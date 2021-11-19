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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) Янина Соколова (24) Подоляк Михаил (243)

"Очень серьезный и болезненный удар": в ОП отреагировали на обнародование документов о спецоперации по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие данные Bellingcat о подготовке задержания наемников ЧВК "Вагнер". В ОП назвали это "серьезным ударом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Согласно сообщению Соколовой, эти документы подтверждают подготовку спецоперации "Авеню" по задержанию "вагнеровцев" и то, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Среди обнародованных документов - утвержденный экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню" и подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года. В нем, в частности, указано, что Службе безопасности переданы материалы на 138 человек, а для отправки по маршруту Москва – Минск – Стамбул сформирована группа из 48 наемников. Позже, по решению "высшего военно-политического руководства" государства даты вылета были перенесены: на 30.07.2020 на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек.

В ответ на это советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что публикация информации о работе разведки в воюющем государстве является "некорректной".

"Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда открыли конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года. Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян", - заявил он в комментарии "Суспільному".

Подоляк также заявил, что "отдельные сограждане" обнародовали большинство фактов о документировании и разведывательных мероприятиях Украины и средствах агентурной работы, "неосознанно выполнили контрразведывательные функции за российские спецслужбы".

Читайте также: Недопустимо обсуждать спецоперации в публичном пространстве, - глава ГУР Буданов о деле "вагнеровцев"

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+113
В нормальный странах это было бы основанием для импичмента президента.
В Квартал-95 это болезненный удар.

И все потому, что ни ЗЕ, ни его избиратели не понимают, чем шапито и личное шоу отличается от государства.

Что завалить телепередачу - это обидно. А завалить операцию разведки - это преступление.
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19.11.2021 09:05
+89
Больно вам, гадам? А каково тем, которых вы предали, не задумывались?
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19.11.2021 09:05
+87
Реально, Бубочка вже втратило шанс просто піти у відставку. Ну, так собі мирно, мовляв, не справляюсь. Все! Точка неповернення пройдена. Тепер йому треба вже реально боятись і, в першу чергу, свого найближчого оточення, найближчих "соратників" То кодло просто зжере одне одного. Воно й ніби добре б було, але ж суки вони державу зжирають!
І знову, падли 73%, а зробили то ви, разом, тварюки! Прикололось і повеселилось тупе бидло...
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19.11.2021 09:08
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Звичайно у всіх бідах винні розвідники і ні в якому разі не Гундос і не Козир?
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19.11.2021 12:17 Ответить
Напружились членограйні очкові м'язи.
Уявили, як підуть всі їх "секретні тйорки" по журналістам та судам потім )))
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19.11.2021 12:20 Ответить
болезненный удар будет, когда весь этот ваЗЕлиновский Сброд будет смотреть в даль на веревках во главе с малоПИД,,,роским нарко-Ничтожеством, его хозяином беней, кремлевской Крысой дЕрмаком и демченкой....
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19.11.2021 12:36 Ответить
Нещодавно на Цензорі була стаття про "необхідність співпраці з олігархами"... : ))) Саме так. : )))
Це дуже багато що пояснює, і навіть те, які дописи модератори витирають, а які ні. : )))
Наше вам с кісточкой, голуб'ята. : )))
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19.11.2021 12:41 Ответить
подоляка этого лживого гандона в тюрьму!
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19.11.2021 13:18 Ответить
Делишки импичнутого Никсона были детским лепетом по сравнению с этой сранью у власти
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19.11.2021 13:31 Ответить
Висновок, нажаль невтішний, час іти під так нагадати припіздєнту про червоні лінії.
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19.11.2021 13:45 Ответить
Дескать не обличайте нас а то европейские партнеры узнают что мы никчемы и лицемеры.
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19.11.2021 14:08 Ответить
А когда Ермак звонит Козаку и сдает секретную операцию - это "несерьезный и неболезненный удар"?!
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19.11.2021 14:14 Ответить
Нова серія кіно від слуг: замах на Лещенка
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
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19.11.2021 14:21 Ответить
Той то в цій оп-і пішло нє так. Другий раз прибрали чи вистрілили і знову в ногу ,в то пак, в калюжу
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19.11.2021 14:30 Ответить
нельзя разглашать документы разведки - вспомните сноудена, викиликс и т.д.
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19.11.2021 14:49 Ответить
Документи розвідки. як потрапили до журналіста?
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19.11.2021 18:09 Ответить
Подоляк - иди НХ! и вместе с собой захвати дружбана, который по поручению Ермака слил операцию - недоумка-рэкетира Колю Беззубенко - вы там вместе в ОП штаны протираете...
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19.11.2021 15:35 Ответить
Сподіваюсь Подоляк в курсі що у Нюрнберзі судили не тільки есесівців та військових.Пропагандистів, Начальника гітлерюгенда... тощо. Тому відповідати прийдеться і цьому персонажу.
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19.11.2021 16:56 Ответить
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку!!!
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19.11.2021 17:09 Ответить
з зелиной шайкой нада как с чаушеску и с ленкой тоже
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20.11.2021 10:58 Ответить
Больно и до слёз обидно, что виновные в гибели сотен добровольцев и бойцов ВСУ в Дебальцево, и в Иловайском котлу по настоящее время не привлечены к ответственности, а ещё больнее сотням ребят которые попали в лен, а как родственникам этих ребят!?- вот где предательство с неописуемыми жертвами.
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19.11.2021 17:29 Ответить
Конечно что обидно. Добровольцам необходимо бьІло вьІполнять командьІ Генерального штаба, а не Коломойского, которьІй их послал на штурм Иловайска, дабьІ отжать в Ахметова Зугрес.
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19.11.2021 17:36 Ответить
Какой глубокий анализ, а про пупкина слышали?
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20.11.2021 10:41 Ответить
Иван с ваших слов выходит, что президентом был не Порошенко как главнокомандующий, а Коломойский - плохое оправдание для Порошенка.
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19.11.2021 17:42 Ответить
Наскільки я знаю, на той час добробати підкорялися тому хто їх фінансував. А це був колимойський. Тому їх і почали переводити пізніше в ЗСУ і Нацгвардію. Якось так.
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19.11.2021 19:18 Ответить
Теперь многим фигурантам в этом деле лоб помазан зеленкой так как много знают и из страны их не выпустят а в этой афере осталось еще много не указаных фигурантов а реагировать ЗЕ обязан чтоб оправдываться что он здесь не причем.Так что лучший вариант для всех этих пауков физически их уничтожить к примеру при крушении самолета летящего на Ибицу.
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19.11.2021 17:55 Ответить
У сциклі одна надія на Закон "Про недопущення антисемітизму в Україні". Чуть шо - це антисемітизм.
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19.11.2021 18:03 Ответить
А у нас на 2 грн. хлеб в магазине подорожал. Это тоже удар. Позор гниде жадному.
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19.11.2021 18:48 Ответить
"Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави - коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року. Наш супротивник знає тепер усі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам та спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян", - заявив він у коментарі "Суспільному". Джерело: https://censor.net/ua/n3300396 Михаил Подоляк подставляет ПреЗедента. Это говорит о том, что среди окружения ПреЗедента есть подлецы, которые готовы нанести удар ножом в спину. Ведь ПреЗедент категорически отрицал причастность украинских разведчиков к этой операции.
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19.11.2021 20:05 Ответить
Кто такой подоляк, можно было еще нач жека пригласить, думаю, что он более компетентен
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20.11.2021 10:51 Ответить
зеко манді абсолютно по боку! Поки немає конкретних осіб, які профінансують і організують їх 'відставку' - тим гнидам нічого не грозить! Так і дальше будуть "акуратна качать дєньгі".

