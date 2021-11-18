15 иностранцев пытались попасть в Украину из Беларуси, выдавая себя за туристов. Их не пустили. ВИДЕО

Государственная пограничная служба отказала во въезде в Украину 15 гражданам страны с Ближнего Востока, прибывшим из Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранцы рейсовым автобусом из Минска прибыли в пункт пропуска в Черниговской области. До этого они находились в Гродненской области.

"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины. Именно со Львова они, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении ГПСУ.

Читайте также: СНБО: Находящихся в Беларуси мигрантов могут дезориентировать и направить на границу с Украиной

Также пограничники отметили, что большинство из этих иностранцев имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства", - добавили в ГПСУ.