Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, - Резников в Вашингтоне

Об этом сегодня, 18 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сказал в рамках рабочего визита в Вашингтон во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Один из моих приоритетов в должности министра — всесторонне развивать взаимодействие с США, в том числе через наполнение конкретными проектами Рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы добиться синергии и взаимосовместимости секторов обороны", - подчеркнул министр обороны Украины.

Также Алексей Резников отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США.

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"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них.

Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все - от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор. Еще раз хочу поблагодарить руководство США и американский народ. Надеюсь на плодотворный разговор сегодня и практические результаты в будущем", - подытожил Алексей Резников.