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Масштабные военные маневры России достигнут пика примерно в конце января, - глава ГУР МО Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Масштабные военные маневры России достигнут пика примерно в конце января, - глава ГУР МО Буданов

Нынешняя тактика России – дестабилизировать Украину изнутри: политически, экономически.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Ситуация полностью контролируется. Нахожусь я как раз в США для того, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами. Только что я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мнениями - наши мнения полностью совпадают. Продолжается масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи", - сказал Буданов.

По его словам, главная цель России - дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"Замысел Москвы достаточно прост: дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много нарративов - от антивакцинаторов, заканчивая недовольствами по разным причинам. Кризис мигрантский, который имеет целью взбудоражить общество. Масштабный энергетический кризис, который все же надвигается, по нашей оценке. Экономический кризис.И на фоне этого - масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", - отметил Буданов.

Также читайте: Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
кацапня зеленая - вам уже из каждого утюга орут - кацапная на границах Украины собирается не на пикник...
долбоебы зеленые, своих мозгов нет - людей хоть слушайте, твари потные....
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19.11.2021 07:35
+6
Ну с дестабилизацией изнутри, "Слуги" и САМИ прекрасно справляются:
Вагнергейт, ПанамаОфшоры, Платежко-тарифы, Ковидо-мор, ...
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19.11.2021 07:48
+4
.. Гниды пострашнее москаля
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19.11.2021 07:51
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твой дом - тюрьма, шайтан!
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19.11.2021 07:29 Ответить
кацапня зеленая - вам уже из каждого утюга орут - кацапная на границах Украины собирается не на пикник...
долбоебы зеленые, своих мозгов нет - людей хоть слушайте, твари потные....
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19.11.2021 07:35 Ответить
А, да? По-твоему они работают на Украину? Но просто глупые... Ты сам глупец.
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19.11.2021 07:44 Ответить
цемни рыжего в очко и уйди, шо бы я тебя, казла, под моими комментами больше не видел.
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19.11.2021 07:52 Ответить
_Сэр... могу только предполагать кто такой Рыжий, и чем вы там занимаетесь... Но я в этом не участвую.
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19.11.2021 08:20 Ответить
брешете товарісчь і ви гарно розуміете хто у нас рижій..
ніколи не пійму - мені діло і велике до України е ...
народився там, родичі - тобі яке делі до Амеріки?
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19.11.2021 08:48 Ответить
* діло
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19.11.2021 08:50 Ответить
Не, не, не! Тваи таварищи под тамбовам - в авраге лошадь догрызают.
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19.11.2021 18:58 Ответить
рыжий, ротатий нолик ты смешной, тоже клован?
о так будет правильно
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19.11.2021 19:06 Ответить
Ну с дестабилизацией изнутри, "Слуги" и САМИ прекрасно справляются:
Вагнергейт, ПанамаОфшоры, Платежко-тарифы, Ковидо-мор, ...
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19.11.2021 07:48 Ответить
.. Гниды пострашнее москаля
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19.11.2021 07:51 Ответить
Напомните когда последний раз Буданов давал интервью на г+г? А все просто, если он залез в бенин ящик, то херовы дела у клоуна раз разведчика послали отбелять зе-сепара по телику.
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19.11.2021 08:16 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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19.11.2021 08:44 Ответить
Ага, а генерала Болбочана хто розстріляв- не Петлюра часом? Бойового генерала який стримував фронт на Лівобережжі, героя походу на Крим
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19.11.2021 09:00 Ответить
Буданов конечно- герой похода нашей спецуры в Крым в 2016 году. Но с ЗЕ он зря связался. Отъелся за 2 года судя по фото))
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19.11.2021 08:58 Ответить
верная заява.
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19.11.2021 14:44 Ответить
 
 