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Беларусь (7522) граница (4736) мигранты (951) СНБО (4373)

СНБО: Находящихся в Беларуси мигрантов могут дезориентировать и направить на границу с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СНБО: Находящихся в Беларуси мигрантов могут дезориентировать и направить на границу с Украиной

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупреждает о возможных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы. Не исключена дезинформация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В тексте отмечается: "ЦПД отмечает, что согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, находящихся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: "Что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит".

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий.

В свою очередь, "BBC News. Русская служба" сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в приграничной зоне, посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.

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Специалисты ЦПД прогнозируют, что похожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу".
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Топ комментарии
+8
"
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."

А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
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18.11.2021 20:51
+6
Да х*** они будут работать за грошИ за такие как украинцы работают. Они что дураки что в именно в Германию прутся, где им пособие будут платить больше чем в Украине средняя зарплата
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18.11.2021 20:23
+5
Ага, робота це, як раз те що вони шукають. Їм Німецька соціалка потрібна.
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18.11.2021 20:22
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цілком можливо

таракану зараз треба терміново позбутись зайвих злидарів
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18.11.2021 19:52 Ответить
ось тут треба включати (для них) расейску пропаганду що в Україні - страшні бЕндеровці, які розпинають дітлахів в труселях та заставляють всіх іноземців їсти САЛО та співати "батько наш Бандера....!"
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18.11.2021 21:18 Ответить
а, ще й про "два раба" - також..
мов, українці чекають на кордоні біженців, щоб вибрати собі два раба плантації та на свиноферми.. або три...))
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18.11.2021 21:24 Ответить

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18.11.2021 21:42 Ответить
Це тільки питання часу,коли лапотне бункерне лайно дасть наказ лайно-лукашенкі перенаправити оте все до України...
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18.11.2021 19:54 Ответить
Путін своїх тролів навіть українською клавіатурою не забезпечив.
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18.11.2021 20:16 Ответить
Тому що від нас їдуть найкращі а до нас прямують найгірші.
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18.11.2021 21:16 Ответить
Ага, робота це, як раз те що вони шукають. Їм Німецька соціалка потрібна.
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18.11.2021 20:22 Ответить
иди кобыле в трещину ,с такими роботягами
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18.11.2021 20:51 Ответить
Эту угрозу давным давно обсудили пенсионерки у подъезда. А вот есть ли план действий чтобы остановить саранчу?
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18.11.2021 19:54 Ответить
Як в анекдоті:
куда ты завел нас проклятый старик?
пошли вы все на йух - я сам заблудился...
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18.11.2021 20:28 Ответить
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18.11.2021 19:57 Ответить
Шановний, шо за фільмець?
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18.11.2021 22:35 Ответить
Серіал "Knightfall", якщо не помиляюсь.
Малось на увазі, як ілюстрація підґрунтя ідеології для вирішення проблеми... Див.: ОЗСП «Азов».
Бонус за допитливість
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19.11.2021 02:28 Ответить
Дуже дякую , шановий.
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01.12.2021 00:46 Ответить
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01.12.2021 07:33 Ответить
Боже бажає....

