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Новости За рубежом
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Меркель о публикации дипломатической переписки по нормандским переговорам: Меня это не сильно удивило

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель о публикации дипломатической переписки по нормандским переговорам: Меня это не сильно удивило

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку с французским и немецким коллегами, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате – ни на уровне министров, ни на уровне глав государств – не состоялась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Публикация корреспонденции не сильно удивила меня, поскольку я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому ничего скрывать. Но тот факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, - он точно рассматривался по-разному, с одной стороны, немецкой и французской сторонами, и российской стороной - с другой", - сообщила канцлер.

"Я просила российского президента, чтобы до тех пор, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и поэтому я выражаю большое сожаление. Публикация переписки здесь ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была состояться", - добавила Меркель.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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19.11.2021 09:36
+11
тетка - "не здивувало"- щезні вже.. утоміла ...
ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
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19.11.2021 09:36
+9
По хорошему, тварь, тебя судить надо.
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19.11.2021 09:27
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По хорошему, тварь, тебя судить надо.
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19.11.2021 09:27 Ответить
За что? Эта ***** предала нас, Гансов она не предавала?
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19.11.2021 10:23 Ответить
Как это не предавала? Арабы в Германии ее рук дело, целенаправленное насаживание гансов на русско-газовую бутылку без всякой альтернативы тоже ее работа.
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19.11.2021 10:30 Ответить
И? Гансы жаловались? А ЕС?
Ангела Меркель и федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер представляли Германию, исполнявшую с 1 января по 30 июня 2007 года свои полномочия по председательству в Европейском союзе.

27 сентября 2009 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС сохранил относительное большинство в Бундестаге. Лично Ангела Меркель одержала победу в своём прежнем избирательном округе Штральзунд-Северная Передняя Померания-Рюген[en] (Мекленбург-Передняя Померания), получив 49,3 % голосов против 26,4 % у сильнейшей из соперников - бывшего земельного министра социальных вопросов, кандидатки от партии Левые Марианны Линке[de][15].К 28 октября удалось сформировать «чёрно-жёлтую» коалицию с участием СвДП и привести к присяге второе правительство под председательством Меркель[16].

22 сентября 2013 года очередные парламентские выборы привели к изменению правящей коалиции - хотя ХДС/ХСС вновь сохранил относительное большинство, СвДП впервые в своей истории не получила ни одного депутатского мандата.Ввиду реорганизации избирательных округов Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру в новом 15-м округе - Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания-Грайфсвальд I[de] и вновь победила, получив 56,2 % голосов «первого предпочтения» (в Германии избиратели распоряжаются двумя голосами) и опередив Керстин Касснер[de] из партии Левые (19,3 %), а также социал-демократку Соню Штеффен[de] (14 %)[17].17 декабря 2013 года приведено к присяге новое правительство «большой коалиции» на основе политического союза ХДС/ХСС и СДПГ, которое вновь возглавила Меркель[18].

24 сентября 2017 года парламентские выборы вновь принесли победу ХДС/ХСС, но с худшим результатом по сравнению с предыдущими. Меркель получила в своём 15-м округе 44 % голосов «первого предпочтения», что оказалось достаточно для победы, но на сей раз её основным соперником стал Лайф-Эрик Хольм[de] из «Альтернативы для Германии» (19,2&nbs
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19.11.2021 19:23 Ответить
"...Гансов она не предавала?"
Чего?
Так насрать немецким свиньям как Меркельша никогда никому не удавалось. Она опустила Германию и морально, и экономически посадив на паРашинскую газовую иглу.

Хотя что это я. Есть специалисты:
Апофеоз фрау Меркель: друг Владимир вытер ноги
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19.11.2021 10:40 Ответить
И что?
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19.11.2021 13:51 Ответить
то что она именно свой народ продала ...
то что она работала во вред немцам...
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19.11.2021 18:54 Ответить
Выборы в Германии противоречат вашим словам
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19.11.2021 19:23 Ответить
В Германии 2 вида СМИ - карманные и паРашные. И там, даже больше чем как в Украине, 73% голосует то, что им насрано в голову из телевизора.

