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Киев (24533) Кличко (4512) статистика (2307) коронавирус (17041)

За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявили 1782 новых случая. Среди заболевших 138 детей, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве выявили за минувшие сутки 1782 больных коронавирусом (в общей сложности 285 662), умер 41 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 1021 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 623 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 63 девочки от 28 дней до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также зафиксирован 41 летальный случай от вируса (в общей сложности 7096): 26 женщин от 52 до 94 лет, 15 мужчин от 41 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 132 больных коронавирусом и 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1049 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 243 435).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (296), Днепровском (251) и Соломенском (243).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявили 1782 новых случая. Среди заболевших 138 детей, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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Вы знаете как в фашистских лагерях подавляли волю пленных? На первом этапе их заставляли делать бессмысленные вещи, ну вот как сейчас заставляют носить бессмысленные маски
Потом пленных дезориентировали, как пример - если все будут носить маски то карантина не будет, если сделаете прививку то не нужно будет носить маску, если все сделают прививки то карантина не будет, если все сделают прививки и будут носить маски то карантина не будет, если не сделаете третью дозу то две предыдущие аннулируются
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19.11.2021 11:27 Ответить
Каждый день мрёт почти по тысяче людей, ещё десяток тысяч требуют осмотра и госпитализации, но маски у вас по прежнему "бессмысленные". Благодаря вам Украина уже в топе по смертям. Сколько ещё будете плясать на костах с этими дебильными, неуместными смайликами?
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19.11.2021 12:12 Ответить
Еще один пример подавления воли фашистскими методами современности - когда вы приходите в кафе у вас требуют маску, но когда вы уже садитесь за столик за 1 метр от барстойки и вокруг 50 людей вам уже маска не нужна!
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19.11.2021 11:45 Ответить
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцини­рованных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцини­ровано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
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19.11.2021 13:10 Ответить
 
 