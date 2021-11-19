"Очень серьезный и болезненный удар": в ОП отреагировали на обнародование документов о спецоперации по "вагнеровцам"

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие данные Bellingcat о подготовке задержания наемников ЧВК "Вагнер". В ОП назвали это "серьезным ударом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Согласно сообщению Соколовой, эти документы подтверждают подготовку спецоперации "Авеню" по задержанию "вагнеровцев" и то, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Среди обнародованных документов - утвержденный экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню" и подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года. В нем, в частности, указано, что Службе безопасности переданы материалы на 138 человек, а для отправки по маршруту Москва – Минск – Стамбул сформирована группа из 48 наемников. Позже, по решению "высшего военно-политического руководства" государства даты вылета были перенесены: на 30.07.2020 на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек.

В ответ на это советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что публикация информации о работе разведки в воюющем государстве является "некорректной".

"Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда открыли конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян", - заявил он в комментарии "Суспільному".

Подоляк также заявил, что "отдельные сограждане" обнародовали большинство фактов о документировании и разведывательных мероприятиях Украины и средствах агентурной работы, "неосознанно выполнили контрразведывательные функции за российские спецслужбы".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.