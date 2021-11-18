15 иностранцев пытались попасть в Украину из Беларуси, выдавая себя за туристов. Их не пустили. ВИДЕО
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Государственная пограничная служба отказала во въезде в Украину 15 гражданам страны с Ближнего Востока, прибывшим из Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Иностранцы рейсовым автобусом из Минска прибыли в пункт пропуска в Черниговской области. До этого они находились в Гродненской области.
"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины. Именно со Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении ГПСУ.
Также пограничники отметили, что большинство из этих иностранцев имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.
"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - добавили в ГПСУ.
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Совпадение ?
"- А какие есть пути, какие формы? Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в "Квартале", но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли - это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: "Вот наша цель - сохраним людей". Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу.
Нужно сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну.
- …ты представляешь себе переговоры в формате "Путин-Зеленский"?
- С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР-ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так - какой смысл? Надо с теми, кто решает.
- Вот как бы вы сели поговорить?
- А говорить, на самом деле, надо очень просто: "Чего вы хотите?".
- "Шо надо?".
- Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты. И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись.
- То есть что-то пришлось бы отдавать, уступать?
- А очень просто - нужно только решить, что. Я всегда себе говорю: "Не решай сам, не строй из себя самого умного. Всегда найдется тот, кто умнее, профессиональнее тебя". И тогда себе сказал бы: "Возьми этот список, выступи по телевизору…".
- Ты бы смог объяснить людям?
- 100%! Я сказал бы: "Люди, я с ним говорил, вот его список…".
- Класс!
- …а вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите - скажите свое слово. Хотите - тоже скажите".
Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. "Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат - что думают люди". Люди по-разному проголосуют, однозначно "за" или "против" не будет, но будет какая-то история. Утвердили список - и пошли жить.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html"
Дешево продались лохи "какая разніца"... "4 ре 12 бу" ... І як тут не згадати латинську класику "віслюки потребують мізерного пайка"...
Думаю : что за это поблагодарят - бо в тех странах уже щупальца хутина и агенты фсб себя хорошо чувствуют
и пригласить Меркель, чтобы удостоверилась, как им хорошо живётся