Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 4 раза открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО
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В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.
В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.
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