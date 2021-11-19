Лерос: Требование суда сдать загранпаспорт ограничивает меня в возможности совершать командировки
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Гео Лерос считает решение суда избрать ему меру пресечения в виде личного обязательства несправедливым.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение считаю несправедливым и незаконным! Братья Ермаки продавали государственные должности, а судят меня, ограничивая мою свободу. В том числе, я теперь ограничен в возможности совершать любые загранкомандировки, как Ермак и хотел", - написал Лерос.
Нардеп считает, что на нем тестируют судебную систему, чтобы в дальнейшем легко "закрывать" критиков власти.
Он обещает оспорить сегодняшнее постановление суда.
"Завтра снова допрос в ГБР на Симона Петлюры, 15 в 14:00. Система будет давить, но меня не сломать, за нами правда, друзья!" – подытожил Лерос.
Напомним, 12 ноября Леросу было вручено подозрение за неисполнение решения суда по жалобе брата главы ОП Дениса Ермака.
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с Леросом сложнее, надо читать книжки, но
зеленский больше к музыке, чем к чтению