Ситуация на польско-белорусской границе - это первый этап спецоперации России, - Монастырский. ВИДЕО
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Существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил глава МВД Денис Монастырский на Часе вопросов правительству в ВР.
По его словам, ситуация на границе Польши и Беларуси является первым этапом спецоперации России.
"Второй и следующий зависит от реакции мирового сообщества, в первую очередь, стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию вовсю и нанести максимальный репутационный ущерб, как ЕС, так и нашему государству. Мы не исключаем: существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов. Мы к этому готовимся системно и основательно - выстраиваем систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институции, общественность, международное сообщество", - подчеркнул руководитель МВД.
По его словам, для защиты государственной границы при необходимости Министерство внутренних дел будет действовать максимально гуманно с соблюдением всех норм международного права, но не допустит посягательства на жизнь и здоровье правоохранителей, а также немотивированной агрессии со стороны провокаторов.
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
А что тогда было на Тузле? а в 14 году? херняякась?
Задача: разорить местное население, что позволит прекратить финансирование спецопераций против Украины. В связи с этим цены на билеты установить по расценкам шефира-лысого-баканова. Это гарантирует тотальное разорения враждебных Украине территорий. Таким образом, этот мощный нелох и гидрант современной украинской демократии войдет в учебники истории, доказав, что в Украине возможно все.
Герой Высоцкого Жиглов ясно говорил - Вор должен сидеть в тюрьме!
Это ОЧЕРЕДНОЙ этап....
Ленин. (?)
( С. Алексиевич )