го года, когда одурманенное большинство выбрало во власть Лигу Смеха.
Просто инерция развития страны дала команде клоунов еще два года относительно благоприятного времени.
Теперь, когда маховик развития наконец таки остановился, а накопленные ресурсы проедены начинается новая эпоха под названием "эпоха сделавших себя вместе".
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18.11.2021 19:44 Ответить
Це зрозуміло і без всяких політаналітиків що тоді почалася відправна точка армагедона.
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18.11.2021 20:15 Ответить
А я думав стріляти перестали,платіжки вдвічі зменшилися,ціни наВСЕ впали.....
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18.11.2021 19:53 Ответить
Вибір невеликий - імпічмент (за Конституцією) або Суд (за Лінчем).
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18.11.2021 19:54 Ответить
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18.11.2021 19:59 Ответить
Бубочка на всіх парах - в Україну йдуть кораблі з вугілл я я ям!!!
Ахметов - дійсно хворе, то я купив для своїх потреб...
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18.11.2021 20:00 Ответить
У Ахметова в собственности большинство ТЄС , поєтому уголь для них , а єлектроєнергия - в єнергосистему Украиньі. Все правильно Зеленский сказал.
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18.11.2021 20:22 Ответить
ти справді такий, чи прикидаєшся?
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18.11.2021 20:39 Ответить
Зелебоба 73 відсоткова. У Рінта ще й мет комбінати де вугілля потрібне. А про станції, подивись стільки у нього з літа на "ремонті" стоять. Ще подивись як Рінат ініціював і активно просуває - зелю нах.... Як раз під цю струю він і не пусте те вугілля на електростанції, та й той угальок з Африки, який для ТЕС не придатний, за що зеблани й на пороха наїхали бо відмовились тоді від цього дивопаливапалива.
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19.11.2021 07:58 Ответить
Кораблі пливуть, літаки летять.
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18.11.2021 20:40 Ответить
Изя Уманский не понял еще, что она это криза давно состоялась
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18.11.2021 20:08 Ответить
Цей пасквіль уманського погоджений з зеуманським, і керується кагалом.
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18.11.2021 21:32 Ответить
уточнюй коли "давно", з 1 квітня 2019 року коли люди прокинулись в країні дурнів.
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19.11.2021 08:00 Ответить
Размечтались, Уже погрузились, по самые ....................................., проснись.
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18.11.2021 20:09 Ответить
Эта маланская шобла-власть должна быть уничтожена и чем быстрее тем лучше для страны!!!!!! Ни один ублюдок не должен уйти от наказания!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2021 20:09 Ответить
А когда обещанные улучшения начнутся?
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18.11.2021 20:11 Ответить
Розумний заднім умом. Того що, пропонує міністр вимагають десятиліттями і жодна влада цього не робила. Хоча, кожна мала всі можливості. Всі ці експердні висновки робляться з року в рік черговими папєрєднікамі, які в свій час нічого з того не зробили. За пару років і команда Зєлі буде те саме молоти.
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18.11.2021 20:16 Ответить
Вельмишановний Ви знаєте різницю між зібранням пришелепкуватих і партією?
У любої партії є політична платформа, ідеологія. Яка ідеологія у зеленого зібрання і у голоса?
Ще партії створюють свої осередки на місцях які є структурною частиною в ієрархії і все це працює як єдиний механізм (Ви добре знаєте юліну партію і як вона працює тож порівняйте).
Ні у голоса ні в зебланів нічого подібного і близько не має. Ні структури на місцях, лише "прєданниє" і "сваі" ні, тим більше, якоїсь ідеології. Ну голос там ще "ленкомнати" фейкові поробив і все.
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19.11.2021 08:07 Ответить
А кто к такой ситуации привел? с 2014 года на манеже все те же ОПЗЖ,, ЕС, Батькившина. И только две новые партии с 2019 года пришли во власть - "Слуги" и "Голос" 100% Вакарчук виноват. Убежал вот его партия и начудила
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18.11.2021 20:16 Ответить
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18.11.2021 20:19 Ответить
Наш народ так долго и нудно мечтал о простом,добром,умном,бедном царе из прастова нариду,что готов был голосовать за любую бибизяну.Не получится с этой,он будет искать другую.Поэтому наш вумный прастый нарид должен нахлебаться дела рук своих до кровавого поноса,до соплей и тошноты,иначе этот хохляцко-жлобский совок никогда не закончится.
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18.11.2021 20:23 Ответить
Нєпросто о сцаре мєчтал, а про такого, что будєт рєшалово, рєшать их проблеми. Як при совку і з глоду не дадуть померти і жити нормально не дають і роботою забезпечать. І самому нічого не треба вирішувати тим більше ДУМАТИ!!!
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19.11.2021 08:11 Ответить
У роки гострої фази війни 2014 - 2015 і до 2019 року коли президентом був Петро Порошенко - чоловік на своєму місці, ніхто про ні про які апокаліпсиси не думав і не згадував. Хіба що одна всім відома "народна артистка", яку не менш відомий персонаж з вилами прозвав кремлівською зозулею "побивалась" про зубожілий народ. А прийшов квартальний клоун, голобородько чи голохвостий і за 2,5 роки просвистів геть усе, що до нього настарався справжній хазяїн держави.
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18.11.2021 20:31 Ответить
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18.11.2021 20:32 Ответить
остановить продажу земель .-А это против смотрящего от мирового еврейского капитала Коломойского. Мировому еврейскому капиталу нужна чернозёмная Новая Палестина. В отстойнике воров со всего мира Израиле её гражданами числятся 116 миллиардеров и 131 000 миллионеров. А плотность населения в Тель-Авивском округе Израиля 8 000 чел./км². При плотности населения Китая 138 человек на 1 кв.км. Спасти израильских воров от пожирания друг друга может только украинская земля.
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18.11.2021 20:37 Ответить
Пригожинське, ти чо про наши земли так взволновалось. У вас китайци уже пол страньі оттяпали. Ердогану карту пдарили где тюркское население и какие земли на територии рфии занимает, так званьім руССким остается москва и окрестньіе болота.
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19.11.2021 08:15 Ответить
Пригожинське, ти чо про наши земли так взволновалось. У вас китайци уже пол страньі оттяпали./ Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Арабы-палестинцы задёшево продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно. Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать.Евреи их начали жестоко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет. Может быть. А украинцы станут приятного желтоватого цвета./ Пиши ещё.
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19.11.2021 10:06 Ответить
Я проживаю в Україні і те про що ти скрєпостноє накалякало не бачу. І земля в мене є і ніхто не забирає і не може забрати Я ВЛАСНИК!! І нерухомість інша є! А що є в тебе? Рабська покірність сцарю?
Ми з нашим зеленим непорозумінням розберемось самі, а ти й все твоє оточення раби на віки згчдно останнім указам вашега сцаря!
І Ще тільки по оф даним Східний Сибір ВЖЕ ЗАСЕЛИЛИ 12 млн (12 000 000) китайців. А скільки насправді?
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19.11.2021 11:09 Ответить
Я проживаю в Україні і те про що ти скрєпостноє накалякало не бачу. / Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказала мафия Коломойского. Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким. На обещание "Землю крестьянам"./Пиши ещё.Ты умный. Далеко видишь, знаешь много нового и интересного.
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19.11.2021 11:27 Ответить
Бачу, у вас тільки картинки розуміють бо судячи з того що ти наваяв повний цироз голового мозга.

