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Беларусь (7522) Госпогранслужба (5399) мигранты (951)

15 иностранцев пытались попасть в Украину из Беларуси, выдавая себя за туристов. Их не пустили. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Государственная пограничная служба отказала во въезде в Украину 15 гражданам страны с Ближнего Востока, прибывшим из Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранцы рейсовым автобусом из Минска прибыли в пункт пропуска в Черниговской области. До этого они находились в Гродненской области.

"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины. Именно со Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Также пограничники отметили, что большинство из этих иностранцев имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - добавили в ГПСУ.
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Топ комментарии
+22
Саме час закрити кордон з Білорусією і запровадити візовий режим. На сьогоднішній день, Білорусія так само як і Росія є ворожими до України країнами.
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18.11.2021 20:50
+10
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18.11.2021 20:51
+9
Ни один депутат - ни провластный, ни оппозиционный, НИ ОДИН ЛИДЕР ПАРТИИ - никто про визовый режим со странами пост совка не говорит .
Совпадение ?
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18.11.2021 20:58
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18.11.2021 20:48 Ответить
Саме час закрити кордон з Білорусією і запровадити візовий режим. На сьогоднішній день, Білорусія так само як і Росія є ворожими до України країнами.
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18.11.2021 20:50 Ответить
Ни один депутат - ни провластный, ни оппозиционный, НИ ОДИН ЛИДЕР ПАРТИИ - никто про визовый режим со странами пост совка не говорит .
Совпадение ?
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18.11.2021 20:58 Ответить
А смысл? 73% считают что войну развязал Порошенко. Как думаете - сколько поддержит закрытие границ?
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18.11.2021 21:38 Ответить
Переконаний що переважна більшість Громадян України "за" візовий режим з *********** та їх союзниками.
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18.11.2021 21:59 Ответить
73% избирателей проголосовали за - "нужно прекратить огонь, просто прекратить стрелять" и "посмотреть в глаза Путину" и -
"- А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в "Квартале", но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли - это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: "Вот наша цель - сохраним людей". Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу.

Нужно сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну.

- …ты представляешь себе переговоры в формате "Путин-Зеленский"?

- С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР-ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так - какой смысл? Надо с теми, кто решает.

- Вот как бы вы сели поговорить?

- А говорить, на самом деле, надо очень просто: "Чего вы хотите?".

- "Шо надо?".

- Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты. И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись.

- То есть что-то пришлось бы отдавать, уступать?

- А очень просто - нужно только решить, что. Я всегда себе говорю: "Не решай сам, не строй из себя самого умного. Всегда найдется тот, кто умнее, профессиональнее тебя". И тогда себе сказал бы: "Возьми этот список, выступи по телевизору…".

- Ты бы смог объяснить людям?

- 100%! Я сказал бы: "Люди, я с ним говорил, вот его список…".

- Класс!

- …а вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите - скажите свое слово. Хотите - тоже скажите".

Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат - что думают люди". Люди по-разному проголосуют, однозначно "за" или "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердили список - и пошли жить.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html"
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18.11.2021 23:16 Ответить
Згідно Комітету виборців України за Зе проголосувало 6 307 792 голоси з тих хто прийняв участь в голосуванні.. Партія «Слуга народу» витратила на вибори 118,8 мільйони гривень. Ціна голосу за ЗЕ лише 19 грн. Зрозуміло що 73% з тих хто прийшов на вибори і проголосував за ЗЕ це зовсім не 73% населення країни (42 мільйони на момент виборів).

Дешево продались лохи "какая разніца"... "4 ре 12 бу" ... І як тут не згадати латинську класику "віслюки потребують мізерного пайка"...
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19.11.2021 00:03 Ответить
Хочу уточнить, комитет не посчитал медиаресурсы и платные надувания свинок.
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19.11.2021 07:28 Ответить
Бо всі вони ментально СОВКИ.
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19.11.2021 00:39 Ответить
Впрочем, ничего нового...))
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18.11.2021 20:50 Ответить
МИД мог бы передать копии паспортов в соответсвующие посольства тех стран .
Думаю : что за это поблагодарят - бо в тех странах уже щупальца хутина и агенты фсб себя хорошо чувствуют
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18.11.2021 20:50 Ответить
А мигрантов предупредить - все документы будут передавать в их страны . И многих за фальшивые документы могут посадить
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18.11.2021 20:51 Ответить
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18.11.2021 20:51 Ответить
Русо - туристо, облико морале.
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18.11.2021 20:56 Ответить
На кого это рассчитано псевдо видео? Какой назад в Беларусь типо их впустят назад. Если перейдут границу считайте что они уже у нас
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18.11.2021 20:56 Ответить
Впустять.У нас з Білоруссю є угода про реадмісію.Це з ЄС Лука призупинив дію подібної угоди
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18.11.2021 21:36 Ответить
нет ...- есть двухстороннее соглашение..., если они легально прибывают с той же Белоруссии , а Украина , по каким то причинам не впускает по какой либо причине , они возвращаются назад...- это работает, что и доказано тем что их вернули..., так и с нашими Гражданами , что в Польшу, что в Белоруссию...
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18.11.2021 21:38 Ответить
Не тільки,якщо легально прибули.Нелегалів це теж стосується як з нашої,так і з білоруської сторони
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18.11.2021 21:42 Ответить
Jesli na propusknom punkte pojmali,tak bez problem vernut obratno v Belorus,trudnej jesli tak projdut,togda nuzni dokazatelstvo,dopustim video gde oni peresli
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18.11.2021 21:48 Ответить
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18.11.2021 20:56 Ответить
Гнать на..й на исторический отстойник !
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18.11.2021 21:05 Ответить
зелохи примут, чтобы не раздражать глаз зекуйла, который типа перемирие своим глазом в рожу бобиков...
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18.11.2021 21:18 Ответить
Их не пустили, а могли пустить - в расход.
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18.11.2021 21:20 Ответить
Настоящая проблема возникнет, когда эта шобла проникнув к нам, попрут опять на Польшу или пусть в Словакию или в Венгрию. И мы попадём в более чем идиотское положение. Вынуждены будем их сдерживать любой ценой. А завтра зима. Хотя морозы могут и помочь. Такой вариант возможен. Сложность тут в том что вернуть их в свои страны теперь невозможно. Они там и нахер кому нужны. Те страны выиграли в этой конфигурации. Шваль сбросили.
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18.11.2021 21:20 Ответить
ПТН-ПНХ
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18.11.2021 21:21 Ответить
Арабские Шпили-Вили
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18.11.2021 21:31 Ответить
Прорвало дамбу ,говно поперло!
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18.11.2021 21:32 Ответить
срочно организовать концлагерь для этой сволочи в Чернобыльской зоне!
и пригласить Меркель, чтобы удостоверилась, как им хорошо живётся
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18.11.2021 21:44 Ответить
Ну какие из зверушек туристы?!!
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18.11.2021 22:37 Ответить
 
 