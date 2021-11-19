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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 20 050 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Более 22 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 18 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 01 зафиксированы 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 01 294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 госпитализированы – 3637 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 летальных исходов – 725;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 выздоровели – 22 304 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 заболели – 3 304 058 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 выздоровели – 2 726 521 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 летальных исходов – 80 231;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведены 22 105 972 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни оюной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 13

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Если вы слабый престарелый чахлык, вам надо вакцинироваться. Если вы задрот-компьютерщик, который целый день пялится в монитор и отрывает свой зад от компьютерного кресла, только чтобы пожрать, вам тоже надо вакцинироваться! И даже если вы качок спортзальный на анаболиках, вам тоже надо вакцинироваться. Но если вы ведёте активный образ жизни, много двигаетесь, не курите, из спиртных употребляете вино по праздникам, правильно питаетесь качественной пищей, кроме того принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет, а как максимум ослабит ваш сильный сбалансированный иммунитет. Делайте все с умом! И будете здоровы
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19.11.2021 08:38
+6
если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
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19.11.2021 08:44
+5
Настало время очешуительных историй про своих знакомых, друзей друзей друзей и т.д. )) а как вы определили, что он не заболел именно благодаря вакцине? )) Он пробовал пожить без вакцины? Наверняка пробовал. И тоже не заболел. Тогда зачем было колоть мельдоний для иммунитета? По приколу?)))
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19.11.2021 10:59
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Поблагодарим зе-команду за первое место в мире по смертности от ковида! Хоть чем-то можно "гордится" за 2.5 года бездарного правления бениного клоуна.
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19.11.2021 08:28 Ответить
Как легко сбросить ответственность на кого-то за то, что ты никогда не занимался своим здоровьем, всю жизнь жрал водку и максимум ходил 100 м до магазина, чтобы купить закусь))
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19.11.2021 08:44 Ответить
ролик видел - лежит здоровенная ******* молодушка, 30 лет, мычит - да я все делала, маску, перчатки носила и вот.
так шо тут неважно - жрал ли, или что именно жрал ли, вирус - мощный, свирепый убивец. правда убил - копейки, если посчитать, а посадили на бутылку - всех.
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19.11.2021 10:21 Ответить
Лапоть ликовий!

На пляшку посадили вас, орків, а українці мають можливість робити якісні перевірені вакцини та захищати своє життя. А до ваших молодушок нам байдуже, хоч усі поздихайте.
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19.11.2021 10:59 Ответить
Ваааакх!
Нет, вы неправ.
Пандемия/епидемия - когда 5% населения ложится.
Вирусу далеко до этих показателей.
Собственно, вот и все шо надо знать - кого и кто и куда посадил. Вы православный? Рабством тхнет от вашего комментария. Аллах вас простит(а потом воскресит и простит еще два раза))
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19.11.2021 12:59 Ответить
Герхард щас всё расскажет.
И человек нормальный.
И, вроде, всё понимает.
Но, упоротый вакцинатор, готовый, как шавка, носить бирку о вакцинации в ухе.
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19.11.2021 17:18 Ответить
'''ээээ ну да в общем то
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19.11.2021 17:42 Ответить
Тестов делается меньше чем на прошлой неделе, вот и кажется что есть небольшой спад.
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19.11.2021 08:37 Ответить
какой спад? ПЕРЕМОГА! на 2тыс. "одужавших" бiльше, нiж iнфiкованих, если конечно не считать кол-во трупиков...
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19.11.2021 08:58 Ответить
в Китае побороли эпидемию в первую очередь благодаря поголовному тестированию и жесткой изоляции заболевших. Во вторую очередь - вакцинации.
Население Китая - 1,4 млрд
Количество вакцини­рованных 1 дозой (короновак) 1,2 млрд, или 82,35 %
Полностью вакцини­ровано, т.е. 2 дозы (короновак) - 1,07 млрд, или 74,61 % населения (не вакцинированы в основном маленькие дети).

болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.

