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Буданов (323) война (46696) разведка (3999) спецслужбы (457) ЧВК Вагнера (1281)

Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве, - глава ГУР Буданов о деле "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве, - глава ГУР Буданов о деле

В украинской разведке считают недопустимым, что дело "вагнеровцев" выносится в медиапространство, поскольку закрытая информация не должна быть доступна всем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.

По его словам, ни в одной цивилизованной стране нет такого, чтобы закрытая информация о проведении спецопераций выносилась на обсуждение.

"Я как кадровый офицер спецслужбы считаю немного нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле", – сказал Буданов.

На вопрос в студии о том, мог ли вообще руководитель Офиса Ермак влиять на ход проведения специальной операции, он ответил: "Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно Закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушаться во время проведения подобных акций это должностное лицо".

Также Буданов прокомментировал приказ бывшего руководителя разведки Василия Бурбы по делу "вагнеровцев". Кроме того, Буданов заверил, что этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, кто и куда "слил" информацию.

"Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они предоставили туда. Что за материалы сейчас освещают в печати, мне неизвестно. Пожалуй, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда "слил", что показал или зачем дезинформируют общество.

Также читайте: Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев". Если кто-то "слил" - должен понести ответственность, - Разумков

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+51
Тобто зривати-припустимо,а обговорювати-ні...
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19.11.2021 07:52
+35
Державна зрада НЄлоха і шобли є неприпустимою і повинна обговорюватися в суд!
На «слугах» не просто шапка на голові горить, а з неї полум'я валить як з реактивного двигуна.
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19.11.2021 07:55
+30
Ні в одній цивілізованій країні презедент-нарколига разом зі своїм своєю шльондрою, дЄрьмаком, не зливають спецоперації по захопленню терористів і злочинців, іншим терористам і злочинцям
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19.11.2021 08:15
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Страница 2 из 2
Пора сажать,иначе дебилов в стране не убавится. Идиоты,которые не понимают последствий,которые возомнили, что удостоверение журналиста дает право беспредельничать остановятся только в зоне,на "параше".Нельзя менять социализм на "журнализм",хотя бы на цивилизованный капитализм нужно. Иначе , "капец"стране. Останутся журналисты и проститутки в "выжженом поле". Только крысы и тараканы выживают в ядерной войне.Помните об этом властьпридержащие.
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19.11.2021 08:26 Ответить
Ну, ось перший дебіл і відізвався.
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19.11.2021 08:29 Ответить
Гораздо опаснее те, кто возомнил, что удостоверение презедента дает право беспредельничать
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19.11.2021 08:37 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что история с задержанием вагнеровцев в Минске летом 2020 года не была операцией Украины. По его словам, «это была идея других стран».
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19.11.2021 08:54 Ответить
голубки))) если рядом Люся, то разведка перестала существовать
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19.11.2021 10:43 Ответить
Пену, мокша дырявая, с морды лица сотри, а то захлебнешься
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19.11.2021 08:35 Ответить
А я абсолютно не согласен. Факт того, что высшее руководство страны сливает врагу секретные операции, должен быть максимально оглашен, чтоб такие как вы в следующий раз думали, кого выбирать.
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19.11.2021 08:35 Ответить
Буданов трепло и карьерист пришедший на свою должность по тупам более приннципиальных товарищей.
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19.11.2021 08:34 Ответить
В 2016 году он с группой спецуры ходил в Крым и оттуда успешно вышли не смотря на то что за группой велась охота
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19.11.2021 09:07 Ответить
Тоді Буданов був бійцем і повага йому за це, але зараз він став одним із команди членограя, тому скурвився за посаду і гроші.
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19.11.2021 09:19 Ответить
Не хрін було провалювать операцію то і обговорення не було б в медіа!
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19.11.2021 08:34 Ответить
Покарання за зраду не має строків давності. Навіть якщо зрада по тупості і недалекоглядності
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19.11.2021 08:37 Ответить
С каких херов буданов триндит, что в демократических странах измена родине не обговаривается общественностью
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19.11.2021 08:37 Ответить
Буданов триндить те , що ім вигідно , а нам своє робить :
давити продажних мерзотників , які прикриваються владою і безкарністю , але це поки що 😠
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19.11.2021 08:42 Ответить
Припустымо ЗЕпредательство страны.
Припустымо Ермаковское агентурное руснявое существование.
Припустымо наличие агентуры руснявой в ОП непосредственно.

Буданов этого всего не замечает принципиально, а вот обговорювать - непрепустымо!

Буданов у что, приплатили в ОП?
Сколько?
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19.11.2021 08:39 Ответить
посадою.
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19.11.2021 08:49 Ответить
Якщо розвідників зрадили свої, то мовчання є більшою зрадою
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19.11.2021 08:39 Ответить
Буданов, ця влада тимчасова, а свою репутацію і честь потім не відмиєш. Не будь лещенком і арестовичем, згадай що ти офіцер.
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19.11.2021 08:41 Ответить
От офицера там только погоны
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19.11.2021 08:45 Ответить
Буданова можно уже снимать. Это не разведчик, а дерьмо.
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19.11.2021 08:42 Ответить
операція вже провалена, саме тому треба виносити на загал сам факт, і досліджувати які ролі зіграли дійові особи. Дуже зручно під грифом "секретно" поховати державну зраду.

