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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
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В Минобороны США и Франции обеспокоены "все более агрессивной позицией" РФ по отношению к Украине, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Минобороны США и Франции обеспокоены

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и начальник Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон "разделили обеспокоенность" политикой России в отношении Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Пентагон.

В ходе состоявшейся в режиме видеоконференции встречи они "разделили обеспокоенность по поводу региональных вызовов на периферии НАТО, а именно, все более агрессивной позиции России по отношению к Украине", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем отмечается, что чиновники также "обсудили важность альянса НАТО и заявили о своей приверженности расширению сотрудничества НАТО-ЕС".

Были затронуты и вопросы "двустороннего сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Сахеле", информировала пресс-служба Минобороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия РФ в космосе подрывают стратегическую стабильность, - глава Пентагона Остин

Автор: Наталя Джума
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Все більше стурбовані.
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19.11.2021 07:43 Ответить
А що їм залишається якщо лідер вільного світу випускає гази і засинає на публічних заходах? Зараз для диктатур настав час можливостей і вони зараз відкривають нові фронти
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19.11.2021 08:23 Ответить
Главное успеть написать первым😂🌷
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19.11.2021 08:32 Ответить
Тут не місце не тільки коцапам 😃
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19.11.2021 08:40 Ответить
хрень новость....
особенно от франчуков - мерин кацапский на весь ваш версаль...
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19.11.2021 07:45 Ответить
гамно хранцузьськи бджолы... - гамно мед.....
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19.11.2021 07:50 Ответить
это какого уровня обеспокоенность?
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19.11.2021 07:54 Ответить
Значит каждому по обеспокоенности выразить уже жалко или лень . Одну на двоих разделили .
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19.11.2021 07:55 Ответить
Трэш.
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19.11.2021 07:57 Ответить
Як же Спол штати відстали від життя . Європа давно вже перейшла до "великої обеспокоєності"
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19.11.2021 08:12 Ответить
Не турбуйтеся, надавайте нам ******* зброю, нехай Піськов турбується, що нас "накачують" такою зброєю!
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19.11.2021 08:51 Ответить
 
 