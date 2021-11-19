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Новости За рубежом
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В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ

В Конгресс США была внесена резолюция, которая предлагает не признавать Владимира Путина президентом Российской Федерации, если он примет участие в выборах 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", авторами документа стали сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса Стив Коэн и его заместитель Джо Уилсон. Стив Коэн является членом демократической партии, а Джо Уилсон представляет республиканцев.

"Выражая мнение Палаты представителей — любые попытки президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на должности после 7 мая 2024 года гарантируют непризнание со стороны США", – говорится в тексте документа.

В резолюции конгрессмены отметили, что Путин остается президентом длительное время из-за фальсификаций и многочисленных нарушений на выборах. Поэтому после мая 2024 года, когда в России пройдут очередные выборы, он не может быть признан президентом.

Также члены Конгресса отметили, что референдум по внесению поправок в Конституцию, позволяющих Путину еще дважды избираться на пост президента, также был проведен с рядом нарушений.

В частности, было много сообщений о принуждении к голосованию, многократном голосовании, нарушении избирательной тайны, одностороннем освещении в СМИ, фальсификациях. Также вызывает недоверие тот факт, что российские власти не пригласили достаточное количество международных наблюдателей.

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"США принципиально выступают против конституционных поправок, позволяющих действующим президентам продлить срок их полномочий, особенно в контексте, где необходимые условия для свободных и справедливых демократических процессов отсутствуют", — говорится в резолюции.

Напомним, Владимир Путин впервые стал президентом Российской Федерации в 2000 году, в 2004 году он начал вторую каденцию. В 2008 году Путина в должности сменил Дмитрий Медведев.

Однако уже на следующих выборах в 2012 году победу снова одержал Владимир Путин. Третий президентский срок продолжался до 2018 года.

Четвертая каденция Путина началась в 2018 году и закончится в 2024 году.

В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года 01
В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года 02
В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года 03
В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года 04
В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года 05

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ожидаемый шаг, но надо это было делать раньше, до его знаменитых поправок.
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19.11.2021 10:10
+7
наивные американцы..
щас Терешкова на пике деменции, поэтому легко сможет написать письмо и предложить назвать Путина "Царем", "Громовержцем", "Демиургом"..
далее, ГосДура проголосует за переименование должности Путина, а тупой быдлонарИд проголосует в 2024г. на выборах за "Демиурга".. и всё !!!
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19.11.2021 10:15
+4
плешивый с ума сойдет от горя
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19.11.2021 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Ожидаемый шаг, но надо это было делать раньше, до его знаменитых поправок.
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19.11.2021 10:10 Ответить
А как Конгресс США будет смотреть на пожизненное наследственное президентство Ильхама Алиева?
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19.11.2021 10:27 Ответить

Ботоксный фюрер Путлер - это патологический бандит, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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19.11.2021 10:30 Ответить
плешивый с ума сойдет от горя
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19.11.2021 10:13 Ответить
Та воно і так не през енд дент , в 2014 Харьків призначив його уйлом до кінця його бандитського життя.
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19.11.2021 11:30 Ответить
наивные американцы..
щас Терешкова на пике деменции, поэтому легко сможет написать письмо и предложить назвать Путина "Царем", "Громовержцем", "Демиургом"..
далее, ГосДура проголосует за переименование должности Путина, а тупой быдлонарИд проголосует в 2024г. на выборах за "Демиурга".. и всё !!!
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19.11.2021 10:15 Ответить
А час, на старості, летить швидко...
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19.11.2021 10:16 Ответить
Сміхотворна тупість.
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19.11.2021 10:20 Ответить
Обгрунтуй.
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19.11.2021 10:29 Ответить
1. Такі санкції просто абсурдні самі по собі, бо РФ є постійним членом Ради безпеки ООН, володіє ядерною зброєю і має велику кількість активних договорів по стримуванню стратегічного озброєння і тд.

2. Це втручання у внутрішні справи РФ. Американці ніколи б не стали терпіти таких дій до себе.

3. Яким би поганим не був Путін, скільки б не фальсифікували вибори в РФ, загалом він все ще обрирається більшою частиною свого народу і все ще є основним кандидатом на наступні вибори в Росії.

4. Невизнання керівництва держави просто гальмує будь-які переговорні процеси з будь-яких питань, не вирішує жодної проблеми і не має жодної користі.

5. Це ще більше зблизить Росію з Китаєм.

