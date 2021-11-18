Ветерана Кухарчука, которого судят за драку с полицией, выпустили из СИЗО

Меру пресечения для Дмитрия Кухарчука изменили из содержания под стражей на личное обязательство.

Такое решение было принято 18 ноября во время заседания Печерского райсуда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор ходатайствовал о продлении содержания Кухарчука в СИЗО еще на два месяца. "Поскольку срок содержания подозреваемого под стражей истекает, мы не сможем завершить досудебное рассмотрение производства", - отметил прокурор.

Защитник подозреваемого Эдуард Вербинец, в свою очередь, отметил, что риски необоснованны, потому что нет никаких подтверждающих материалов: "Сегодня было заявлено прокурором ходатайство о продлении пребывания под стражей моего подзащитного Кухарчука. Он ходатайствует перед судом о продолжении меры пресечения. При этом в обоснование данного ходатайства не предоставил ни одного доказательства", – отметил адвокат.

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Суд отклонил ходатайство прокурора и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

"Отменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Кухарчука Дмитрия Васильевича. Применить меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал постановление судья.

Также суд обязал Кухарчука прибывать по каждому требованию в суд, сообщать суду об изменении своего места жительства и/или места работы, не выезжать с территории Украины без разрешения суда, сдать на хранение суда паспорт для выезда за границу.

Напомним, двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой товарищ Олег Довбыш.

Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без залога.