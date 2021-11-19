Россия должна сделать больше, чтобы доказать, что она не представляет угрозы для международного сообщества, - Украина в ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Кремле уверяют об отсутствии угрозы со стороны России, однако эти слова не соответствуют реальности и РФ продолжает удерживать мощную наступательную группировку у границы с Украиной.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы". Таким образом Москва пытается успокоить международное сообщество по поводу перемещения ее вооруженных сил в непосредственной близости от границы с Украиной. Однако после того, как Россия оккупировала около 7% территории Украині, а ее агрессия уже унесла жизни многих тысяч украинских граждан, нужно сделать больше, чтобы доказать, что Россия не представляет угрозы", - пояснил он.
По словам Цимбалюка, "слова и обещания должны соответствовать хорошей политической воле по выполнению обязательств по Минским соглашениям и реальным действиям по деэскалации ситуации на местах".
"Российская Федерация уже прекратила временную оккупацию Крыма? Или, может, наконец-то принято решение прекратить вооруженную агрессию в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины? Признала ли Москва свою ответственность за конфликт и предоставила ли гарантии неповторения агрессивных действий? Или Российская Федерация отказалась от планов нового военного наступления на Украину?", - подчеркнул он.
"Реальность говорит о противоположном. Российские вооруженные силы удерживают постоянную мощную наступательную группировку на территории Украины. ...С 2014 года Россия систематически готовит военную инфраструктуру в приграничных с Украиной районах, и временно оккупированные Донбасс и Крым, вместе с сильно милитаризованными районами Черного и Азовского морей, уже превращены в военные форпосты России на суверенной территории Украины. Учитывая это, России понадобятся только дни, чтобы передислоцировать личный состав и начать новую полномасштабную атаку. Это реальность", - подытожил Цимбалюк.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.
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"На Западе много геев, лесбиянок и они чуть ли там не подавили людей с традиционной половой ориентацией". На это можно ответить, что в российских зонах насильственных геев больше, чем добровольных во всей Европе. Но в России это скрывается. На самом деле на Западе примерно столько же геев в процентном отношении, сколько и в России, так как человеческая природа везде одинакова. Но Западное общество правовое, и 1-2% этого типа тоже хотят иметь определённые права, так же как инвалиды и прочие члены общества. Вот и всё. А в России эта тема раздувается до гипертрофированных масштабов специально в ватной пропаганде, чтобы попытаться унизить таким образом всё западное общество.
"НАТО необоснованно бомбила Югославию". На самом деле братушки сербы устроили в то время геноцид других народов, входивших в состав Югославии, используя свою армию, в которой большинство составляли сербы. Вот её объекты и бомбила НАТО, а не мирное население. Таким образом были предотвращены гораздо большие жертвы, возможные из-за насилия сербов над албанцами и прочими. Даже в уголовном законодательстве есть понятие: крайняя необходимость. Вот из этого и исходила НАТО
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
А вообще, что вы хотите от племен, в которых снохачество и продажа своих детей в рабство, были одной из традиций.
На самом деле бандитский режим в Ираке был угрозой всему миру, и Саддама как любого подобного преступника давно надо было судить в Гааге. После этого в Ираке, в Сирии всё было бы стабильно под контролем сил цивилизованного мирового сообщества, но вмешались подобные Саддаму полулюдоедские режимы, и особенно этим занимался кремлёвский режим ботоксного дуче Путтолини, тайно поставляя оружие в Ирак и помогая деньгами боевикам, террористам - всё для того, чтобы нагадить Западу, а потом смаковал это в своей хамовато-ксенофобской пропаганде. Так что без Срашки мир был лучше и более безопасен
НАТО это оборонный блок и страны обязаны действовать согласованно, только в случае защиты одной из участниц этого блока - в этом случае, все страны участницы посылают свой контингент и только в этом случае, можно говорить о каких то действиях НАТО
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
начиная - с воронежа!
перевес в вооружении всегда веский аргумент в переговорах о мире !! (с)
плюс боеспособная армия и патриотичное руководство...
(ну и по мелочи))) - стабильная экономика, и борьба с казнокрадами и коррупционерами )
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию
На днях увидел видео, в котором кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед Светлана Жарникова на полном серьезе рассказывает, что британцы произошли от русских. Оказывается, как поведала член географического общества фашистской россии, у русских была традиция изгонять древних хулиганов куда подальше. Этим «куда подальше» оказались британские острова.
«Ученая» дама разъясняет, что тогда Битания была под ледником, а традицию изгонять правонарушителей англичане сохранили, заселив своими хулиганами Австралию. Еще я услышал, что перед тем как ссылать, русским хулиганам брили голову, «срезали оселедец» (!), отсюда и произошло слово «бриты».
Так я неожиданно узнал, что у русских были оселедцы, но с наказанием случился казус - британские острова были покрыты льдом 12 тысяч лет назад. Светлана Жарникова почему-то не стала останавливаться на подробностях русской истории 1 тысячелетия до нашей эры, хотя другие российские «историки» утверждают, что на самом деле древними русами были индоевропейцы, перекочевавшие в 4000 -1000 веках до нашей эры, уверяет президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев в своей книге «Русский Китай».
Еще много букв --> https://zakusilov.livejournal.com/3346969.html
Не хило они курят! Российский академик: Рим построили русские по прямому приказу И. Грозного. Пирамиды тоже они построили, и Иисус был «русским»
Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать...
Олег Леусенко
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию