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Россия должна сделать больше, чтобы доказать, что она не представляет угрозы для международного сообщества, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия должна сделать больше, чтобы доказать, что она не представляет угрозы для международного сообщества, - Украина в ОБСЕ

В Кремле уверяют об отсутствии угрозы со стороны России, однако эти слова не соответствуют реальности и РФ продолжает удерживать мощную наступательную группировку у границы с Украиной.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы". Таким образом Москва пытается успокоить международное сообщество по поводу перемещения ее вооруженных сил в непосредственной близости от границы с Украиной. Однако после того, как Россия оккупировала около 7% территории Украині, а ее агрессия уже унесла жизни многих тысяч украинских граждан, нужно сделать больше, чтобы доказать, что Россия не представляет угрозы", - пояснил он.

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По словам Цимбалюка, "слова и обещания должны соответствовать хорошей политической воле по выполнению обязательств по Минским соглашениям и реальным действиям по деэскалации ситуации на местах".

"Российская Федерация уже прекратила временную оккупацию Крыма? Или, может, наконец-то принято решение прекратить вооруженную агрессию в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины? Признала ли Москва свою ответственность за конфликт и предоставила ли гарантии неповторения агрессивных действий? Или Российская Федерация отказалась от планов нового военного наступления на Украину?", - подчеркнул он.

"Реальность говорит о противоположном. Российские вооруженные силы удерживают постоянную мощную наступательную группировку на территории Украины. ...С 2014 года Россия систематически готовит военную инфраструктуру в приграничных с Украиной районах, и временно оккупированные Донбасс и Крым, вместе с сильно милитаризованными районами Черного и Азовского морей, уже превращены в военные форпосты России на суверенной территории Украины. Учитывая это, России понадобятся только дни, чтобы передислоцировать личный состав и начать новую полномасштабную атаку. Это реальность", - подытожил Цимбалюк.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Также читайте: Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Я навіть знаю що Росія може зробити, щоб це довести! Сказати: "Проект Россия закрывается!" І зробити це!!!!
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19.11.2021 09:51
+4
бараны беспросветные со своими призываловами.
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
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19.11.2021 09:53
+3
В царской России чуть ли не половина русской аристократии была "голубой". При том, что многие такие русские "голубые" прикрывались тем, что вступали в официальный брак с женщинами для прикрытия, но оставались "голубыми".
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
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19.11.2021 10:25
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Я навіть знаю що Росія може зробити, щоб це довести! Сказати: "Проект Россия закрывается!" І зробити це!!!!
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19.11.2021 09:51 Ответить
Цей трюк фінансової піраміди вони у 1917 вже робили...і у 1991 робили...
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19.11.2021 10:04 Ответить
Не зовсім так, тут словосполучення "вони робили" ні до чього. Вони то хто? У 1917, "вони" то мабуть то їх керманичи Микола 2? не???? А у 1991 все що вони зробили, це зробили "хорошую мину про плохой игре", а саме коли всі почали тікати сказали, а ми теж... Згоден тільки з тим, що ці події якось продовжили життя імперії (при чьому після 1991 у пошматованному вигляді)
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19.11.2021 10:13 Ответить
Вони - це російськомовне населення всіх мастей.
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19.11.2021 10:18 Ответить
Разоблачение некоторых мифов ватной пропаганды.
"На Западе много геев, лесбиянок и они чуть ли там не подавили людей с традиционной половой ориентацией". На это можно ответить, что в российских зонах насильственных геев больше, чем добровольных во всей Европе. Но в России это скрывается. На самом деле на Западе примерно столько же геев в процентном отношении, сколько и в России, так как человеческая природа везде одинакова. Но Западное общество правовое, и 1-2% этого типа тоже хотят иметь определённые права, так же как инвалиды и прочие члены общества. Вот и всё. А в России эта тема раздувается до гипертрофированных масштабов специально в ватной пропаганде, чтобы попытаться унизить таким образом всё западное общество.
"НАТО необоснованно бомбила Югославию". На самом деле братушки сербы устроили в то время геноцид других народов, входивших в состав Югославии, используя свою армию, в которой большинство составляли сербы. Вот её объекты и бомбила НАТО, а не мирное население. Таким образом были предотвращены гораздо большие жертвы, возможные из-за насилия сербов над албанцами и прочими. Даже в уголовном законодательстве есть понятие: крайняя необходимость. Вот из этого и исходила НАТО
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19.11.2021 10:11 Ответить
Так у них всю историю, тех геев и любителей мальчиков было хоть пруд пруди. При чем они ими гордятся стараясь не выпячивать их сексуальные предпочтения... Взять например Чайковского который имел гомосексуальные наклонности, за которые он был отравлен причем не кем нибудь а их царем!
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19.11.2021 10:18 Ответить
В царской России чуть ли не половина русской аристократии была "голубой". При том, что многие такие русские "голубые" прикрывались тем, что вступали в официальный брак с женщинами для прикрытия, но оставались "голубыми".
Да и сейчас полно таких во власти в Рашке, на ближне-кремлёвских дачах голубые оргии регулярно проходят, об этом упоминал оппозиционный профессор Соловей, и не только он
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19.11.2021 10:25 Ответить
https://youtu.be/ZVB4mauD9BY?t=442
А вообще, что вы хотите от племен, в которых снохачество и продажа своих детей в рабство, были одной из традиций.
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19.11.2021 10:36 Ответить
И ещё такая ватная догма: якобы США вторглись в Ирак "просто так", и что "там не было химического оружия". На самом деле там было химическое оружие, но его оперативно перевезли в Сирию и потом кровожадный людоед Асад в торжественной обстановке, как можно более шумно показывал его уничтожение под видом своего собственного.
На самом деле бандитский режим в Ираке был угрозой всему миру, и Саддама как любого подобного преступника давно надо было судить в Гааге. После этого в Ираке, в Сирии всё было бы стабильно под контролем сил цивилизованного мирового сообщества, но вмешались подобные Саддаму полулюдоедские режимы, и особенно этим занимался кремлёвский режим ботоксного дуче Путтолини, тайно поставляя оружие в Ирак и помогая деньгами боевикам, террористам - всё для того, чтобы нагадить Западу, а потом смаковал это в своей хамовато-ксенофобской пропаганде. Так что без Срашки мир был лучше и более безопасен
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19.11.2021 10:21 Ответить
Бомбила вообще не НАТО, а НЕКОТОРЫЕ страны входящие в НАТО.
НАТО это оборонный блок и страны обязаны действовать согласованно, только в случае защиты одной из участниц этого блока - в этом случае, все страны участницы посылают свой контингент и только в этом случае, можно говорить о каких то действиях НАТО
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19.11.2021 10:25 Ответить
странное заявление, как для воюющей с руссней Страны....
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19.11.2021 09:52 Ответить
бараны беспросветные со своими призываловами.
пока на свете есть кацапляндия - есть угроза...
как снюха сболтнул наш случайный малыш - думайте и снова сковырнулся в кокаиновые сны....
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19.11.2021 09:53 Ответить
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19.11.2021 09:56 Ответить
28 панфиловцев - это ложь совдеповских пропагандистов
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19.11.2021 09:56 Ответить
самое удобное и хорошее шо россия может сделать для мира - разбомбить саму себя!
начиная - с воронежа!
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19.11.2021 09:58 Ответить
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19.11.2021 09:59 Ответить
Бред какой-то. Россия все свое существование постоянно представляет угрозу для соседей
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19.11.2021 10:02 Ответить
Саме цивілізований світ має зробити більше щоб Імперія Зла зникла як державне утворення з карти світу. Тоді і загроза від неї зникне. А інакше ніяк, як доводе ******* світова історія.
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19.11.2021 10:10 Ответить
Звідки ви вилазите довбні,ця помийна яма Московія, повинна зникнути з мапи назавжди
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19.11.2021 10:23 Ответить
да и Украина должна делать больше, для того чтобы ее слова, как и ее Президента воспринимали серьезно... одних пафосных слов и клованских ужимок в попытке изобразить их себя напольёна - мало!!!

