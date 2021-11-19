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Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки - 5 обстрелов со стороны войск РФ, боевых потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Пивденного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 19 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Автор: Наталя Джума
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Когда уже с утра будут новости про наши ответки? Ну да ну да, пошли мы нахер...
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19.11.2021 10:37 Ответить
 
 