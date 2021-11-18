В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, соединяющую Корюковский и Новгород-Северский районы.

Об этом сообщает Укравтодор на своей Facebook-странице, пишет Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что именно эта дорога служит транспортным коридором в опорные больницы и школы, состояние ее до недавнего времени было ужасным.

"Еще в январе здесь была рытвина на рытвине. Обеспечить проезд не мог даже ямочный ремонт. Сегодня 15 км автодороги Т-25-19 Холмы – Авдеевка – Оболонье – с новеньким покрытием. Вскоре отрезок будет введен в эксплуатацию", - сообщает Укравтодор.

В ходе ремонта, который выполняли по программе президента "Большая стройка", усилили основу и положили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Также отремонтировали 3 искусственных сооружения и водопропускные трубы, обустроили пешеходные дорожки, заездные карманы и площадки для остановки транспорта.

На дороге теперь есть разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения и автономное освещение на пешеходных переходах.

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Всего в области до конца года планируется отремонтировать 182 км государственных дорог.

Как сообщалось , в Тернопольской области по программе "Большая стройка" за 2 года отремонтировали 437 км дорог государственного значения.