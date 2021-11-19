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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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"В какой-то момент в будущем": в Белом доме не исключают возможности переговоров Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, поскольку у них есть договоренность поддерживать связь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она на брифинге.

По ее словам, после саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Байден планируют обсудить НАТО и Украину, - Песков

Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты Путина и Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.

Автор: Наталя Джума
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Байден = Обама, только белокожий.
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19.11.2021 09:29 Ответить
Хтозна, один дєдушка в анабіозі, інший - в бункері.
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19.11.2021 09:32 Ответить
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19.11.2021 09:38 Ответить
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19.11.2021 10:03 Ответить
А может не надо?! Уже встречались и мы видели чем всё закончилось
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19.11.2021 09:39 Ответить
Путлера закрыли в Бункере навечно...,а видеоконференция то просто видосик...
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19.11.2021 09:40 Ответить
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19.11.2021 09:44 Ответить
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19.11.2021 10:03 Ответить
Вам еще мало переговоров с ******? Ничего не научило?
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19.11.2021 10:07 Ответить
Чей Тайвань, чей?
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19.11.2021 10:27 Ответить
"Послє дождічька в чєтвєрг", як кажуть кацапи)
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19.11.2021 10:43 Ответить
 
 