перевес в вооружении всегда веский аргумент в переговорах о мире !! (с)

плюс боеспособная армия и патриотичное руководство...
(ну и по мелочи))) - стабильная экономика, и борьба с казнокрадами и коррупционерами )
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19.11.2021 10:32 Ответить
рассея и так уже много сделала. Куда ж больше?

Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию

На днях увидел видео, в котором кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед Светлана Жарникова на полном серьезе рассказывает, что британцы произошли от русских. Оказывается, как поведала член географического общества фашистской россии, у русских была традиция изгонять древних хулиганов куда подальше. Этим «куда подальше» оказались британские острова.

«Ученая» дама разъясняет, что тогда Битания была под ледником, а традицию изгонять правонарушителей англичане сохранили, заселив своими хулиганами Австралию. Еще я услышал, что перед тем как ссылать, русским хулиганам брили голову, «срезали оселедец» (!), отсюда и произошло слово «бриты».


Так я неожиданно узнал, что у русских были оселедцы, но с наказанием случился казус - британские острова были покрыты льдом 12 тысяч лет назад. Светлана Жарникова почему-то не стала останавливаться на подробностях русской истории 1 тысячелетия до нашей эры, хотя другие российские «историки» утверждают, что на самом деле древними русами были индоевропейцы, перекочевавшие в 4000 -1000 веках до нашей эры, уверяет президент Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев в своей книге «Русский Китай».
Еще много букв --> https://zakusilov.livejournal.com/3346969.html
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19.11.2021 10:36 Ответить
Российский академик: Рим построили русские по приказу И. Грозного



Не хило они курят! Российский академик: Рим построили русские по прямому приказу И. Грозного. Пирамиды тоже они построили, и Иисус был «русским»

Ребята, бросайте эту гадость курить, а то вымрете как мамонты, и не будет кому Украине репарации выплачивать...
Олег Леусенко
Российский исторический кретинизм, россияне основали Крым, Рим и Британию
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19.11.2021 10:39 Ответить
...єврєі билі сословієм почьтальйонов Россійской імпєріі...що ще раз доводить чіста русскає походження євреїв...(по Фоменко А.Т.,звичайно).
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19.11.2021 11:17 Ответить
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19.11.2021 11:21 Ответить
 
 