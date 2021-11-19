В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ
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В Конгресс США была внесена резолюция, которая предлагает не признавать Владимира Путина президентом Российской Федерации, если он примет участие в выборах 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", авторами документа стали сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса Стив Коэн и его заместитель Джо Уилсон. Стив Коэн является членом демократической партии, а Джо Уилсон представляет республиканцев.
"Выражая мнение Палаты представителей — любые попытки президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на должности после 7 мая 2024 года гарантируют непризнание со стороны США", – говорится в тексте документа.
В резолюции конгрессмены отметили, что Путин остается президентом длительное время из-за фальсификаций и многочисленных нарушений на выборах. Поэтому после мая 2024 года, когда в России пройдут очередные выборы, он не может быть признан президентом.
Также члены Конгресса отметили, что референдум по внесению поправок в Конституцию, позволяющих Путину еще дважды избираться на пост президента, также был проведен с рядом нарушений.
В частности, было много сообщений о принуждении к голосованию, многократном голосовании, нарушении избирательной тайны, одностороннем освещении в СМИ, фальсификациях. Также вызывает недоверие тот факт, что российские власти не пригласили достаточное количество международных наблюдателей.
"США принципиально выступают против конституционных поправок, позволяющих действующим президентам продлить срок их полномочий, особенно в контексте, где необходимые условия для свободных и справедливых демократических процессов отсутствуют", — говорится в резолюции.
Напомним, Владимир Путин впервые стал президентом Российской Федерации в 2000 году, в 2004 году он начал вторую каденцию. В 2008 году Путина в должности сменил Дмитрий Медведев.
Однако уже на следующих выборах в 2012 году победу снова одержал Владимир Путин. Третий президентский срок продолжался до 2018 года.
Четвертая каденция Путина началась в 2018 году и закончится в 2024 году.
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Ботоксный фюрер Путлер - это патологический бандит, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
щас Терешкова на пике деменции, поэтому легко сможет написать письмо и предложить назвать Путина "Царем", "Громовержцем", "Демиургом"..
далее, ГосДура проголосует за переименование должности Путина, а тупой быдлонарИд проголосует в 2024г. на выборах за "Демиурга".. и всё !!!
2. Це втручання у внутрішні справи РФ. Американці ніколи б не стали терпіти таких дій до себе.
3. Яким би поганим не був Путін, скільки б не фальсифікували вибори в РФ, загалом він все ще обрирається більшою частиною свого народу і все ще є основним кандидатом на наступні вибори в Росії.
4. Невизнання керівництва держави просто гальмує будь-які переговорні процеси з будь-яких питань, не вирішує жодної проблеми і не має жодної користі.
5. Це ще більше зблизить Росію з Китаєм.
Достатньо?
Она ответила: моряком. А почему? Что бы в море топить коммунистов!!!
- привезти у клітці цю тварину у ЄСПЛ
- провести повне та всеосяжне розслідування того, скільки біди на Землі наробило це мерзенне створіння
- а потім (як виключення із правил) публічно стратити його десь на Александрплац в Берліні
- процес страти транслювати на весь світ безкоштовно