итого, благодаря тестированию,карантинным ограничениям, масочному режиму и вакцинации,а главное - дисциплине - в миллиардном Китае болеет аж 1200 человек. ВСЕГО.
Кстати, не видел в Киеве ни одного китайца без маски.
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19.11.2021 09:43 Ответить
1. Вы веришь красножёппым?
2.
3. маска защищает - НЕ. уменьшает только вероятность зараженному заразить других пролетариев и людей.
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19.11.2021 10:23 Ответить
зачем мне верить китайцам, я что дурак что ли. Я конечно верю тебе - хз кому.
Это ж святое.
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19.11.2021 13:12 Ответить
ясен пень шо мне, который говорит: Не верь красножопым.
Чего стоит только "статистика" о потерях в совке - то 7 млн., потом, ой, 27, а потом - 47.
так и там - заболевших почти ноль, при плотности такой, охотно верим, или как?
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19.11.2021 13:15 Ответить
отвечай!
ты красножлпых любишь?
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19.11.2021 19:25 Ответить
Если вы слабый престарелый чахлык, вам надо вакцинироваться. Если вы задрот-компьютерщик, который целый день пялится в монитор и отрывает свой зад от компьютерного кресла, только чтобы пожрать, вам тоже надо вакцинироваться! И даже если вы качок спортзальный на анаболиках, вам тоже надо вакцинироваться. Но если вы ведёте активный образ жизни, много двигаетесь, не курите, из спиртных употребляете вино по праздникам, правильно питаетесь качественной пищей, кроме того принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет, а как максимум ослабит ваш сильный сбалансированный иммунитет. Делайте все с умом! И будете здоровы
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19.11.2021 08:38 Ответить
Один из немногих адекватных комментариев. Плюсую.
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19.11.2021 09:17 Ответить
Жили себе американские индейцы,веками вели активный образ жизни, много двигались, правда, некоторые курили но нечасто, зато из спиртных не употребляли ничего, даже по праздникам, правильно питались качественной пищей, кроме того ели много зелени с витаминами.
Пришли европейцы и принесли оспу и грипп. И они косили индейцев пачками.
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19.11.2021 10:25 Ответить
Жили себе динозавры миллионы лет, много двигались, кушали много зелени и тут пришли сибирские морозы и они все вымерли... Эх... А вот если бы укололи себе Файзер с Модерной, то жили бы до сих пор )))))))
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19.11.2021 10:43 Ответить
Ты мог бы и покороче написать, что ты - идиот.
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19.11.2021 10:57 Ответить
То же самое мог и ты написать в конце своей истории про индейцев )))) историк... ))))
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19.11.2021 11:00 Ответить
Сравнивать реакцию иммунитета неиммунизованных людей, ведущих здоровый образ жизни, на два вирусных заболевания - это вполне нормально, а фантазировать на тему защиты от переохлаждения с помощью прививок, да еще животных, о которых известно довольно мало и сравнивать это с защитой людей от вируса - это довольно глупая манипуляция.
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19.11.2021 11:12 Ответить
Сравнивать оспу с гриппом тоже не сильно умно. Ты ещё полиомиелит с гриппом сравни. Мы рядом с гриппом живём всю свою жизнь. Каждый год эпидемии. И никогда не принуждали вакцинироваться. Вот уже сотни лет из года в год человеческий иммунитет героически вырабатывает антитела к новым и новым штаммам. И тут (о Боже!) смертность возросла на чудовищные полпроцента!!! И зашевелились фармацевты ))) за ужасающий смертоносный 2021 год умерло уже 52 млн людей!!! Ай-яй-яй! Никогда такого не было и вот опять!))) Да вот только родилось за это же время больше 120 млн ))) индейцы да, они были бы в шоке от такого "вымирания"))))
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19.11.2021 11:21 Ответить
Перенесенный грипп в анамнезе никак не влияет на устойчивость к ковиду. Среди вирусов гриппа нет и не было коронавирусов. Поэтому аналогия встречи организма европейца с вирусом ковида и встреча американского индейца с вирусом оспы вполне уместна.
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19.11.2021 11:47 Ответить
Один з моїх друзів, все життя займається спортом, ніколи не палив, п'є лише італійське вино, коли відпочиває в Італії, приймає вітаміни та біологічні добавки, правильно харчується. По роботі він спілкується з великою кількістю людей, але ковідом жодного разу не захворів, хоча усі ми з його оточення перехворіли. Не захворів він не тому, що такий здоровий імунітет має, а тому що один з перших зробив два щеплення Модерною. Його дружина також зробила вакцину та не захворіла. Думаю, що цей Задрал Задрал теж вакцинований, бо людина, яка так ніжно піклується про себе коханого, як він про себе, не може не захиститись від вірусу, якщо є така можливість.
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19.11.2021 10:51 Ответить
Настало время очешуительных историй про своих знакомых, друзей друзей друзей и т.д. )) а как вы определили, что он не заболел именно благодаря вакцине? )) Он пробовал пожить без вакцины? Наверняка пробовал. И тоже не заболел. Тогда зачем было колоть мельдоний для иммунитета? По приколу?)))
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19.11.2021 10:59 Ответить
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19.11.2021 11:00 Ответить
Красиво! У жіночці немає ані слів, ані аргументів!
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19.11.2021 11:07 Ответить
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19.11.2021 11:10 Ответить
\\\\\\\Но если вы ведёте активный образ жизни, много двигаетесь, не курите, из спиртных употребляете вино по праздникам, правильно питаетесь качественной пищей, кроме того принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет, а как максимум ослабит ваш сильный сбалансированный иммунитет.\\\\\\\\

