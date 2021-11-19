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При необходимости Рада должна быть готова ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

При необходимости Рада должна быть готова ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, - Монастырский

В случае необходимости, Верховная Рада должна быть готова рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на часе вопросов правительству в ВР заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, пока такой необходимости нет. Министр уверяет, что ситуация на границе Украины и Беларуси "на сегодняшний день контролируемая и стабильная".

"Наша ключевая задача – сдержать и остановить возможный массовый поток нелегальных мигрантов, не дать им попасть на территорию Украины", – подчеркнул Монастырский.

Он отметил, что МВД вместе со спецслужбами просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали наиболее вероятные сценарии их действий и спланировали применение сил и средств.

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Автор: Наталя Джума
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На Цензорі зебіли знов здіймуть ґвалт як в 18 році перед Новим роком.
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19.11.2021 10:40 Ответить
Надзвичайний стан заради 15 тисяч мігрантів і у сусідній державі, які рвуться в ЄС? Та їх в Україну і пряником не заманиш. Гра на публіку. Тіпа, і ми при дєлє.
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19.11.2021 10:47 Ответить
Надо отчётливо понимать, что как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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19.11.2021 11:01 Ответить
Дебилы, они новости смотрят. Решила уже Меркель с Лукашенко все. Ай простите, деньги под это ж уже разрисованы.
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19.11.2021 10:40 Ответить
Ни одного мигранта вам не дадим. Все законтрактованы Меркель.
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19.11.2021 10:59 Ответить
Все дела делаются зараннее. После идет уже разгребание гавна.
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19.11.2021 10:59 Ответить
Их уже везуть домой...,фрау Риббентроп разрешила коридор для 2000 беженнцев Путлера...правда Польшу об єтом не предупредила... странная бабка
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19.11.2021 11:00 Ответить
Тобто на сході йдуть бойові дії - там надзвичайний стан не потрібен, а ось проти купки мігрантів - надзвичайний стан.
Цікава логіка.
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19.11.2021 11:16 Ответить
 
 