При необходимости Рада должна быть готова ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, - Монастырский
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В случае необходимости, Верховная Рада должна быть готова рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на часе вопросов правительству в ВР заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, пока такой необходимости нет. Министр уверяет, что ситуация на границе Украины и Беларуси "на сегодняшний день контролируемая и стабильная".
"Наша ключевая задача – сдержать и остановить возможный массовый поток нелегальных мигрантов, не дать им попасть на территорию Украины", – подчеркнул Монастырский.
Он отметил, что МВД вместе со спецслужбами просчитали возможные направления прорыва границы мигрантами, отработали наиболее вероятные сценарии их действий и спланировали применение сил и средств.
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Цікава логіка.