Впевнен - Боже бажає зробити Україну міцною та потужною та хоче щоб такими стали дійсно українці!
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13.12.2021 01:26 Ответить
Не клейте их в дурней, не для того они свалили со своих жопосрансков что-бы в смереках заблудится.
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18.11.2021 20:05 Ответить
В звязку з уже зафіксованим порушенням кордону України групою пакистанців з провідником необхідно вводити там надзвичайний військовий стан. Згідно окремих положень (ввести в дію такий пункт) провідника, як лідера групи, на камеру розстрілювати на місці і викладати в ефір момент розстрілу без суду та слідства. Гарантовано що після таких сюжетів в ефірі жодного провідника нелегали не знайдуть. Нелегалів накопичувати в концтаборах і негайно (як тільки на збиралось на вантажний літак) відправляти на батьківщину і виставляти їм рахунок за надані логістичні послуги. Нема грошей? Зате є нирки! Дві-три донорські операції зведуть потік нелегалів до "нуля".
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18.11.2021 20:05 Ответить
отличное предложение,мир вплотную подошёл к принятию ясных и простых решений,время манцев подходит к концу..
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18.11.2021 20:13 Ответить
А чем их Украина не устраивает как конечная точка путешествия. Нам рабочая сила недорогая не помешает. И в глазах мирового сообщества мы вырастем. И Путлера с бацькой обломаем
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18.11.2021 20:06 Ответить
Да х*** они будут работать за грошИ за такие как украинцы работают. Они что дураки что в именно в Германию прутся, где им пособие будут платить больше чем в Украине средняя зарплата
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18.11.2021 20:23 Ответить
Йди до дупи .У нас і так по два раба вже є.
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18.11.2021 20:24 Ответить
У нас людей з низьким IQ більш ніж достатньо. Середній IQ мусульманина всього 85. Цього достатньо для щасливого життя в Пакистані та Афганістані - грабуй, вбивай, торгуй наркотою і души та експлуатуй жінок. Нам мусульмани не потрібні. Нелегали-транзитери можуть заробити на продовження шляху "на Захід" легко і швидко лише криміналом. Алеу нас і без них цього лайна вистачає! Працювати у нас вони можуть лише на примітивних роботах, але, знов таки!, у нас і без них високий рівень безробіття. Якщо на території Євросоюзу є закони згідно яких країни-члени зобовязані надати притулок будь кому хто заявив що він біженець, то ми таких законів не маємо бо не є країною Євросоюзу. Звідси ми можемо робити з нелегалами все що вважаємо за потрібне для того щоб 1) вони сюди не перлися і 2) після того як звідси вирвались тремтіли від жаху від слова "Україна". Якщо дозволити масовий заїзд муслімів то ми отримаємо як мінімум злочинність, тероризм і релігійну війну всередині країни. Про що ***** і мріє спрямовуючи сюди ці орди, протидія яким, безумовно, викличе несприйняття в мусульманському світі. Зокрема в Турції.
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18.11.2021 20:38 Ответить
ага.. "работать" они едут в Германию, и тем более в Украину...))
за пособиями они прутся, бо в Германии больше всего платят - и работать НЕ нужно.. тем более за 200 евро (как в Украине минималька)
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18.11.2021 21:20 Ответить
Не знаете что делать? Берите и демонстративно перед ними нарезайте и ешьте сало.
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18.11.2021 20:21 Ответить
Сало нынче дорогое. Лучше всю границу "заминировать" свинячим дерьмом.
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19.11.2021 08:33 Ответить
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18.11.2021 20:23 Ответить
Меркель "розрулить" це питання в розмові з ЗЕ відносно притулку тих нелегалів в Україні.
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18.11.2021 20:23 Ответить
Может хватит бредить, сюда мигранты идти не собираются.
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18.11.2021 20:24 Ответить
Україна може бути для них транзитною країною
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18.11.2021 21:28 Ответить
А , що, хіба в жодного мавпеняти немає GPS на телефоні??? Як вони можуть заблукати?
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18.11.2021 20:32 Ответить
Знаю парочку експертів з утримання периметра від ходячих.


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18.11.2021 20:36 Ответить
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО - МУЛЬКА НАРЕШТІ ЗАРАБОТАЛА , Атвлікалку ДИМОВУХУ ПУСКАЄ так званий Центр Посміховиська Данілова
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18.11.2021 20:43 Ответить
Ну так вы же готовы к этому? Вы же ко всему готовы.... Уголь есть, кислород есть, тепло в домах есть, цены не растут... Электричества просто прорва...
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18.11.2021 20:44 Ответить
Пусть идут в Украину,предъявляют документы и Мрия их доставит на родину.Бо не все мигранты экстримисты.Есть обманутые москалями.Тех же кто в адеквате с детьми, Украина в качестве доброй воли и за гроши из Фонда ЕС,заправляет Мрию и доставит этих мигрантов в начальную точку их путешествия.Таким образом Украина расколит протест на границе Польши,оттянув часть адекватных с детьми от боевого крыла экстремистов.Украина за это получит плюшки в карму.Як вариант
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18.11.2021 20:44 Ответить
ці араби забезпечені люди. В Латвію була квота колись в 500 осіб, коли вини проривались через Балкани. Латвійці їх взяли по квоті Євросоюзу, але надали щомісячну допомогу в 150 євро. Так вони швидко втекли в Дойчланд, де допомога така, що працювати не потрібно. Вони не їдуть працювати. а їдуть проїдати гроші німців.

Чому вони не пруться в Дубаї, Емірати? Бо в цих арабських країнах немає пенсії і допомогу біженцям і потрібно працювати, а вони працювати не хочуть.

Україні потрібно розповсюджувати інформацію, що Ерефія дає матеріальну допомогу в 2000 євро кожному .
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18.11.2021 21:27 Ответить
В Украине никого оставлять не треба.Сразу на самолёт и на начальную точку отправки.Туда,где нашёл гроши на визу и билет на самолёт в Сябровку.Многие ведь действительно платили гроши за нормальную доставку в ЕС и не предполагали,що их завезут в лес и выставят щитом для боевого крыла.
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18.11.2021 21:37 Ответить
"
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."

А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
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18.11.2021 20:51 Ответить
Поставити на кордоні вказівники де знаходиться Арабська народна республіка з столицею НАДИР в ЕРЕФІЇ

Нади́р (з надір араб. نظير‎ натир - протилежний)
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18.11.2021 21:20 Ответить
от вам і результат переговорів А.Меркель з Лукашенком. спочатку депутат бундестагу пропанує мігрантів направляти в Україну а потім розмова про мігрантів - Меркель з Лукашенком і план МЕРКЕЛЬ-ЛУКАШЕНКО в дії.
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18.11.2021 22:14 Ответить
Так перших "туристів" вже зловили ... в ютубі є відео затримання...це пакістанці та афганці..
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18.11.2021 22:15 Ответить
что там в том ЦПХ жрут и пьют? хотя посмотрев на морду не отягощенного интеллектом лица данилова можно предположить, что жрут и пьют что попало...
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19.11.2021 07:40 Ответить
 
 