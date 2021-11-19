Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, - Резников в Вашингтоне
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Об этом сегодня, 18 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сказал в рамках рабочего визита в Вашингтон во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Один из моих приоритетов в должности министра — всесторонне развивать взаимодействие с США, в том числе через наполнение конкретными проектами Рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы добиться синергии и взаимосовместимости секторов обороны", - подчеркнул министр обороны Украины.
Также Алексей Резников отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США.
"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них.
Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все - от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор. Еще раз хочу поблагодарить руководство США и американский народ. Надеюсь на плодотворный разговор сегодня и практические результаты в будущем", - подытожил Алексей Резников.
Пожалуйста, подождите...
....то отбулавлене головнокомандуюче...
После доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль, налаживайте взаимодействие.
Привет, пока и вот вам книжка про черепно-мозговую травму. А разведданые посмотрите в завтрашних газетах.
Доказательств Билингкет, что прямо из кабинета ЗЕ инфа сливается в Кремль.
Ермак отложил на неделю операцию (привет ЗЕ, который наделил завхоза такими полномочиями). Через неделю операция была слита Москве.
Все действующие лица и обстоятельства подробно описаны у Билингкет.
Читай и складывай буквы в слова, а слова в смысл.
Не твое это....)))))
«Отец - Юрий Резников, преподаватель во львовском Инфизе.
Мать - специалист в области неврологии.»
Ему тоже биографию в квартале95 писали?
Как у Жиринивского - мама русская, а папа - юрист.
уже на все зелесрань готова, лишь бы за госизмену не отвечать
-хлопче, ти вже у Києві?
-авжеж...
-рюскій мір бачив?
-бачив,нічого особливого,Шарікових та Швондерів у кіно бачив?
-тююю,а я думав що там одні Ремби....