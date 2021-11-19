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Новости Общество
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2,5 тысячи детей до трех лет находятся в домах ребенка. Государство не понимает необратимых последствий проблемы, - "Украинская сеть за права ребенка"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Об этом заявляют эксперты Общественного союза "Украинская сеть по правам ребенка", крупнейшей в Украине организации, отстаивающей обеспечение лучших интересов ребенка, по случаю Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Союза.

Всемирный день ребенка – в частности, "день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей по всему миру". Но в Украине благо части детей не в приоритете.

"Мы хотим показать не масштаб, а ничтожность проблемы, которую власть не в состоянии преодолеть. Пусть пока нет ресурса позаботиться обо всех 90 тысячах детей, которые находятся в интернатных заведениях, но для 2,5 тысячи самых маленьких можно найти способы семейного воспитания", – говорит Дарья Касьянова, председатель правления "Украинской сети за права ребенка".

Эксперт прибегает к чисто математическому анализу.

"В Украине почти полторы тысячи громад. То есть на две с половиной громады – один маленький ребенок. Даже если не учитывать громады временно оккупированных территорий на востоке и добавить "скрытое сиротство", детей вне статистики, которые находятся в инфекционных отделениях больниц, специальных и санаторных интернатах, учебно-реабилитационных центрах, все равно выходит менее двух детей на ОТГ. Неужели громада не может о них позаботиться?" – спрашивает Дарья Касьянова.

По данным мониторинга выполнения "Национальной стратегии реформирования системы интернатов" Уполномоченного ВРУ по правам человека, если на начало реализации Стратегии (2017 год) в 38 домах ребенка находились 2691 ребенок, то на начало 2021 года - 2375 детей. За пол текущего года цифра снова увеличилась и составляет 2698 детей.

Дети до трех лет – самая уязвимая категория воспитанников институциональных учреждений. 80% мозга человека формируется именно в этом возрасте.

"Уже через полгода жизни в доме ребенка самые маленькие дети имеют серьезную задержку развития по сравнению со сверстниками и необратимые негативные последствия для всей последующей жизни. Каждые три месяца, проведенные в учреждениях институционального ухода, ребенок раннего возраста теряет 1 месяц своего развития", – Галина Постолюк, член правления "Украинской сети за права ребенка", директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей", рассказывает о результатах международного исследования "Под маской заботы"

2,5 тысячи детей до трех лет находятся в домах ребенка. Государство не понимает необратимых последствий проблемы, - Украинская сеть за права ребенка 01

Именно к 3 годам у ребенка формируются отношения привязанности – базовое ощущение собственной ценности, безопасности, уверенности, адаптивной способности. "Согласно одному из исследований, воспитанники хорошо кормившихся интернатных заведений, которые были аккуратно одеты, вовремя переодеты, но которых не брали на руки, с которыми эмоционально не взаимодействовали, не испытывали тактильного тепла, такие дети умирали до года от тоски сердца. Если в окружении ребенка был кто-то из взрослых, он выживал", – говорит Наталья Пашко – психолог, специалист по работе со случаями домашнего насилия, координатор направления по работе с детьми и подростками Института психологии здоровья.

"В 2019 году бюджет 38 домов ребенка составлял 56 млн грн. Это 20 тыс. грн в месяц на ребенка. Мы калечим наших детей за большие деньги", – говорит Дарья Касьянова.

Среди наиболее распространенных причин устройства детей в учреждения – биологическая смерть родителей, бедность, отсутствие жилья, сложные материальные условия, болезнь одного из родителей или другого ребенка, а также отсутствие поддержки уязвимых семей и услуг для таких семей

2,5 тысячи детей до трех лет находятся в домах ребенка. Государство не понимает необратимых последствий проблемы, - Украинская сеть за права ребенка 02

Вместе с тем, 40% детей в домах ребенка могли бы вернуться к родителям, если бы государство помогло им. А для этого, по словам экспертов, нужно вкладывать средства не в интернаты, а в развитие социальных услуг в громадах, в частности, патронатные семьи, и в создание альтернативных форм воспитания детей: детские дома семейного типа, приемные и опекунские семьи, усыновление.

