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Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль

Тысяча гривен, которую будут выплачивать каждому вакцинированному украинцу, не будет облагаться налогом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Часе вопросов правительству в ВР заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"И эта тысяча гривен не будет учитываться при расчете субсидий. Это тоже важный элемент этой программы", - подчеркнул он.

По словам премьера, украинцы, пользуясь виртуальными карточками, на которые будут начислены средства, смогут "получить дополнительные услуги" на эту сумму.

Шмыгаль также отметил, что власти этой инициативой планируют поддержать пять направлений бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии - "креативные индустрии, перевозки, музеи".

"Это около шести тысяч субъектов бизнеса", - уточнил руководитель правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас много вопросов к власти относительно выплаты средств за вакцинацию, - Рудик

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Идите в жопу с вашей тысячей.
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19.11.2021 11:35
+15
Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
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19.11.2021 11:47
+13
Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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19.11.2021 11:42
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Правила форума Совет форумчан
Идите в жопу с вашей тысячей.
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19.11.2021 11:35 Ответить
Так же кричали перед выдачей Юлькиной тысячи, а потом дрались за неё в Ощадбанке.
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19.11.2021 12:06 Ответить
НАЧАЛАСЬ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ !!!
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20.11.2021 01:07 Ответить
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19.11.2021 11:37 Ответить
Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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19.11.2021 11:42 Ответить
А за чей счёт этот банкет?
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19.11.2021 13:14 Ответить
Слабоумным хотят заплатить тысячу . Чем они отличаются от мигрантов ?
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19.11.2021 11:43 Ответить
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19.11.2021 11:45 Ответить
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19.11.2021 12:06 Ответить
Їжте, суки . Бодай би вдавилися і !!!
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19.11.2021 14:14 Ответить
а потом вас посадят за уклонение от налогов
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19.11.2021 11:44 Ответить
Тебе не посадят . Кому ты нужен ?
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19.11.2021 11:47 Ответить


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19.11.2021 11:47 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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19.11.2021 12:02 Ответить
Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
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19.11.2021 11:47 Ответить
точняк
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19.11.2021 11:53 Ответить
та все уже придумано )))))

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19.11.2021 11:57 Ответить
в селе жизнь и есть это сплошной спортзал
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19.11.2021 16:11 Ответить
Вы ещё ее налогом могли обложить ?😀😀
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19.11.2021 11:51 Ответить
Не могли, даже если бы и хотели. С 1 января 2021 года необлагаемый налогом минимум 1 135 грн.
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19.11.2021 12:14 Ответить
так-то оно так, вот только облагается совокупный месячный доход, а не конкретная выплата отдельно... а в него многое, чего входит... и если нет прямого указания на исключение чего-то в статье 165 НКУ, таки оно включается...
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19.11.2021 12:37 Ответить
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19.11.2021 11:53 Ответить
а кит крычыть= за вагнергейт зелляку на гилляку=
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19.11.2021 16:14 Ответить
потому как и сам тысяча виртуальная и для некоторых совсем бесполезная )))
на что и было рассчитано !!!! (чтобы пенсы, не дай Боже, себе картошки-олии-круп на нее не купили)
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19.11.2021 11:59 Ответить
Ну хотя бы пенсам можно же было в декабрьскую пенсию просто выплатить наличманом?? Ну элементарно же? Ясно, что тем кто вакцинировался! И другие бы таки сорвались на поликлиники. Может бы к февралю и поползло бы вниз. Феерические дятлы!
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19.11.2021 12:06 Ответить
Борис, как вы думаешь, Пенсионистский фонд у захваті от твоей идеи?
наверно нет.
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19.11.2021 12:17 Ответить
Было время когда всех удивляло и поражало как Саакашвили здание МВД, где и ГАИ сидело, сделал стекляным как бы. Мол всё прозрачно. Так вот что интересно. А ведь первым был разогнан и упразднён пенс-фонд страны. Мы не знали, та узнав врядли бы что сделали. А ведь в реальности деньги образно говоря выдаёт МинФин. Это прокладка с громадным штатом и бюджетом. И тишина---и мёртвые с косами не стоят. Такое вот болото! У нас.
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19.11.2021 12:58 Ответить
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19.11.2021 12:07 Ответить
Такие деньжища да без налога, вот это я понимаю ….
Невиданой щедрости зелёная власть
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19.11.2021 12:11 Ответить
Балаган, фарс, пародия - нужное подчеркнуть...
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19.11.2021 12:11 Ответить
абонемети у морг і крематорій ,теж моно тими тищонцями оплачувати?
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19.11.2021 12:13 Ответить
заценил йу.мор
Шмыгаль, иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
иди ты наПутина
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19.11.2021 12:16 Ответить
Как это омерзительно,
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19.11.2021 12:17 Ответить
От бабулькм из отдалённых деревень за 70 км от своих районных центров-посёлков городского типа нежданная радость привалила - освоить Вовину тысячу - ногами дрыгай хоть на фитнесе, хоть на пилатесе.
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19.11.2021 13:28 Ответить
Целая 1000! Это ж едрить деньжищи то какие! Таких ДАУНОВ при власти, еще свет не видел! Когда же вы уже все сгинете скоты!?
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19.11.2021 13:38 Ответить
В сёлах интернета нет, какая в попу Дия. А поход сельчан в фитнес центр и театр - это то что им как раз не хватает.

1000 от янелоха - это таже гречка на выборах.
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19.11.2021 14:29 Ответить
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19.11.2021 15:35 Ответить
 
 