Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве, - глава ГУР Буданов о деле "вагнеровцев"

В украинской разведке считают недопустимым, что дело "вагнеровцев" выносится в медиапространство, поскольку закрытая информация не должна быть доступна всем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.

По его словам, ни в одной цивилизованной стране нет такого, чтобы закрытая информация о проведении спецопераций выносилась на обсуждение.

"Я как кадровый офицер спецслужбы считаю немного нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле", – сказал Буданов.

На вопрос в студии о том, мог ли вообще руководитель Офиса Ермак влиять на ход проведения специальной операции, он ответил: "Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно Закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушаться во время проведения подобных акций это должностное лицо".

Также Буданов прокомментировал приказ бывшего руководителя разведки Василия Бурбы по делу "вагнеровцев". Кроме того, Буданов заверил, что этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, кто и куда "слил" информацию.

"Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они предоставили туда. Что за материалы сейчас освещают в печати, мне неизвестно. Пожалуй, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда "слил", что показал или зачем дезинформируют общество.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.