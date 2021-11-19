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Администратора дома для престарелых в Днепре, где погибли пять женщин, отправили под домашний арест. По делу трое подозреваемых

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Администратора дома для престарелых в Днепре, где погибли пять женщин, отправили под домашний арест. По делу трое подозреваемых

По делу о гибели пожилых людей в пансионате в Днепре избрали меру пресечения подозреваемой - администратору заведения. Соответствующее решение 18 ноября вынес Бабушкинский райсуд города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Администратору избрали домашний арест. Прокуратура настаивала на заключении женщины под стражу, однако ее адвокат заявил, что она не будет уклоняться от следствия. Кроме того, у женщины есть несовершеннолетний ребенок.

По делу о гибели пяти женщин в пансионате для пожилых людей в Днепре трое подозреваемых: сообщения о подозрении в несоблюдении правил пожарной безопасности вручили старшему администратору, няне-санитарке дома и предпринимателю-владельцу заведения.

Также смотрите: Дом престарелых в Днепре, где погибли пенсионеры, был нелегальным. ФОТО

16 ноября в Днепре в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки. Дело было открыто по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение противопожарной безопасности).

Автор: Наталя Джума
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По сути,правительства в Украине нет. Раз происходят такие страшные вещи. - Какой смысл платить налоги ?
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19.11.2021 10:44 Ответить
ч.а.с.т.н.ы.й.
ты же не хочешь шоп на твою фирму каждый час проверка приходила?
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19.11.2021 10:47 Ответить
Пожарной охраны нет
С такой проводкой ОН НИКОГДА бы в нормальной стране не получил разрешение на работу
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19.11.2021 10:54 Ответить
правильно, а че она это вот самое.
а, это частный пансионат.... ну тогда правильно. просто подумал шо государственный - дадут тыщу в месяц - и корми этих бабушек кормом, а они еще и кормой виляют - икра не достаточно черная, а санитер - не Жан Клод как дам.
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19.11.2021 10:46 Ответить
государство самоустранилось от решения многих социальных проблем , в том числе и этой ...зато наказать , это оно быстро , аж из штанов выпрыгивают . хотя по сути это вина власти
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19.11.2021 11:17 Ответить
 
 