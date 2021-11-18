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Новости Политика Украины
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Беларусь (7522) покушение (968) Саакашвили (3303) Тарифы на электроэнергию (1904) ЧВК Вагнера (1281) Лерос Гео (377) Лещенко Роман (68) Стахив Остап (11)

Главные новости 18 ноября: новые документы по делу "вагнеровцев", покушение на министра Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 18 ноября: новые документы по делу

Журналистка обнародовала документы о подготовке и проведении операции по задержанию боевиков "Вагнера", министра агрополитики Лещенко хотели убить, Украина больше не получает электроэнергию из Беларуси, - главные новости 18 ноября.

Новые документы по делу "вагнеровцев"

Журналистка Янина Соколова обнародовала доклад начальника ГУР Василия Бурбы и отчет о проведении спецоперации. Она утверждает, что документы подбросили на флешке в ее офис.

Покушение на министра агрополитики Лещенко

Гражданин США и гражданка Украины хотели смерти Романа Лещенко, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Их претензии к Лещенко никак не связаны с деятельностью в должности министра – американец имел к нему имущественные претензии. Преступление удалось раскрыть случайно. Подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит пожизненное. Это покушение для Лещенко - не первое, он находится под государственной охраной.

Леросу избрали меру пресечения

Прокурор хотел, чтобы депутата упрятали под домашний арест, но судья вместо этого назначил личное обязательство. Лерос недоволен: он должен сдать загранпаспорт, а потому не сможет отправляться в командировку за пределы страны. Депутат намерен обжаловать решение.

Лидера антивакцинаторов Стахива отправили в СИЗО

Остап Стахив может выйти под залог, если найдет 998 тыс. грн. Иначе проведет не менее 2 месяцев в СИЗО. На суд по избранию меры пресечения он не явился, поэтому его доставили принудительно - из больницы в Закарпатье.

Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию

Экспрезидент Грузии упал на выходе из комнаты для свиданий после встречи с адвокатом. Его пришлось вынести на носилках. Саакашвили поместили в реанимацию, его состояние стабилизировалось.

Украина больше не получает электроэнергию из Беларуси

С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Шон Пенн побывал в зоне ООС

Он посетил пострадавший от обстрелов населенный пункт и пообщался с украинскими военнослужащими. Теперь собирается снять документальный фильм об Украине.
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18.11.2021 22:44 Ответить
Будем всіх бомбить.
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18.11.2021 22:57 Ответить
чвак!

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18.11.2021 22:47 Ответить
Кризис с мигрантами, войны и оккупации, отравления людей, в Европе закончатся не тогда, когда Меркель побеседует с Путиным, а когда Путин побеседует с Хусейном и Каддафи
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18.11.2021 22:48 Ответить
Разве "замах" на Лещенко может быть "ГЛАВНОЙ НОВОСТЬЮ"?!!!
Максимум на что оно тянет, так это на "Золотую МАЛИНУ"!!!
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18.11.2021 23:17 Ответить
 
 