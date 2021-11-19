Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировали 605 339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8067 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 256 382 734 случая инфицирования, из них 605 339 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 148 008 человек, из них 8067 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 231,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
США 333 млн, смертей 1200 в сутки
Украина 43 млн - смертей 750 в сутки
т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше
зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
За сутки (17 ноября 2021 года) в Киеве 1 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов от вируса - 26 женщин от 36 до 85 лет и 21 мужчина от 59 до 92 лет".
За субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11 344 заражениях коронавирусом, при этом среди новых больных - 1149 детей.
И меня пощадила когда я за ней ухаживал, от нее заразился и через 5 дней избавился как от насморка.
Потому что с прошлой зимы имею природный иммунитет
Хуже, чем в Гондурасе?
У Папуасов вакцинировано 1%, а смертность ниже.
Сам же написал, в Гондурасе вакцинировано 36%.
А В Папуа Новая Гвинея, там где живут папуасы, только 1%. А смертность, на 1000 заболевших меньше, чем у нас.
А мелкие островные государства - то отдельная песня. На многих из них инфекции в принципе не могут существовать.
4 июня 1830 года комендант города Турчанинов, исполняющий после гибели Столыпина, под давлением восставших издал приказ о прекращении карантина.
Учите историю, господа!
- Видите, какой у нас кризис? Правда, классный?
Можем и вам такой же организовать, только скажите, и в 5 секунд всё будет.
В науке, стремящейся отработать выделенные гранты, происходит то же самое. Путем дизайна исследований, измерением суррогатных показателей, игнорированием начальных условий, сдвигом точек отсчета и прочих ухищрений можно волшебным образом муху превратить в слона и наоборот.
Статистика пропагандистов вообще очень изобретательна и креативна, когда на кону стоят власть и миллиарды долларов прибыли.