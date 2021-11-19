Меркель о публикации дипломатической переписки по нормандским переговорам: Меня это не сильно удивило
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Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку с французским и немецким коллегами, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате – ни на уровне министров, ни на уровне глав государств – не состоялась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Публикация корреспонденции не сильно удивила меня, поскольку я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому ничего скрывать. Но тот факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, - он точно рассматривался по-разному, с одной стороны, немецкой и французской сторонами, и российской стороной - с другой", - сообщила канцлер.
"Я просила российского президента, чтобы до тех пор, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и поэтому я выражаю большое сожаление. Публикация переписки здесь ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была состояться", - добавила Меркель.
Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.
Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам
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Ангела Меркель и федеральный министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер представляли Германию, исполнявшую с 1 января по 30 июня 2007 года свои полномочия по председательству в Европейском союзе.
27 сентября 2009 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС сохранил относительное большинство в Бундестаге. Лично Ангела Меркель одержала победу в своём прежнем избирательном округе Штральзунд-Северная Передняя Померания-Рюген[en] (Мекленбург-Передняя Померания), получив 49,3 % голосов против 26,4 % у сильнейшей из соперников - бывшего земельного министра социальных вопросов, кандидатки от партии Левые Марианны Линке[de][15].К 28 октября удалось сформировать «чёрно-жёлтую» коалицию с участием СвДП и привести к присяге второе правительство под председательством Меркель[16].
22 сентября 2013 года очередные парламентские выборы привели к изменению правящей коалиции - хотя ХДС/ХСС вновь сохранил относительное большинство, СвДП впервые в своей истории не получила ни одного депутатского мандата.Ввиду реорганизации избирательных округов Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру в новом 15-м округе - Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания-Грайфсвальд I[de] и вновь победила, получив 56,2 % голосов «первого предпочтения» (в Германии избиратели распоряжаются двумя голосами) и опередив Керстин Касснер[de] из партии Левые (19,3 %), а также социал-демократку Соню Штеффен[de] (14 %)[17].17 декабря 2013 года приведено к присяге новое правительство «большой коалиции» на основе политического союза ХДС/ХСС и СДПГ, которое вновь возглавила Меркель[18].
24 сентября 2017 года парламентские выборы вновь принесли победу ХДС/ХСС, но с худшим результатом по сравнению с предыдущими. Меркель получила в своём 15-м округе 44 % голосов «первого предпочтения», что оказалось достаточно для победы, но на сей раз её основным соперником стал Лайф-Эрик Хольм[de] из «Альтернативы для Германии» (19,2&nbs
Чего?
Так насрать немецким свиньям как Меркельша никогда никому не удавалось. Она опустила Германию и морально, и экономически посадив на паРашинскую газовую иглу.
Хотя что это я. Есть специалисты:
Апофеоз фрау Меркель: друг Владимир вытер ноги…
то что она работала во вред немцам...
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Самый сок 2
закончили. Ok
ні хера хорошего за тобой для України конечно же не будет, но хоть падлюкой меньше на сцене.....
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
жаль тока немчуки уже не - хрень пацанва...
І як на мій погляд, то не будь цей світ таким сцикливим, то на нього беспеку ніхто не позарився.
А, ну да - паРаша.сми её пиарят, а журнашлюхи-копипастеры на подсосе...
Можешь идти в компанию к Шредеру в Газпром.
"великого жалю" майбутнього члена правління "газпрому", фрау рібентроп