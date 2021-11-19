Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль
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Тысяча гривен, которую будут выплачивать каждому вакцинированному украинцу, не будет облагаться налогом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Часе вопросов правительству в ВР заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"И эта тысяча гривен не будет учитываться при расчете субсидий. Это тоже важный элемент этой программы", - подчеркнул он.
По словам премьера, украинцы, пользуясь виртуальными карточками, на которые будут начислены средства, смогут "получить дополнительные услуги" на эту сумму.
Шмыгаль также отметил, что власти этой инициативой планируют поддержать пять направлений бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии - "креативные индустрии, перевозки, музеи".
"Это около шести тысяч субъектов бизнеса", - уточнил руководитель правительства.
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на что и было рассчитано !!!! (чтобы пенсы, не дай Боже, себе картошки-олии-круп на нее не купили)
наверно нет.
Невиданой щедрости зелёная власть
Шмыгаль, иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
1000 от янелоха - это таже гречка на выборах.