І ще, "...згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу...". Так питання в тому що він не маючи права давати вказівки а ти не мав забов'язань виконувати його вказівки - він ДАВАВ ці вказівки, а ти, шкура, ВИКОНУВАВ його злочинні зрадницькі накази.
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19.11.2021 08:47 Ответить
Згоден, Бурба повідомив таємну інформацію ЄРМАКУ, який не мав доступу до такої категорії інформації. Більш того, Бурба, за його словами, виконав вказівку особи, яка не мала таких повноважень.

Той випадок, коли пукнув в воду, а бульбашки не пішли😁
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19.11.2021 09:46 Ответить
. .
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19.11.2021 10:00 Ответить
хермака в известность поставил буба, чем совершил должностное преступление, дуняша
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19.11.2021 12:15 Ответить
Ти пропустив букву "р". Васька обидется 😉
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19.11.2021 13:26 Ответить
.Був кращої думки про Буданова . Але коли він ,бойовий генерал , герой війни , стає на захист держзрадників ,, хочу тепер йому сказати - ПНХ. .
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19.11.2021 08:47 Ответить
Він стає на захист себе. Бо виявляється, що ГРУ МО виконує вказівки Єрмака.
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19.11.2021 08:59 Ответить
А вас не дивує скільки бойових ветеранів проголосували за ЗЕ в 2019 році?

То чому герой Кримського походу 2016 року вас дивує коли працює на ЗЕ.
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19.11.2021 09:04 Ответить
Чому мене дивує ,, та тому що я не мав на увазі особисто ЗЕ . Я говорив про -держзрадників взагалі . Неважливо якого кольору . На даний момент , виявилось що - ЗЕленого . .
Але мова не про них , а про те що генерал напевно ж усвідомлює що злив цієї операції ( тобто витік інформації про неї стороннім особам ( лукашенку ) і тим самим фактично - попередження ворога ( фсб кацапії ) про неї ) це - держзрада . І не дивлячись на це , пробує відмазати державних посадовців , які й виказали ворогу , державну таємницю .
Саме ЦЕ мене дивує . Генерал який за логкою - мав одягнути Єрмаку і ЗЕ кайданки , стає на їх захист . .
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19.11.2021 09:48 Ответить
Сторонники версии о "сливе" "Вагнергейта" - в основном представители оппозиции - обвиняют вероятных причастных к недоказанной утечке информации в государственной измене и ждали от расследования Bellingcat подтверждения своим обвинениям.

Однако они, похоже, будут разочарованы: в тексте документа нет данных о том, что белорусские и российские спецслужбы обладали информацией о готовящейся операции до момента ареста "вагнеровцев" в санатории "Белорусочка".
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19.11.2021 10:53 Ответить
Змушений тебе розчарувати , -прихильники опозиції розчаровні не будуть .. До біса беллінгкат , до біса ермака , до біса ВСЕ .!! Доказ зливу інформації про спецоперацію ГУР ,це - інтерв'ю самого преЗЕдента , аналу Г+Г , де він , з екрану телящика ,всій Україні ,сам зізнався в тому що дзвонив лукі , і попередив його про вагнерівців .
Це - залізобетонний доказ держзради ,, більш твердого доказу злочина не існує в природі . Злочинець сам зізнався у злочині . Бінго !! .
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19.11.2021 11:14 Ответить
Так это его право разрешать операцию и заканчивать операцию,а в какой форме это произойдёт не вашего ума дело.И скаких это пор вы стали верить политикам и президентам во всём что они говорят?Нельзя быть таким доверчивым,тут верю,тут не верю.
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19.11.2021 12:04 Ответить
По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые «направлялись в третью страну» и просто не попали на рейс.
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19.11.2021 11:03 Ответить
тактика страуса
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19.11.2021 08:51 Ответить
Дерьмак права не мав втручатися в операцию, НАч.ГРУ не мав права Люся арестович також...А хто ж тоди пустив все коту пид хвостяру???
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19.11.2021 08:51 Ответить
Якщо на публіку, то це показуха, а не спецоперація. Тому й використано порохоботами проти Зеленського. Фактично ж операцію зірвав Лукашенко.
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19.11.2021 08:53 Ответить
С Зелоха подачи. Зебил, ну ладно ты тупой - тебе положено, а с какого перепугу ты решил, что вокруг такие же бараны как ты?
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19.11.2021 08:57 Ответить
После слива спецоперации высшим руководством страны информация по ней уже оприори не закрыта . У нас что в стране есть избранные на слив информации и все остальные?Особенно эта фраза -кто и куда слил информацию .Да ты батенька всех заинтриговал .
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19.11.2021 08:53 Ответить
Ребзи, вы сами этого добились, когда начали откровенно лгать.
И, чем больше ЗЕлень лгала, ьем больше было вопросов.