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19.11.2021 11:40 Ответить
Бачу, у вас тільки картинки розуміють бо судячи з того що ти наваяв повний цироз голового мозга /Двойное гражданство в Украине должно быть, - Шмыгаль. А почему ? Шмыгаль сам и отвечает. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев. /Пиши ещё. Ты умный.Догадался что за свой текст-за свой базар- надо отвечать. А за чужие картинки отвечать не надо.



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19.11.2021 12:03 Ответить
Сердешньій, тебе продуктовьіе карточки вьідают от количества знаков отбарабаненной бредятиньі? Пишьі милок пишьі, только твоя писанина здесь никому не нужна, ента для ваших, лаптеногих более предназначено. Так что вали на какой-нибудь форум типа "путин в перде", а то карточки не дадут и голодать начнёшь. У вас там ведь голод надвигается, ну кроме москвьі естественно. Даже депутатьі местньіх советов об етом вьіступают, видео в YouTube вьікладьівают!






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19.11.2021 18:22 Ответить
Сердешньій, тебе продуктовьіе карточки вьідают от количества знаков отбарабаненной бредятиньі?/ Что ты о себе возомнил, придурок. Таким как ты ответ короткий: ПТН ПНХ. Комменты адресованы поверившим в обещания кодлана Коломойского. Как сто лет назад поверили обещаниям кодлана где -то Бланка Мир хижинам! Землю-крестьянам! Результат-гражданская война, Голодомор, Гулаг, уничтожение УНР/ Больше не пиши. Ты-тупой.
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20.11.2021 08:26 Ответить
Что за винегред у вас в голове? Китайца в РФ заманить, это уже большая удача. Не едут они туда. Им уже и гектар земли предлагают и от налогов освобождают. В лучшем случае вахтовым методом работают и то кратковременно. У них менталитет другой. Они только в Китайском социуме выживают.
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20.11.2021 21:28 Ответить
К противостоянию с ними власти не готовы", - считает Уманский.

Они вообще то и не собираюца противостоять, совсем наоборот они же всё это специально провоцируют...очень уж хочеца Шапито 95 гастролировать по всей Расиюшке...
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18.11.2021 20:38 Ответить
Окончил Киевский национальный экономический университет (1997) по специальности «Экономика предприятия» по программе «Менеджмент проектов и консалтинг».

С ноября 1998 г. по январь 2000 г. - эксперт службы вице-премьера Украины по вопросам экономики.

Правда карьера обычного украинского парня...
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18.11.2021 20:50 Ответить
А у всадников,имена есть куме?!
-Так.Ахметов,Новинский,Пинчук,Коломойский...
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18.11.2021 20:57 Ответить


4 всадника апокалипсиса короче

Конь бледный и смерть - это медицина и ковид
Тот что с луком на белом коне - это война
На рыжем коне это считается - раздор
Тот что на черном - называется голод, вроде бы не грозит пока, но можно его назвать социальным
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18.11.2021 20:58 Ответить
Как неожиданно! А говорили хуже не будет 😁
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18.11.2021 21:18 Ответить
Естественно!
Живший более 200 лет назад шотландец Роберт Бёрнс (1759-1796) написал:
"Как жалок шут, на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
Насчёт Украины и добавить-то нечего.
Тут уместно вспомнить Володю Шарапова из к/ф "Место встречи изменить нельзя"):
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПОСТЬ, потому что за неё дороже всего приходится платить"©.
Вот и заплатим. Дорого заплатим. Даже очень дорого заплатим.
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18.11.2021 21:39 Ответить
Какая медична крыза,кризис у нас только один - экономический,безумные бюджетные расходы помноженные на безумную налоговую политику ведут страну в экономическую пропасть,автор всего этого фанат путина и лукашенки гетьманович.
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19.11.2021 06:24 Ответить
Не четыре кризиса, а один,- зеленый кризис, и не надвигается, а уже давно надвинулся, так что: спасайся, кто может!
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19.11.2021 07:00 Ответить
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19.11.2021 07:06 Ответить
 
 