Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировали 605 339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8067 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 256 382 734 случая инфицирования, из них 605 339 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 148 008 человек, из них 8067 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 231,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



