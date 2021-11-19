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Новости Политика Украины
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Минобороны (8222) США (23177) Резников (1167) Остин Ллойд (284)

Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, - Резников в Вашингтоне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, - Резников в Вашингтоне

Об этом сегодня, 18 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сказал в рамках рабочего визита в Вашингтон во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Один из моих приоритетов в должности министра — всесторонне развивать взаимодействие с США, в том числе через наполнение конкретными проектами Рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы добиться синергии и взаимосовместимости секторов обороны", - подчеркнул министр обороны Украины.

Также Алексей Резников отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США.

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"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них.

Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все - от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор. Еще раз хочу поблагодарить руководство США и американский народ. Надеюсь на плодотворный разговор сегодня и практические результаты в будущем", - подытожил Алексей Резников.
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Топ комментарии
+8
Ага.
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
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19.11.2021 01:01
+7
Вже бачили як зелень розвиває взаємодію.
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19.11.2021 00:01
+7
А що це за нiкчемне створiння лiворуч?
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19.11.2021 00:48
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а хто буде вимітати з МОУ "спеціалістів по переводу стрілок"
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18.11.2021 23:56 Ответить
Віримо!
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18.11.2021 23:59 Ответить
Вже бачили як зелень розвиває взаємодію.
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19.11.2021 00:01 Ответить
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19.11.2021 09:56 Ответить
все що можуть зелені це насрати собі в штани
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19.11.2021 00:04 Ответить
С таким не пошалишь 😀😀😀

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19.11.2021 00:06 Ответить
А що це за нiкчемне створiння лiворуч?
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19.11.2021 00:48 Ответить
Тихо, сейчас Тищенко на чнет вопить про зраду 😀😀😀
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19.11.2021 00:52 Ответить
А это уникальный номер шапито "Эксцентричный карлик".
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19.11.2021 01:02 Ответить
Син каломойського,позашлюбний.
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19.11.2021 01:03 Ответить
це велика военна таемниця, тільки більш нікому.
....то отбулавлене головнокомандуюче...
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19.11.2021 01:38 Ответить
Це, як мені відомо, зрадник України, за яким плаче смертна кара.
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19.11.2021 06:57 Ответить
Ещё один внучатый племянник Бильбо Бэггинса…
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19.11.2021 07:17 Ответить
Парашные боты мабудь забулы Галатея с фарфоровыми зубамы))))
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19.11.2021 00:24 Ответить
Ага.
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
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19.11.2021 01:01 Ответить
Эмм...а о каких вы "доказательствах"?)
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19.11.2021 01:10 Ответить
Ты только писать умеешь?

Доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль.

Ермак отложил на неделю операцию (привет ЗЕ, который наделил завхоза такими полномочиями). Через неделю операция была слита Москве.
Все действующие лица и обстоятельства подробно описаны у Билингкет.

Читай и складывай буквы в слова, а слова в смысл.
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19.11.2021 01:22 Ответить
серлещ 🐲💩 новых шавок подогнал !Нашли с кем спорить
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19.11.2021 02:27 Ответить
та забудь! Там много сложных слов и все такое..
Не твое это....)))))
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19.11.2021 03:05 Ответить
Да ты потомственный казламордый! Они тоже кричат -" где ваши доказательства? это не доказательства! нас там нету!"
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19.11.2021 07:08 Ответить
Заглянул в инет - кто такой Резников.

«Отец - Юрий Резников, преподаватель во львовском Инфизе.
Мать - специалист в области неврологии.»

Ему тоже биографию в квартале95 писали?
Как у Жиринивского - мама русская, а папа - юрист.
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19.11.2021 01:11 Ответить
плять, оказывается шо у клоуна в клетчатом спинджаке кроме дебильного взгляда даже есть приоритеты
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19.11.2021 01:18 Ответить
ох, валится рейтинг)
уже на все зелесрань готова, лишь бы за госизмену не отвечать
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19.11.2021 03:42 Ответить
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19.11.2021 05:01 Ответить
Хотілося б вірити у ці слова, але колега Резнікова Могастирський вже налагоджує співпрацю з США - підозрює якогось громадянина США у "замаху" на міністра Лещенка...
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19.11.2021 05:55 Ответить
Українську армію потрібно всебічно розвивати...
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19.11.2021 07:10 Ответить
Джавелин звонит своему другу Байрактару й каже...:

-хлопче, ти вже у Києві?

-авжеж...

-рюскій мір бачив?

-бачив,нічого особливого,Шарікових та Швондерів у кіно бачив?

-тююю,а я думав що там одні Ремби....
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19.11.2021 07:45 Ответить
Для развития отношений есть дипломаты. Это их работа. А твоя- сидеть дома и заниматься солдатами и их правильным обеспечением, а не вояжамиза границу
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19.11.2021 10:37 Ответить
 
 