При необходимости Рада должна быть готова ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, - Монастырский

В случае необходимости, Верховная Рада должна быть готова рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на часе вопросов правительству в ВР заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, пока такой необходимости нет. Министр уверяет, что ситуация на границе Украины и Беларуси "на сегодняшний день контролируемая и стабильная".

"Наша ключевая задача – сдержать и остановить возможный массовый поток нелегальных мигрантов, не дать им попасть на территорию Украины", – подчеркнул Монастырский.

Он отметил, что МВД вместе со спецслужбами просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали наиболее вероятные сценарии их действий и спланировали применение сил и средств.

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