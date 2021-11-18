СНБО: Находящихся в Беларуси мигрантов могут дезориентировать и направить на границу с Украиной
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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупреждает о возможных провокациях, направленных на перенаправление мигрантов на украинско-белорусский участок границы. Не исключена дезинформация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
В тексте отмечается: "ЦПД отмечает, что согласно информации, распространенной Министерством внутренних дел и администрации Республики Польша, среди беженцев, находящихся вблизи польской границы, распространяются слухи о якобы готовности Германии принять беженцев и о якобы принятых для этого логистических решениях: "Что к ним приедут автобусы из Германии, а Польша их пропустит".
Представители польских властей опровергают эту информацию как направленную на подстрекательство мигрантов к штурму польской границы и предостерегают от непродуманных действий.
В свою очередь, "BBC News. Русская служба" сообщает, что для нивелирования распространения дезинформации среди мигрантов на все непольские номера мобильных телефонов, находящихся в приграничной зоне, посылаются смс-сообщения с призывом не верить этим слухам: "Польская граница хорошо защищена". Такие же сообщения дублируются громкоговорителями на пограничных пунктах пропуска.
Специалисты ЦПД прогнозируют, что похожая тактика провоцирования может быть применена в направлении украинско-белорусской границы. В частности, не исключена информационная провокация, что некоторые страны-соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу".
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таракану зараз треба терміново позбутись зайвих злидарів
мов, українці чекають на кордоні біженців, щоб вибрати собі два раба плантації та на свиноферми.. або три...))
куда ты завел нас проклятый старик?
пошли вы все на йух - я сам заблудился...
Малось на увазі, як ілюстрація підґрунтя ідеології для вирішення проблеми... Див.: ОЗСП «Азов».
Бонус за допитливість
Впевнен - Боже бажає зробити Україну міцною та потужною та хоче щоб такими стали дійсно українці!
за пособиями они прутся, бо в Германии больше всего платят - и работать НЕ нужно.. тем более за 200 евро (как в Украине минималька)
Чому вони не пруться в Дубаї, Емірати? Бо в цих арабських країнах немає пенсії і допомогу біженцям і потрібно працювати, а вони працювати не хочуть.
Україні потрібно розповсюджувати інформацію, що Ерефія дає матеріальну допомогу в 2000 євро кожному .
РНБО: Мігрантів, які перебувають у Білорусі, можуть дезорієнтувати й спрямувати на кордон з Україною..."
А Україні потрібно їх теж дезорієнтувати і направити в Кацапію і Лугандон, сказати що там Німеччина і Франція😜.
Нади́р (з надір араб. نظير натир - протилежний)