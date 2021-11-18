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Укравтодор (661) Черниговщина (1342) Большая стройка (722)

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, соединяющую Корюковский и Новгород-Северский районы.

Об этом сообщает Укравтодор на своей Facebook-странице, пишет Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что именно эта дорога служит транспортным коридором в опорные больницы и школы, состояние ее до недавнего времени было ужасным.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 01

"Еще в январе здесь была рытвина на рытвине. Обеспечить проезд не мог даже ямочный ремонт. Сегодня 15 км автодороги Т-25-19 Холмы – Авдеевка – Оболонье – с новеньким покрытием. Вскоре отрезок будет введен в эксплуатацию", - сообщает Укравтодор.

В ходе ремонта, который выполняли по программе президента "Большая стройка", усилили основу и положили два слоя асфальтобетонного покрытия.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 02

Также отремонтировали 3 искусственных сооружения и водопропускные трубы, обустроили пешеходные дорожки, заездные карманы и площадки для остановки транспорта.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 03

На дороге теперь есть разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения и автономное освещение на пешеходных переходах.

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В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 04

Всего в области до конца года планируется отремонтировать 182 км государственных дорог.

Как сообщалось , в Тернопольской области по программе "Большая стройка" за 2 года отремонтировали 437 км дорог государственного значения.
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Топ комментарии
+5
Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
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18.11.2021 20:55
+3
Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
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18.11.2021 20:47
+3
Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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18.11.2021 21:01
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Єрмаківщина для танків приготувала рашистьких ?
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18.11.2021 20:37 Ответить
Да, 15 км им особенно помогут
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18.11.2021 20:43 Ответить
Саме так
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18.11.2021 21:06 Ответить
А теперь сидим все обделанные без современного вооружения но с дорогами!!!
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18.11.2021 20:38 Ответить
Страшно смотреть на шиферные крыши..Онкология,однако
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18.11.2021 20:42 Ответить
Почему? шифер же снаружи а не внутри сдания - там еще потолок есть) Он же вредный, только когда пыль с него/от него вдыхать
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18.11.2021 20:44 Ответить
У меня шиферная,старая.Мечтаю поменять.Запад давно их уничтожил.А первыми придумали шифер и изделия из асбеста именно США.
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18.11.2021 20:56 Ответить
Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
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18.11.2021 20:55 Ответить
А цей пил постійно проникає в будинок в воду в їжу, онкологія забезпечена.
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18.11.2021 21:16 Ответить
Де той пил береться в сраці?? Шифер НЕ дає азбестового пилу.
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19.11.2021 22:59 Ответить
а про рекордну смертність через погане фінансування медицини хтось відрапортує ?
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18.11.2021 20:44 Ответить
Про рекордну смертність можете спитати в мудрого наріду, який вірить в чіпування і не бажає вакцинуватися
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18.11.2021 21:03 Ответить
Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
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18.11.2021 20:47 Ответить
Ну нормально. Людям хорошо. Где подвиг, зебилоиды? Это должно просто выполнятся, если вас выбрали. И объясните, наконец-то почему вы зебилы идиотские считаете постройку дорог победой в воойне с парашей?
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18.11.2021 20:48 Ответить
Гусаченко, а если без оскорблений всех и вся???Сначала задай вопрос "почему" всем предыдущим правителям Украины. За 30 лет почему не строили? Войны не было, ковида не было, рост ВВП "зашкаливал", а дороги не строились... А теперь хоть что то. "С паршивой овцы, хоть шерсти клок", и лучше не скажешь...
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19.11.2021 06:59 Ответить
Борис Бойда, а тебя не смущает что это бабло из фонда борьбы с ковидом? Борис Бойда, а тебя не смущает что мы уверенно чемпионим по заболеваемости ковидом? Борис Бойда, а тебя не смущает что это выглядит как строительство на костях? Борис Бойда, а тебя не смущает что зеледент отводит свои же войска на своей территории?
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19.11.2021 08:45 Ответить
Зелень попуталась с приоритетами во времени. Но уверена,что народ должен быть счастлив. Дебилы,блеать.
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18.11.2021 21:01 Ответить
Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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18.11.2021 21:01 Ответить
Треба пам'ятати, що то зроблено за кошти платників податків, а не за шмарклині.
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18.11.2021 22:54 Ответить
Тетянка,а ти хоч платиш податки? Випорожнюватися в коментарях ти вже вмієш,доросла "дівчинка". Чому ж за 30 років всі попередні президенти не намагалися за кошти платників податків робити дороги?Куди ділися ті податки? Ну да, були війни,епідемії....
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19.11.2021 07:04 Ответить
То что государство и так обязано делать за наши налоги оно выдает за "большую стройку" и большую победу.
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18.11.2021 21:10 Ответить
Тепер льотчики по селу будуть літать. Двори треба бетонними мурами огорожувати
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18.11.2021 21:12 Ответить
Слава Україні! Героям слава!
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19.11.2021 03:44 Ответить
...ну, если Укравтодор, то починили рубероидом!
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19.11.2021 04:20 Ответить
Ех, Вова, якби ще до тих доріг доступне авто, як ти обіцяв, щоб прості люди могли вільно пересуватися вільною країною, чи на автомобілях не відмиєш скільки бабла?
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19.11.2021 05:29 Ответить
Брехня. На фото ділянка в селі Авдіївка, дорога на Понорницю, мова йде про ділянку Хлоп'яники-Холми.
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19.11.2021 13:31 Ответить
 
 