Достатньо?
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19.11.2021 10:39 Ответить
Це кацапській обгрунтування, на які американцям просто начхати. Кацапстан вже давно недоговороспроможний і окрім деструктивну нічого не робить.
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19.11.2021 10:50 Ответить
В чому саме я помиляюсь? Можна конкретніше? Або приведівть контраргументи, які б свідчили, що невизнання влади в РФ має конкретную користь і які питання це вирішує. Сподіваюсь почути щось більш конструктивне, ніж "тому що путін х*ло" чи "це кацапські обгрунтування, щось доросліше.
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19.11.2021 12:03 Ответить
Ви не помиляєтесь...Маємо прецендент з "непризнаним" Лукашенком.До кого звертатись,коли появляється конфлікт з Білоруссю?До Ціхановської?..
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19.11.2021 12:42 Ответить
А я тут до чого? Конгресменам США передзвоніть і почуєте щось конструктивне та висловите їм своє занепокоєння.
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19.11.2021 14:18 Ответить
За "володіє ядерною зброєю " -можешь забыть ! Это сейчас не играет НИКАКОЙ роли ! Ни кто ее не переменит !
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19.11.2021 21:35 Ответить
ничёсе... не признавайте его ваще путиным.... оно ***** !
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19.11.2021 10:22 Ответить
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19.11.2021 10:24 Ответить
Троллинг мирового масштаба
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19.11.2021 10:25 Ответить
хйло потерял сакральность, как зелупа у нас. теперь будут пинать все, кому ни лень
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19.11.2021 10:25 Ответить
Может сдохнет раньше,падло. Держим кулаки.
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19.11.2021 10:27 Ответить
Оно "*****" может уже давно и сдохло, а двойников много
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19.11.2021 10:29 Ответить
Ниочем.
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19.11.2021 10:37 Ответить
Еще как о чем "кацапчик". Если документ пройдет, уже не будет никаких перезагрузок, никаких прямых контактов с бункерным плешаком
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19.11.2021 10:45 Ответить
Ой, я вас умоляю, выразят, как всегда глубокую озабоченность после 2024 года.
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19.11.2021 11:05 Ответить
Может быть. Все зависит от того, кто будет хозяином Белого дома
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19.11.2021 11:38 Ответить
А кацапам все равно. Кто не согласен с пожизненным президентством Путлера уже уехал из параши. Кто не успел, не захотел - или сидят или лежат. На кладбище
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19.11.2021 10:42 Ответить
Валерию Новодворскую как то спросили, кем она в детстве хотела стать.
Она ответила: моряком. А почему? Что бы в море топить коммунистов!!!
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19.11.2021 10:52 Ответить
Хорошее предложение ,****** путина признали уже ВСЕ и ДАВНО ,с него хватит ...
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19.11.2021 10:45 Ответить
Всему Миру пора называть Россию своим прежним названием МОСКОВИЯ, после 1991года когда Московия приобрела Независимость от Украины и др республик, на Россию она не тянет
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19.11.2021 10:51 Ответить
***** глубоко фиолетово, до 24-го года половина Европы в "грязьпроме", или на "грязьпром", работать будет.
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19.11.2021 11:00 Ответить
Труба не резиновая. На весь Меркелей точно не хватит
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19.11.2021 11:40 Ответить
Не дано Зеленскому записаться в клуб "Пожизненных Президентов", хотя, наверное, хочется ....
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19.11.2021 11:02 Ответить
Его уже давно признали ****** всея росии.
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19.11.2021 11:05 Ответить
пiймають самi сeбe за яйця - як з Мeркeль i бульбoфюрeром
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19.11.2021 11:27 Ответить
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19.11.2021 11:33 Ответить
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19.11.2021 11:37 Ответить
Дуже добра ідея, хоч і застаріла, як мінімум, десь років на 12. Я б іще запропонував доповнити цю резолюцію так:
- привезти у клітці цю тварину у ЄСПЛ
- провести повне та всеосяжне розслідування того, скільки біди на Землі наробило це мерзенне створіння
- а потім (як виключення із правил) публічно стратити його десь на Александрплац в Берліні
- процес страти транслювати на весь світ безкоштовно
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19.11.2021 11:58 Ответить
Йой, як страшно! Одночасно, Байден своїм рішенням дозволив Путіну відновити постачання смердючого кацапського газу, зупинивши американські розробки! Геніально. Після 2024 року ні Байдена, ні цього Конгресу вже не буде.
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19.11.2021 12:42 Ответить
пиндосы надеюца до 24го года что ***** отбросит копыта, хотят сэкономить на Глубокой Озабоченности
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19.11.2021 14:17 Ответить
 
 