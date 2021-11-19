Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве, - глава ГУР Буданов о деле "вагнеровцев"
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В украинской разведке считают недопустимым, что дело "вагнеровцев" выносится в медиапространство, поскольку закрытая информация не должна быть доступна всем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.
По его словам, ни в одной цивилизованной стране нет такого, чтобы закрытая информация о проведении спецопераций выносилась на обсуждение.
"Я как кадровый офицер спецслужбы считаю немного нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле", – сказал Буданов.
На вопрос в студии о том, мог ли вообще руководитель Офиса Ермак влиять на ход проведения специальной операции, он ответил: "Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно Закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушаться во время проведения подобных акций это должностное лицо".
Также Буданов прокомментировал приказ бывшего руководителя разведки Василия Бурбы по делу "вагнеровцев". Кроме того, Буданов заверил, что этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, кто и куда "слил" информацию.
"Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они предоставили туда. Что за материалы сейчас освещают в печати, мне неизвестно. Пожалуй, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда "слил", что показал или зачем дезинформируют общество.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
Пожалуйста, подождите...
давити продажних мерзотників , які прикриваються владою і безкарністю , але це поки що 😠
Припустымо Ермаковское агентурное руснявое существование.
Припустымо наличие агентуры руснявой в ОП непосредственно.
Буданов этого всего не замечает принципиально, а вот обговорювать - непрепустымо!
Буданов у что, приплатили в ОП?
Сколько?
І ще, "...згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу...". Так питання в тому що він не маючи права давати вказівки а ти не мав забов'язань виконувати його вказівки - він ДАВАВ ці вказівки, а ти, шкура, ВИКОНУВАВ його злочинні зрадницькі накази.
Той випадок, коли пукнув в воду, а бульбашки не пішли😁
То чому герой Кримського походу 2016 року вас дивує коли працює на ЗЕ.
Але мова не про них , а про те що генерал напевно ж усвідомлює що злив цієї операції ( тобто витік інформації про неї стороннім особам ( лукашенку ) і тим самим фактично - попередження ворога ( фсб кацапії ) про неї ) це - держзрада . І не дивлячись на це , пробує відмазати державних посадовців , які й виказали ворогу , державну таємницю .
Саме ЦЕ мене дивує . Генерал який за логкою - мав одягнути Єрмаку і ЗЕ кайданки , стає на їх захист . .
Однако они, похоже, будут разочарованы: в тексте документа нет данных о том, что белорусские и российские спецслужбы обладали информацией о готовящейся операции до момента ареста "вагнеровцев" в санатории "Белорусочка".
Це - залізобетонний доказ держзради ,, більш твердого доказу злочина не існує в природі . Злочинець сам зізнався у злочині . Бінго !! .
И, чем больше ЗЕлень лгала, ьем больше было вопросов.
А теперь уже поздно пить баржоми, когда все всплыло. Тем более, что речь идет про умышленный провал операции.
Думать про последствия надо было тогда, когда какая-то канцелярская ***** Ермак вместо ЗЕ решения принимала, а вы их исполняли вместо того, чтобы написать рапорт и отказаться выполнять преступные рекомендации.
им зеленский и доложил,
в чём проблема ?
Бенядиктова, тебе не зЕлох а мы платим за работу!!!
друга теза - Андруша не може... А що Андруша, за своєю посадою взагалі може? Перерахувати віники у будівлі? Поремонтувати двері? Але ж лізе всюди, від міжнародних перемовин, до призначення посадовців... тобто Вова передав своєму завгоспу (хоч це й порушення Конституції) "рулити" всім "господарством" ? то ж Андруша таки може...? Не має права, але може...
было
например в штатах активно обсуждались работа спецслужб в отеле "Уотергейт"
провалені операції мають бути оприлюднені для суспільства і винні мають понести покарання
країна, де розголошують операції ?
будь ласка - Ізраіль
але там вдалі операції, бо немає запроданців