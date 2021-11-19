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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 4 раза открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 4 раза открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
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19.11.2021 12:15
+15
и шо характерно... ни какой пресс-конференции ни тебе от ОП...ни от .... ну вообщем ни от кого!
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19.11.2021 12:17
+15
Вічна пам'ять загиблим ГЕРОЯМ!
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19.11.2021 12:33
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Скажіть це нашому верховному гівнокомандуючому....
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19.11.2021 17:09 Ответить
Если они нам делают больно..То может и мы отплатим за это ?
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19.11.2021 12:13 Ответить
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19.11.2021 12:15 Ответить
Главное не провоцировать и перестать стрелять, надо посмотреть в глаза Путину может увидим перемирье, надо сдать все секреты и спецоперации за бабло конечно, написать очередной видосик для лохов-избирателей Зе и продолжать косить бабло и чтоб Порошенко не мешал подумал Зеленский
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19.11.2021 12:15 Ответить
и шо характерно... ни какой пресс-конференции ни тебе от ОП...ни от .... ну вообщем ни от кого!
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19.11.2021 12:17 Ответить
Вічна пам'ять загиблим ГЕРОЯМ!
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19.11.2021 12:33 Ответить
Герої не вмирають
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19.11.2021 13:05 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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19.11.2021 13:31 Ответить
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19.11.2021 15:17 Ответить
 
 