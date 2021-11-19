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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Пентагон (1205) США (23177) Резников (1167) Остин Ллойд (284)

Резников обсудил с главой Пентагона Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резников обсудил с главой Пентагона Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России

Украине нужна "вакцина" против агрессии России, а именно - реальные действия, которые могут предотвратить эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в релизе о встрече министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.

После встречи Резников заявил, что, в частности, обсуждал с Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России.

"Кремль имеет высокие и толстые стены и им тяжело услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Состоится ли это - в значительной степени зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить Соединенные Штаты за их эффективную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - подчеркнул Резников.

Также читайте: Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, - Резников в Вашингтоне

В свою очередь Остин заявил, что США привержены поддержке Украины во внедрении реформ в оборонном секторе.

Напомним, что встреча украинской и американской делегаций длилась около трех часов. Резников заявил, что Украина ценит партнерство с США по противостоянию российской агрессии и намерена его развивать. По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы у украинских границ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Ллойд Остин все правильно делает...,премьер Британии уже напугал мавзолейных баранов...,типа элитный спецназ Королевства готов прибыть в Украину в любую минуту...,600 бойцов спецназа "SAS" уже на взводе...думаю Остин сделает тоже самое... Крысы Мавзолейные...вам не страшно?
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19.11.2021 08:25
+4
Вакцина тільки одна: антизелена, інакше все буде злите і зраджене. Хоча це підтримало аж 73%...
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19.11.2021 08:05
+4
Читай спецназ в стендбае ( в Украине) и не тока аглицкий, и не только спецназ (с полной выкладкой). Там уже определен наикратчайший путь от Украины и до самого логовища на мацква болоте.
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19.11.2021 08:34
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Вакцина тільки одна: антизелена, інакше все буде злите і зраджене. Хоча це підтримало аж 73%...
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19.11.2021 08:05 Ответить
Так, потрібна вакцинація саме в дупу,якою є лапотна расєя...
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19.11.2021 08:07 Ответить
Те що зелену пиз....братію треба виводити у поручниках із влади, то понятно і Зевиборцям... Але поки по світові не вернуть у Рашу усіх емігрантів, які трясуть і розповсюжують червону заразу, діла не буде. Просто зібрати до купи це лайно і викинути, як сміття в Москові. Хай навіть всходи не дає
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19.11.2021 08:11 Ответить
Такая вакцинация есть, действует против Ирана и Венесуэлы, называется запрет на покупку у этих стран энергоносителей, но никто из Западных стран даже не заикнулся, чтоб так же поступить с Россией, а все остальные санкции не эффективны...
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19.11.2021 08:14 Ответить
Поки ЄСом правлять акціонери Газпрому, миру в Світі не буде.
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19.11.2021 08:46 Ответить
сначала смертельная инъекция предателям ермакам-татаровьім-агрохимиям и т.д.
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19.11.2021 08:22 Ответить
вон оно что: не зе-гнида - бояре винаваты...
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19.11.2021 08:43 Ответить
Пане, там все правильно, главное удавочка накинута - от слова СНАЧАЛА...
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19.11.2021 09:02 Ответить
Ллойд Остин все правильно делает...,премьер Британии уже напугал мавзолейных баранов...,типа элитный спецназ Королевства готов прибыть в Украину в любую минуту...,600 бойцов спецназа "SAS" уже на взводе...думаю Остин сделает тоже самое... Крысы Мавзолейные...вам не страшно?
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19.11.2021 08:25 Ответить
Читай спецназ в стендбае ( в Украине) и не тока аглицкий, и не только спецназ (с полной выкладкой). Там уже определен наикратчайший путь от Украины и до самого логовища на мацква болоте.
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19.11.2021 08:34 Ответить
очепятка... правильно - наикратчайшая траектория....
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19.11.2021 08:40 Ответить
Нужна смена власти - вот такая вакцина
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19.11.2021 08:27 Ответить
Не умеете вы читать между строк... Беда дохлого Совка была именно в этом...,не умение определить точный диагноз Дебилизма...,потому и нет его...,черед РАБссии пришел...
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19.11.2021 08:34 Ответить
Шобы там ни было, как бы там ни было, Афган - главный рефери.
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19.11.2021 08:36 Ответить
а в чём ты увидел рефери Афгана? основываешься на "факты" сливного бачка Скабеевой от паРаша.сру?
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19.11.2021 08:46 Ответить
Тю, Афган развалил СэРэСэр, тяперича развалит и лаптеунтию, бо амеры спихнули его кремляди опять, в качестве обузы.
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19.11.2021 08:50 Ответить
Чесслово, вы - потусторонний...недогоняшь очевидное... ХМЫ...
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19.11.2021 08:51 Ответить
извини (просто проверял на адекватность... )
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19.11.2021 09:13 Ответить
неумение
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19.11.2021 11:08 Ответить
Тонкую работу провели амеры: сначала вынудили дыбильную кремлять высказать невысказанное, тобто, доказать всему миру, шо кремлядь смотрит на Запад через повальные колоннады своей милитари-орды у украинских границ... ЭТО ЧТОБЫ ТУПАЯ КРЕМЛЯДЬ ТАКИМ СЧИНОМ ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГИТИМНО ВВЕСТИ К НАМ АМР. ВОЙСКА, НЕСУЩИЕ голубя с оливковой веточкой мира .
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19.11.2021 08:48 Ответить
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19.11.2021 08:51 Ответить
Слава Богу, шо горбатого могила исправит... Да и слава богу бурятскому хуралу, прислушался-принял божью благодать, объявил об устремлении, на пути к самоопределению, в независимое государство... АМИНЬ !!!
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19.11.2021 08:59 Ответить
К слову, говорят в начале семидесятых на голосе америки были музпрограммы. Самая длинная , в 2 часа с получасовым перерывом для новостей - это пятничная. То ли Ю.Осмоловский вел, то ли еще кто (музрокпрограмму)... Но в одной из получасовок-новостей протрынделся один из американских советологов-экономистов. Он тогда попенял на своего резидента и Сенат, мол снять ЯРМО с амер налогоплатильщиков, прекратив холодную войну с СССР и начать "дружески" рукоплескать кремляди, мол правильной дорогой идете таавариСЧи Еще и "ВОСХИЩАТЬСЯ" ЭТИМ СОВКОШЛЯХОМ... Каарочи, этот советолог-экономист сказал, шо если СССР так и дальше будет развиваться (экономически), то через 20-25 лет СССР сам себя и захлопнет... В итоге так и получилось : 1991 - 20 = начало семидесятых.
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19.11.2021 09:11 Ответить
резидент = президент
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19.11.2021 09:14 Ответить
Возмутило последнее "По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы у украинских границ.", а до этого наши чирикали, что никаких угроз нет, пока не гаркнули на украинских парашенцев!!!!
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19.11.2021 09:10 Ответить
Як бачимо, міністр оборони не засиджується по паркетах-кабінетах. Одразу - в ООС з Залужним, а тепер вже й за океан гайнув. Зробив правильні акценти, показав, що готовий до практичних дій. І схоже, вони будуть. Американці не залишать Україну віч-навіч з орками.
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19.11.2021 11:16 Ответить
 
 