"В какой-то момент в будущем": в Белом доме не исключают возможности переговоров Байдена и Путина

Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, поскольку у них есть договоренность поддерживать связь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она на брифинге.

По ее словам, после саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Байден планируют обсудить НАТО и Украину, - Песков

Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты Путина и Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.