РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8278 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 883 4
Резников (1167) Остин Ллойд (284)

Глава Пентагона Остин Ллойд на встрече с Резниковым заявил о поддержке Украины в сфере безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Пентагона Остин Ллойд на встрече с Резниковым заявил о поддержке Украины в сфере безопасности

Соединенные Штаты продолжат тесно взаимодействовать с Украиной в целях поддержки ее суверенитета, территориальной целостности и оборонной способности на фоне российской агрессии.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим консультироваться с вами, нашими партнерами и союзниками в регионе, по развитию ситуации, а также, как лучше обеспечить региональную безопасность", - подчеркнул министр обороны США.

Он в очередной раз заверил, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

"Мы остаемся привержены поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе", - отметил глава Пентагона.

Читайте также: Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.11.2021 22:33 Ответить
Глава Пентагона - Ллойд (имя) Остин (фамилия).
А не Остин Ллойд, как в заголовке.
показать весь комментарий
19.11.2021 00:58 Ответить
Слова поддержки кацапские танки жечь не будут.
показать весь комментарий
19.11.2021 08:03 Ответить
80 тонн военных грузов - свежайшая поставка из США.
"Джавелины" жгут танки на ура.
показать весь комментарий
19.11.2021 08:17 Ответить
 
 