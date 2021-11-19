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Новости Политика Украины
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мера пресечения (356) Лерос Гео (377)

Лерос: Требование суда сдать загранпаспорт ограничивает меня в возможности совершать командировки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос: Требование суда сдать загранпаспорт ограничивает меня в возможности совершать командировки

Народный депутат Гео Лерос считает решение суда избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства несправедливым.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение считаю несправедливым и незаконным! Братья Ермаки продавали государственные должности, а судят меня, ограничивая мою свободу. В том числе, я теперь ограничен в возможности совершать любые загранкомандировки, как Ермак и хотел", - написал Лерос.

Нардеп считает, что на нем тестируют судебную систему, чтобы в дальнейшем легко "закрывать" критиков власти.

Он обещает оспорить сегодняшнее постановление суда.

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"Завтра снова допрос в ГБР на Симона Петлюры, 15 в 14:00. Система будет давить, но меня не сломать, за нами правда, друзья!" – подытожил Лерос.

Напомним, 12 ноября Леросу было вручено подозрение за неисполнение решения суда по жалобе брата главы ОП Дениса Ермака.
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Топ комментарии
+10
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18.11.2021 20:32
+9
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18.11.2021 20:37
+4
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18.11.2021 21:24
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езди в командировке по Украине
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18.11.2021 20:32 Ответить
На всю 1000грн від ЗЕ!
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18.11.2021 20:33 Ответить
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18.11.2021 20:37 Ответить
Ага, он Міхо в контейнері і без паЧпорта їзде
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18.11.2021 20:41 Ответить
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18.11.2021 20:32 Ответить
Какие командировки?! Ждёт тебя дорога дальняя в казенный дом!
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18.11.2021 20:49 Ответить
Начался "плач Ярославны".
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18.11.2021 21:12 Ответить
Угу. Сам Коля Сракотряс сказал, шо нехорошо говорить про Дерьмака = гос.измена. Так шо расстреляют Лероса, как пить дать.
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18.11.2021 21:57 Ответить
Обираючи запобіжний захід -особисте забо"язання - суд не має права обмежувати його у можливості вільного пересування.
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18.11.2021 21:23 Ответить
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18.11.2021 21:24 Ответить
лерос, а не ты ли топил за зеленых на выборах
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18.11.2021 21:32 Ответить
признать свою ошибку намного лучше,чем зная что был не прав,продолжать упорно обманывать себя и других.
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18.11.2021 21:39 Ответить
Спасибо зефилами , рыгоагалтные традиции- вернулись втройне
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18.11.2021 21:34 Ответить
Вышлите его в вечную командировку на Ростов.
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18.11.2021 21:39 Ответить
Ну да, отпусти Лероса за границу - он нахватается новых жестов.
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18.11.2021 22:20 Ответить
Ничего страшного -сначала шаурма в Киеве -а потом к Ахмету в Бразилию-бананы срывать
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18.11.2021 22:33 Ответить
зеленский и лещенко обобрали американца на 250000$, чтобы не вякал закрыли в сизо,
с Леросом сложнее, надо читать книжки, но
зеленский больше к музыке, чем к чтению
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19.11.2021 10:23 Ответить
 
 