Обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ, - Залужный встретился с директором компании, производящей "Байрактары"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с генеральным директором турецкой компании Ваукаг Makina Халуком Байрактаром создание постоянной рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня имел важную встречу с Генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" господином Халуком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных Силах Украины.

Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Потому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", - написал Залужный.

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Он подчеркнул: "Я благодарю господина Халука Байрактара за поддержку Вооруженных Сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству. Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь имеем общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации".

В планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения "Akinci", на которые устанавливаются украинские двигатели".

"Vaykar Makina" работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА, а также обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, меморандум о чем был заключен между Украиной и Турцией 29 сентября 2021", - резюмировал он.

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