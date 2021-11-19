Powerball разыграет 205 миллионов долларов в ночь с субботы на воскресенье. Узнайте, как принять участие из Украины (реклама)

Джекпот лотереи США Powerball достиг 205 млн долларов.

Джекпот лотереи США Powerball достиг 205 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире, на сегодняшний день.

Представьте, что вы выиграли лотерейный джекпот на сумму в сотни миллионов долларов! Что вы сделаете с такими деньгами? Если вы думали, что выиграть огромные лотерейные призы можно только находясь в Штатах, у нас для вас отличные новости.

Джекпот Powerball достиг 205 млн долларов, это свыше 5,4 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 20 ноября.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Граждане Украины могут официальнопринять участие в тираже!

Как принять участие в лотерее Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн.

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Подтвердите покупку билета.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа на билеты местные агенты theLotter в США купят официальные лотерейные билеты от вашего имени. Они будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот Powerball, вам нужно будет прилететь в Соединенные Штаты, чтобы получить свой приз лично, но в этом случае theLotter, вероятно, оплатит ваши дорожные расходы.) Вы получите всю сумму своего приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

Аура Д. Из Панамы, за оформлением бумаг для передачи выигрыша в размере 30 млн. долларов США

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 миллионов долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

205 миллионов долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в ближайшем тираже. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

На правах рекламы