Если хочешь реальное состояние, просматривай
Самый сок 2
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19.11.2021 21:22 Ответить
И как это противоречит моим словам?
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19.11.2021 21:51 Ответить
" ...Гансов она не предавала." - ошибочное утверждение.
закончили. Ok
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19.11.2021 22:07 Ответить
Гансы так не считают. Ок.
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19.11.2021 22:10 Ответить
Та невже?!
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19.11.2021 09:29 Ответить
дамой, дамой - в кооп "озєро"
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19.11.2021 09:31 Ответить
тетка - "не здивувало"- щезні вже.. утоміла ...
ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
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19.11.2021 09:36 Ответить
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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19.11.2021 09:36 Ответить
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19.11.2021 09:49 Ответить
Ага, вот только она нашу квартиру хочет переписать...
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19.11.2021 09:51 Ответить
я-я, майн либен Владимир!
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19.11.2021 09:37 Ответить
спи давай, бабульен, не при твоем сроке война начнется.....
жаль тока немчуки уже не - хрень пацанва...
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19.11.2021 09:40 Ответить
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19.11.2021 09:48 Ответить
конечно кгбшную тварь это не удивляет - сама слила
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19.11.2021 09:49 Ответить
И.О. канцлера вяликая Гярмания фрау Штази позвонила фюреру Лукашеску,тем самым легитимизация колхозника прошла успешно... а "беженцы" Путлера на границе с Польшей...то таке...шутка юмора с сатирой пополам...
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19.11.2021 09:56 Ответить
начался маленький шантаж, наверное Анжелка ослушалась...
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19.11.2021 10:01 Ответить
Фишка тут в Сертификации Северного потопа Путлера....,Германия назначила дату 9 мая 2022 года...странная дата...
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19.11.2021 10:03 Ответить
Меркель ждет пенсии, чтоб получить долгожданную должность в Сибнефти. Шредер уже свое отработал в Германии, получая от Сибнефти дивиденды и ждет свою подругу. Может и Макрон подтянется. А жители Лохсии с удовольствием финансируют Германию, Францию и США.
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19.11.2021 10:11 Ответить
опять обоссал, расплакалась старуха, сжимая в потной ручонке заявление в отдел кадров газпрома
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19.11.2021 10:13 Ответить
Ангела Штазі мала б вже піти, але чомусь ще за кермом. Їй ,напевно, припала до смаку витівка її казахстанського колеги. Як милозвучно лунає в її вухах простеньке "урса майор-дойчланд мутер". З Берліном все буде нормально?!
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19.11.2021 10:13 Ответить
Тепер всому світу зрозуміло, що собою вважає СТАРИЙ СВІТ.
І як на мій погляд, то не будь цей світ таким сцикливим, то на нього беспеку ніхто не позарився.
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19.11.2021 10:14 Ответить
Пруссаки и РАБссиянцы это одиннарот причем с 1710 года... а братание рюссишэ зольдатен и пруссаков кайзера Вильгельма во время Первой Мировой,то отдельный братство...
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19.11.2021 10:20 Ответить
Даже жабоеды огрызнулись. Но бабулька на таком подсосе у пуйла что боится и слово сказать. Ничего, выйдет на пенсию, вынырнет где-нибуть в совете директоров условного Газпрома. Они их там всех пенсов пристраивает.
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19.11.2021 10:20 Ответить
Иди лесом,старая калоша. Бог тебе судья.
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19.11.2021 10:24 Ответить
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19.11.2021 10:29 Ответить
Одни немцы правили РАБссией...
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19.11.2021 10:31 Ответить
Как то насрать на эту меркельвошку - что то цензор её усиленно пиарит...
А, ну да - паРаша.сми её пиарят, а журнашлюхи-копипастеры на подсосе...
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19.11.2021 10:44 Ответить
Ты свое дело уже сделала для развязания войны, ******.
Можешь идти в компанию к Шредеру в Газпром.
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19.11.2021 11:23 Ответить
висловлюю глибоке занепокоєння,яке просто таки межує з з глибокою стурбованістю з приводу
"великого жалю" майбутнього члена правління "газпрому", фрау рібентроп
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19.11.2021 13:05 Ответить
Новая член Наблюдательного совета Газпрома?
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19.11.2021 14:05 Ответить
 
 