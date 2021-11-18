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Новости Политика Украины
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Глава Закарпатской ОГА Полосков написал заявление об увольнении. Вместе с ним ушли три заместителя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Закарпатской ОГА Полосков написал заявление об увольнении. Вместе с ним ушли три заместителя

Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал заявление на увольнение с должности. Вместе с Полосковым решили уйти с должностей его заместители Мирослав Билецкий, Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Полосков написал в Facebook.

"Мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении. Многие успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов", - написал он.

17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет Министров. Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

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накрали та пішли...
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18.11.2021 20:43 Ответить
Володимир Чубірка знову зайшов у ту саму "воду" яка тече
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18.11.2021 21:12 Ответить
зелепад... опять с нуля фотографов искать, а самое сложно таких какие лядей в телефоне аналтабу заказывают...
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18.11.2021 21:31 Ответить
Там не фотографы. Например зам по «диджитализации» - выпускник института физкультуры, благодаря брату сделал стремительную карьеру
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18.11.2021 21:34 Ответить
Чому "слуги" ходять по троє?
Один вміє читати, другий писати а третьому приємно в інтелігентній компанії...
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18.11.2021 21:38 Ответить
Цікаво) водки у Закарпатті з'являються голови ОДА з прізвищами пєтров, полосков, сідоров, іванов...?))
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18.11.2021 23:40 Ответить
 
 