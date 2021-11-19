2,5 тысячи детей до трех лет находятся в домах ребенка. Государство не понимает необратимых последствий проблемы, - "Украинская сеть за права ребенка"

Об этом заявляют эксперты Общественного союза "Украинская сеть по правам ребенка", крупнейшей в Украине организации, отстаивающей обеспечение лучших интересов ребенка, по случаю Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Союза.

Всемирный день ребенка – в частности, "день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей по всему миру". Но в Украине благо части детей не в приоритете.

"Мы хотим показать не масштаб, а ничтожность проблемы, которую власть не в состоянии преодолеть. Пусть пока нет ресурса позаботиться обо всех 90 тысячах детей, которые находятся в интернатных заведениях, но для 2,5 тысячи самых маленьких можно найти способы семейного воспитания", – говорит Дарья Касьянова, председатель правления "Украинской сети за права ребенка".

Эксперт прибегает к чисто математическому анализу.

"В Украине почти полторы тысячи громад. То есть на две с половиной громады – один маленький ребенок. Даже если не учитывать громады временно оккупированных территорий на востоке и добавить "скрытое сиротство", детей вне статистики, которые находятся в инфекционных отделениях больниц, специальных и санаторных интернатах, учебно-реабилитационных центрах, все равно выходит менее двух детей на ОТГ. Неужели громада не может о них позаботиться?" – спрашивает Дарья Касьянова.

По данным мониторинга выполнения "Национальной стратегии реформирования системы интернатов" Уполномоченного ВРУ по правам человека, если на начало реализации Стратегии (2017 год) в 38 домах ребенка находились 2691 ребенок, то на начало 2021 года - 2375 детей. За пол текущего года цифра снова увеличилась и составляет 2698 детей.

Дети до трех лет – самая уязвимая категория воспитанников институциональных учреждений. 80% мозга человека формируется именно в этом возрасте.

"Уже через полгода жизни в доме ребенка самые маленькие дети имеют серьезную задержку развития по сравнению со сверстниками и необратимые негативные последствия для всей последующей жизни. Каждые три месяца, проведенные в учреждениях институционального ухода, ребенок раннего возраста теряет 1 месяц своего развития", – Галина Постолюк, член правления "Украинской сети за права ребенка", директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей", рассказывает о результатах международного исследования "Под маской заботы"

Именно к 3 годам у ребенка формируются отношения привязанности – базовое ощущение собственной ценности, безопасности, уверенности, адаптивной способности. "Согласно одному из исследований, воспитанники хорошо кормившихся интернатных заведений, которые были аккуратно одеты, вовремя переодеты, но которых не брали на руки, с которыми эмоционально не взаимодействовали, не испытывали тактильного тепла, такие дети умирали до года от тоски сердца. Если в окружении ребенка был кто-то из взрослых, он выживал", – говорит Наталья Пашко – психолог, специалист по работе со случаями домашнего насилия, координатор направления по работе с детьми и подростками Института психологии здоровья.

"В 2019 году бюджет 38 домов ребенка составлял 56 млн грн. Это 20 тыс. грн в месяц на ребенка. Мы калечим наших детей за большие деньги", – говорит Дарья Касьянова.

Среди наиболее распространенных причин устройства детей в учреждения – биологическая смерть родителей, бедность, отсутствие жилья, сложные материальные условия, болезнь одного из родителей или другого ребенка, а также отсутствие поддержки уязвимых семей и услуг для таких семей

Вместе с тем, 40% детей в домах ребенка могли бы вернуться к родителям, если бы государство помогло им. А для этого, по словам экспертов, нужно вкладывать средства не в интернаты, а в развитие социальных услуг в громадах, в частности, патронатные семьи, и в создание альтернативных форм воспитания детей: детские дома семейного типа, приемные и опекунские семьи, усыновление.

"Украинская сеть за права ребенка" – это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благосостояния ребенка.

Всемирный день ребенка – Международный день ООН, который с 1954 года ежегодно отмечается 20 ноября. Всемирный день ребенка символизирует мировое братство и взаимопонимание детей, отмечает поддержку деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей во всем мире. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

По случаю Всемирного дня ребенка общественный союз "Украинская сеть по правам ребенка" обнародовал информацию о количестве детей в домах ребенка.

Также были опубликованы основные причины попадания детей в дома ребенка.

Так, среди главных причин выделяют: биологическую смерть родителей (1,8%), состояние здоровья родителей (8%), состояние здоровья детей (10,8%), бедность (отсутствие жилья и средств к существованию) (24 ,2%), брошенные дети или дети, которых родители отказались забирать из учреждений здравоохранения (27,4%), недосмотр со стороны родителей из-за злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами (25,2%), злоупотребления в отношении ребенка со стороны родителей, небрежное отношение к ребенку (42,6%)