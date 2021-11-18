СНБО: Находящихся в Беларуси мигрантов могут дезориентировать и направить на границу с Украиной

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупреждает о возможных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы. Не исключена дезинформация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В тексте отмечается: "ЦПД отмечает, что согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, находящихся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: "Что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит".

Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий.

В свою очередь, "BBC News. Русская служба" сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в приграничной зоне, посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.

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Специалисты ЦПД прогнозируют, что похожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу".