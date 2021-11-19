Администратора дома для престарелых в Днепре, где погибли пять женщин, отправили под домашний арест. По делу трое подозреваемых
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По делу о гибели пожилых людей в пансионате в Днепре избрали меру пресечения подозреваемой - администратору заведения. Соответствующее решение 18 ноября вынес Бабушкинский райсуд города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Администратору избрали домашний арест. Прокуратура настаивала на заключении женщины под стражу, однако ее адвокат заявил, что она не будет уклоняться от следствия. Кроме того, у женщины есть несовершеннолетний ребенок.
По делу о гибели пяти женщин в пансионате для пожилых людей в Днепре трое подозреваемых: сообщения о подозрении в несоблюдении правил пожарной безопасности вручили старшему администратору, няне-санитарке дома и предпринимателю-владельцу заведения.
16 ноября в Днепре в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Предварительная причина – угарный газ, который выделился при возгорании электропроводки. Дело было открыто по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение противопожарной безопасности).
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ты же не хочешь шоп на твою фирму каждый час проверка приходила?
С такой проводкой ОН НИКОГДА бы в нормальной стране не получил разрешение на работу
а, это частный пансионат.... ну тогда правильно. просто подумал шо государственный - дадут тыщу в месяц - и корми этих бабушек кормом, а они еще и кормой виляют - икра не достаточно черная, а санитер - не Жан Клод как дам.