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Обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ, - Залужный встретился с директором компании, производящей "Байрактары"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ, - Залужный встретился с директором компании, производящей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с генеральным директором турецкой компании Ваукаг Makina Халуком Байрактаром создание постоянной рабочей группы по беспилотной авиации в ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня имел важную встречу с Генеральным директором турецкой компании "Вaykar Makina" господином Халуком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных Силах Украины.

Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Потому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", - написал Залужный.

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Он подчеркнул: "Я благодарю господина Халука Байрактара за поддержку Вооруженных Сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству. Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь имеем общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации".

В планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения "Akinci", на которые устанавливаются украинские двигатели".

"Vaykar Makina" работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА, а также обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, меморандум о чем был заключен между Украиной и Турцией 29 сентября 2021", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+8
я мечтаю об полковом комплекте БПЛА Akıncı ВС ВСУ!..
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18.11.2021 19:51
+7
Туркам-черговий респект...
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18.11.2021 19:48
+4
А Валерій Федоровичу респект. БПЛА, ну Дуже, перспективний напрямок переозброєння ЗСУ. Ще б хто підказав йому звернути увагу на вітчизняні розробки цих "пташок", зокрема, на виріб "Луча", пана Коростельова
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18.11.2021 20:19
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обговорили робочу групу з питань.....

нагадайте як у граматиці назівається "вірогідно можливе майбутнє" ?
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18.11.2021 19:44 Ответить
"Умовний спосіб дієслова".
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18.11.2021 20:12 Ответить
дякую !!!!

цікаво
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19.11.2021 01:48 Ответить
Туркам-черговий респект...
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18.11.2021 19:48 Ответить
я мечтаю об полковом комплекте БПЛА Akıncı ВС ВСУ!..
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18.11.2021 19:51 Ответить
Чому тільки авіації? Не тормозіть.
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18.11.2021 20:03 Ответить
А Валерій Федоровичу респект. БПЛА, ну Дуже, перспективний напрямок переозброєння ЗСУ. Ще б хто підказав йому звернути увагу на вітчизняні розробки цих "пташок", зокрема, на виріб "Луча", пана Коростельова
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18.11.2021 20:19 Ответить
Или хотя бы польско-украинские Warmate которые собирались делать на ЧеЗаРе но в 1917-м все так и затихло. Хороший был дрон-камикадзе
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18.11.2021 21:17 Ответить
Опечатка *2017
Но сто лет назад войскам УНР против красных бронепоездов тоже бы зашел на ура😁
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18.11.2021 21:19 Ответить
прислуживающий Зе не имеет доверия, скорее всего коцапский агент
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18.11.2021 21:21 Ответить
Танці 7-40 в Українській Армії , з хуцпою на всіх рівнях, де українське озброєння?
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18.11.2021 21:27 Ответить
В рекламе нового истребителя "Checkmate" компания использовала турецкий "Akinci".
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
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18.11.2021 21:48 Ответить
Валерий Федорович, мочи чмырей... побольше всего надо, скоро попрут орки..
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18.11.2021 22:25 Ответить
якщо ми робимо двигуни для безпілотників,
то чом би не робити безпілотники,
нехай не "Бандертари", а маленькі "Бандерчики" ,
це ж не якісь там ..."ЗАЗ" 968 -М ?
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18.11.2021 22:43 Ответить
 
 