А теперь уже поздно пить баржоми, когда все всплыло. Тем более, что речь идет про умышленный провал операции.

Думать про последствия надо было тогда, когда какая-то канцелярская ***** Ермак вместо ЗЕ решения принимала, а вы их исполняли вместо того, чтобы написать рапорт и отказаться выполнять преступные рекомендации.
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19.11.2021 08:57 Ответить
Так то оно так, но против ЗЕленых гопников играть по правилам бессмысленно
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19.11.2021 09:01 Ответить
Поки що , але ще не вечір😣
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19.11.2021 09:11 Ответить
Україною правлять її вороги - всіх у відставку і до суду, головний серед них ЗЕлик.
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19.11.2021 09:12 Ответить
пісюнограй,зрадник ти скажений! згинь як роса на сонці!
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19.11.2021 09:18 Ответить
Недопустимо нагло врать и предавать Украинский народ. А я смотрю ты один из когорты ЗЕ жополизов!
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19.11.2021 09:30 Ответить
точно, тоьько лукашенко и путин должны знать,
им зеленский и доложил,
в чём проблема ?
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19.11.2021 09:32 Ответить
шкода, дуже шкода, що пан Буданов пристав на бік покидьків, а не на бік своїх бойових побратимів.
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19.11.2021 09:34 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 09:38 Ответить
Цікаво , а буданови будуть нести відповідальність разом за законом ? Чи вони , як завжди , будуть першими його топити і :"ми нє зналі , что он такой !" .
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19.11.2021 09:50 Ответить
Няша№2, а ты почему молчишь? Даже праффесора шапочных наук привлекли к суду и ответственности, за предвыборную ложь, а у тебя, какой то призЕдент, даже не президент, вне законов Украины!
Бенядиктова, тебе не зЕлох а мы платим за работу!!!
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19.11.2021 09:56 Ответить
Інформація повинна бути закрита тому, що б ніхто не відповідав за такий обсир.
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19.11.2021 10:23 Ответить
ну... "Гнів Божий" обговорюють і досі... подія вже стала історією, яка впливає на сьогодення.... тож...
друга теза - Андруша не може... А що Андруша, за своєю посадою взагалі може? Перерахувати віники у будівлі? Поремонтувати двері? Але ж лізе всюди, від міжнародних перемовин, до призначення посадовців... тобто Вова передав своєму завгоспу (хоч це й порушення Конституції) "рулити" всім "господарством" ? то ж Андруша таки може...? Не має права, але може...
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19.11.2021 10:41 Ответить
Обосрался - обтекай. Всё просто жеж
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19.11.2021 10:48 Ответить
В цивилизованной стране все причастные были бы уже под следствием, президенту (прости господи) объявлен импичмент.
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19.11.2021 11:01 Ответить
ну почему нет такого? есть
было
например в штатах активно обсуждались работа спецслужб в отеле "Уотергейт"
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19.11.2021 11:31 Ответить
Не треба було брехати!!! А всі ті дані московити знають від тих уродів яких ви повинні були затримати!!!!!!!
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19.11.2021 12:07 Ответить
Неприпустимо терпіти з зрадників на чолі держави, а не прислужувати їм.
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19.11.2021 12:15 Ответить
Данну і минулу операцію якраз потрібно обговорювати якраз у публічному просторі,бо як показала практика, всі до одного правоохоронні органи не діяли, вони заодно з тими, хто зливав інформації розвідників. А ворогів потрібно знати.
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19.11.2021 12:20 Ответить
"закриту інформацію" треба закривати, а не розголошувати усяким єрмакам, котрі передадуть її комусь.
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19.11.2021 14:29 Ответить
Так всі знають, що єрмак начальник зеленського, то кому ще не як йому передавати? Чи Ви вважаєте розвідників ГРУ дурнями? Я так не вважаю, вони точно знають що робити і кому що говорити.
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19.11.2021 14:44 Ответить
это правда. тот кто слил секретные документы обязан отвечать.
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19.11.2021 14:46 Ответить
Атой хто злив іноформацію ворогу повинен нестипокарання?
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19.11.2021 15:01 Ответить
так я про то же и говорю. слили секретные документы в прессу, а значит и врагу.
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19.11.2021 15:04 Ответить
при всій повазі до минулих подвигів Буданова,
провалені операції мають бути оприлюднені для суспільства і винні мають понести покарання

країна, де розголошують операції ?
будь ласка - Ізраіль
але там вдалі операції, бо немає запроданців
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19.11.2021 14:48 Ответить
Ога-Ога… треба сховати факт державної зради від суспільства?) н
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19.11.2021 15:00 Ответить
Звиздит буданов! А Ирангейт?
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20.11.2021 00:23 Ответить
Перш за все не припустимо зливати спецоперації ворогу.
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20.11.2021 16:14 Ответить
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