янукОвоч з'їв Юща, янукОвоча з'їв Порош, Пороша з'їв зелен-ий. І поки що не видно, хто би міг з'їсти зелен-ого...
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19.11.2021 21:07 Ответить
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19.11.2021 21:14 Ответить
ми--унтерофіцерська удова, що сама себе посікла різками. До влади народ допустив 100% ворогів. І їх у владі-більшість
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20.11.2021 01:02 Ответить
"Серйозний удар"... В любій цивілізованій країні за таке уже як мінімум був би імпічмент. Про кримінальне впровадження всім причасним я взагалі мовчу... Це державная зрада. А по законам воєнного часу всю цю кодлу взагалі на ешафот треба відправити
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20.11.2021 08:04 Ответить
Поправлю себе - в любій цивілізованій країні з освіченим населенням подібні істоти взагалі до влади ніколи не дісталися б, але маємо те, що маємо - 73%
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20.11.2021 08:21 Ответить
Вот только не нужно размазывать сопли по рукаву. Овощ тоже дiстався до влади и что? Погнали сцаными тряпками. Лучше скажи, почему сидят попукивают порошенки, тимошенки, гриценки, луценки.....? Журналисты делают их работу. Пока гетьмани будут мягко критикуя этих тварей ждать очередных выборов, из Украины сделают рашкину губернию, ждуны пля...
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20.11.2021 09:30 Ответить
Тот редкий случай, когда я почти полностью согласен с профессиональным лгуном Подоляком. Только не "контрразведывательные" а разведывательные функции.
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20.11.2021 09:35 Ответить
Виявлення ЗРАДНИКІВ це болісний для України час на 8 році її захисту від окупантів московських!!!
тільки відставка та чесне розслідування!!!
Увесь дипкорпусу знає відповідь з Україною разом, а в ОПУ параліч і агонія….
кушнарьов, кравченко, кірпа, чечетов, калашніков….., а хто в цієї шобли …
ОПУ зрадив Україну !!!
Як вони в очі Людям дивитимуться, 1.5 роки брехні….
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20.11.2021 09:56 Ответить
ЗеЗрадник. Чкаємо історій про оманські офшори, думаю там буде усе куди більш цікаво.
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20.11.2021 10:03 Ответить
Дурдом!!!
Подоляки, Єрмаки, Сивохи і СО°-шобла брешуть і кожен своє!
Але питання, що це за секретні матеріали, що валяються під дверима каналу!
Шукайте кротів, але ви,зелебенські, кротів не шукаєте, бо ви самі кроти!
А Яніні хвала, правильно зробила, що обнародила!
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20.11.2021 11:45 Ответить
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