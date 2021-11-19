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Новости Политика Украины
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У нас много вопросов к власти относительно выплаты средств за вакцинацию, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У нас много вопросов к власти относительно выплаты средств за вакцинацию, - Рудик

Есть много вопросов, как будет работать система выплаты "тысячи", которую обещал президент Владимир Зеленский вакцинированным украинцам.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР в пятницу сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Выделено три миллиарда тем, кто вакцинировался двумя дозами. Я напомню, что на данный момент таких людей в Украине 9 миллионов. То есть нужно 9 миллиардов гривен. Где брать еще 6 миллиардов, власть пока не объясняет. Так что эти деньги получат далеко не все ", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выплату тысячи Зеленского может потребоваться 15 млрд грн: пока планируем выделить 6 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа

По словам нардепа, пока неясно, как будут выбирать "предприятия, где можно будет рассчитаться этой тысячей".

"Я сегодня задаю вопрос премьер-министру: а когда наши власти сначала будут думать, разрабатывать план, а потом сообщать о нем людям?" - отметила Рудик.

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Она также отметила, что парламент не рассматривает ресурсный законопроект 5600, потому что у монобольшинства нет голосов. "Это, на самом деле, хорошая новость… Этот законопроект направлен на повышение налогов для малого и среднего бизнеса. Фракция "Голос" оппонирует этому законопроекту. Мы за него не будем голосовать", - пообещала политик.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
тысяча Зеленского из того же ряда что и заявы кодлана Коломойского. Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Таки вы покупаете или продаёте? Обман украинцев . И результат обычный. В казне денег меньше, а у мародёров с израильскими паспортами-больше.
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19.11.2021 10:25
+2
багато питань не треба. як і на що отримають гроші люди у яких не ходять в кінотеатри та не літають і не їздять нікули у яких взагалі немає гаджетів? задайте уродам питання зодного речення.
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19.11.2021 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Да все элементарно просто, отказывать в лечении в государственных клиникам тем кто не вакцинировался, не хочешь вакцинироваться лечись где хочешь и как хочешь за свой счет, 10% подохнут и других 90% получать естественный иммунитет, чем не та же вакцинация...
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19.11.2021 10:24 Ответить
Упоротые антиваксы опять перекручивают факты. Тебе ж сказали, что если не хочешь защищаться от ковида - лечись от ковида где хочешь.
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19.11.2021 12:33 Ответить
багато питань не треба. як і на що отримають гроші люди у яких не ходять в кінотеатри та не літають і не їздять нікули у яких взагалі немає гаджетів? задайте уродам питання зодного речення.
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19.11.2021 10:24 Ответить
тысяча Зеленского из того же ряда что и заявы кодлана Коломойского. Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Таки вы покупаете или продаёте? Обман украинцев . И результат обычный. В казне денег меньше, а у мародёров с израильскими паспортами-больше.
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19.11.2021 10:25 Ответить
маразм, может зеленскому побеспокоиться о вакцинации ?
какая 1000 ?
вроде как друг зеленского крадуцкий хотел по 18$ сбивать с лохов за прививку ?
а сколько в карман положила Богатырева ?
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19.11.2021 10:27 Ответить
Фальшивые сертификаты теперь подорожают.
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19.11.2021 10:27 Ответить
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19.11.2021 10:32 Ответить
Юля тысчу давала кажись в 2008 году....инфляцыя сожрала награду за 13 лет...
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19.11.2021 10:42 Ответить
Гнусавій мавпі аби щось прогундосити під кайфом,дивно що залишились ще ті,хто хоче від нього якісь відповіді,гнати це кодло потрібно на істаріческую родіну.
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19.11.2021 10:43 Ответить
Соседи на соседней улице попали с Ковидом в больничку почти одновременно,сначала жена потом сосед...недавно встретил его...кажу,и скок отстегнул за лечение? каже лежали 11 дней,тысча в сутки...итого 22 штуки...,кажу нехило ...а чем лечили?каже в первый день капельницуу всунули и таблетками пичкали...,кажу прямо Феофания...
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19.11.2021 10:46 Ответить
Это ещё дёшево отделались. Очень
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19.11.2021 10:49 Ответить
Скорее всего было ОРЗ...,а бабло качать лекари научились по полному тарифу...
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19.11.2021 10:51 Ответить
Мільярд дерев вже посадив, тепер роздаватиме по тищі. А коли почнуться виплати дітям за використання надр, обіцялкін?
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19.11.2021 10:48 Ответить
Главное хайп и пиар, это уже есть, зачем вообще нужно эту тысячу кому то платить?)
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19.11.2021 10:50 Ответить
Все правильно. Давать эту тысячу и рассказывать куда эти деньги потратить можно будет дебилизм высшей категории. Как и асфальт укладывать из ковидного фонда.
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19.11.2021 10:53 Ответить
За кожне посажене дерево тысча гривен я посадив 2 персика и 2 абрикоси..піду до Зелі клянчитт 4 штуки...Хай йому грець...
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19.11.2021 10:57 Ответить
Неудачная попытка пиара, эта выплата, особенно на пике заболеваемости толпиться сотнями в очередях. Люди глупые, не понимают что соблюдение дистанции им лучше прививки поможет.
Почему не летом когда никто почти не болел, простимулировать, вон в Эстонии тогда по 100 евро выплачивали.....
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19.11.2021 11:23 Ответить
 
 