О да(поигрывает мощными трицератопсами), это круто - ходить в зал да после осетровой икры, а потом на выходные - в Версаль и Милан, лепотааа))
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19.11.2021 10:25 Ответить
То слишком дорого. Не уважаю залы. Уважаю открытый воздух. После работы вместо душного транспорта лучше пробежаться хотя б километрика 3. Или перед работой. И зачем осетровая икра. Достаточно кушать каши вместо жаренной картохи. Из мясного тушёную говядину вместо колбасы неизвестного происхождения да под салатик со свеколки или капусточки ) дёшево и для здоровья хорошо и на дополнительные витаминки(комплексы) по 300 грн два раза в год. Дорого? Та на водку дороже получится!
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19.11.2021 10:49 Ответить
так не все живут там где и вы?
у некоторых - вышел из подъезда - сразу получил по рылу за:
1. не куришь
2. куришь но не то
3. а чо ты это самое
4. ыыыы
5. сышь, есть витаминка?
6. братуха, дай косуху
(знак бесконечности)

Я же написал - вирусу побоку какой у тя трицепс. может и влияет на вирус то шо ты как Тимченко или Кива, а может и нет. миллион факторов есть - может вирусу наоборот "нравится" шо человек больше витамина - Х употребл*ет, или то шо человек - ром, или самогон
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19.11.2021 10:56 Ответить
Факторов то миллион, но почему-то "от ковида" закономерно умирают слабые старые люди с кучей хронических заболеваний. Ну а если молодой, то наверняка компьютерный гений, который в последний раз свежим воздухом дышал, когда его родители несли из роддома ))) нужно жить! Пока ты живёшь, работают все твои системы организма! А как только ты себя "похоронил", то тебя не то что ковид, тебя любой чих рядом стоящего убьет.
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19.11.2021 11:06 Ответить
если судьба такая, то мона погибнуть хот от того шо голубь подгадил сверху.
инсульты среди молодых как то не особо списывают на вирус. ну жил себе здоровый нигер или славянин и скопытился - никто же не запишет шо болет бессимптомно и вирус дал осложнение.
А вот Гепу - да - старичок, вор, бандюк и т.д., но от вируса подохло.
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19.11.2021 12:56 Ответить
> "принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет"

Хватит заниматься откровенной пропагандой на вред государства. Никакой зож, никакие витамины не спасут от ковида, если хапнуть его много и если организм предрасположен. Ни для одной вакцины (не только ковида) нет связи с витаминами. Что, витамины от кори спасут или от столбняка? Я уже молчу о том, что витамины это в большинстве своём фуфломицины, которые проходят кишечник напрямую и лишь опустошают кошелёк юнита. Ещё можно вспомнить южную Европу - там питание отличного качества и доступное, такого понятия как авитаминоз нет вообще, народ живёт до ста лет. Уберегло их это от ковида?
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19.11.2021 20:17 Ответить
если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
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19.11.2021 08:44 Ответить
Які до нього можуть бути претензії? Він же з самого початку виборчої кампанії заявив, що нікому нічево нє должєн. Воно йому треба перейматися якимось іншими проблемами ніж особистими.
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19.11.2021 09:00 Ответить
вот именно, а то я не понимаю - к примеру напр. в Сингапуре было бы 800 умерших, так что, они на втором месте? - а вот на триллион населения взять если..... то не на втором. так и тут - мы Говняшку обогнали по статистике. Действительно чемпионы. ... чмопионы бл.
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19.11.2021 10:28 Ответить
Украина за год потеряла 380 тыс человек, а до ковида было 250 тыс. Вот и получается что смертность от вируса занижают в 2 раза.
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19.11.2021 08:51 Ответить
Пан Титов, вы похоже тщательно следите за сводками по заболеваниям и смертности. Вот здесь и таблицы и графики по всем видам смертей от 2015 до 2021 по Украине https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/deaths/. О вот мировая статистика по ковиду (наиболее полные данные после полуночи) https://www.worldometers.info/coronavirus/. А по Украине наберите( коронавирус в Украине), там график заболеваний по дням, а в графе Коронавирус в Украине - Статистика( дата)- Ставки, график с начала года по дням : заболевшие, умершие, выздоровевшие, болеющие, тесты.
Кстати в 2020 году у нас померло всего людей 616835. Можете анализировать данные и разоблачать.
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19.11.2021 13:04 Ответить
Одужавших більше, ніж нових випадків. Це є добрий знак
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19.11.2021 08:59 Ответить
(бежит к толстому мужчине, дает бабло, читает мантры)
"слово боку" *****.
ты еще китайцам поверь шо у них уйгуры живут не в лагерях, а на пособиях
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19.11.2021 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P-tSqZ3HMSE
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19.11.2021 19:19 Ответить
 
 