"Украинская сеть за права ребенка" – это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благосостояния ребенка.

Всемирный день ребенка – Международный день ООН, который с 1954 года ежегодно отмечается 20 ноября. Всемирный день ребенка символизирует мировое братство и взаимопонимание детей, отмечает поддержку деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей во всем мире. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

По случаю Всемирного дня ребенка общественный союз "Украинская сеть по правам ребенка" обнародовал информацию о количестве детей в домах ребенка.

Также были опубликованы основные причины попадания детей в дома ребенка.

Так, среди главных причин выделяют: биологическую смерть родителей (1,8%), состояние здоровья родителей (8%), состояние здоровья детей (10,8%), бедность (отсутствие жилья и средств к существованию) (24 ,2%), брошенные дети или дети, которых родители отказались забирать из учреждений здравоохранения (27,4%), недосмотр со стороны родителей из-за злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами (25,2%), злоупотребления в отношении ребенка со стороны родителей, небрежное отношение к ребенку (42,6%)

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Печаль . В других странах очередь за детьми-инвалидами .
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19.11.2021 12:09
+3
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19.11.2021 13:56
+3
Есть такое...
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19.11.2021 13:57
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Печаль . В других странах очередь за детьми-инвалидами .
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19.11.2021 12:09 Ответить
мне интересно - а у нас в стране есть система патроната? ну, когда необязательно ребенка именно усыновлять, а просто брать на воспитание. Тебе гос-во платит какие-то деньги на его содержание. и он живет как твой ребенок, только не имеет прав на имущество и т.д.
Это бы сильно упростило процедуру усыновления. В патронат можно было бы по упрощенной процедуре сдавать, а потом если ребенок прижился - уже усыновлять.
или например узнали что ребенка в семье избивают и не кормят. Забрали и отдали бы сразу в патронатную семью, ну простите за сравнение - как собак на передержку. Пока вопрос как-то более стратегически не решится - пока у родителей права не отберут и т.д.
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19.11.2021 13:56 Ответить
Есть такое...
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19.11.2021 13:57 Ответить
тогда вообще непонятно почему есть детдома. Система не отлажена наверное.
и вообще нужно разрешить детей усыновлять иностранцам. я слышал что разрешают тоьлко больных усыновлять.
зря.
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19.11.2021 14:04 Ответить
Да наша извечная проблема... Знаю две семьи. В одной усыновленные, в другой патронат... Усыновление было в разы проще и быстрей... А за патронат получаешь зарплату(тонкостей не знаю) Тебе так мозги вынесут покуда получишь разрешение... И все под видом заботы о ребенке...
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19.11.2021 14:13 Ответить
Детские дома есть потому что это хорошая коррупционная кормушка для целой цепочки чиновников. И те кто отмывают эти деньги они всячески препятствуют инициативам по улучшению жизни этих несчастных детей. Даже чтобы иностранцу усыновить ребёнка нужно дать $15 - 20 тыс. взяток. Из 20 тыс. гривен выделенных на ребёнка в месяц, то него доходит может всего лишь 12 тыс. Остальное разворовывается.
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19.11.2021 18:18 Ответить
Є патронажні сім'ї , які ,на кожну дитину отримують 16 тис гривень , перед цим проходять спеціальні курси . Беруть по кілька дітей , потім купують автівки , хати для рідних дітей..... Це чорний бізнес на дітях .
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19.11.2021 14:49 Ответить
Слово,- государство, тут лишнее. Государство существовало, как-то до нулевых, потом всё, умерло. В конституции написано,что государство социальное, а на деле, отож, на заборе тоже многое чего написано,
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19.11.2021 13:29 Ответить
Помним помним ваше государство, с расстрелом 12-летних детей...
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19.11.2021 13:56 Ответить
подчеркну: ребенка ЗАБРАЛИ. Просто по видео.
Так что и наши менты могут работать когда хотят, и ребенка защитить - тоже.
Пьяная женщина упала с ребенком на тротуар: полиция Харькова забрала у горе-матери годовалую девочку (фото, видео)
10.11.21

Полиция Харькова нашла женщину, которая 9 ноября упала с ребенком на тротуар, имея при этом признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пришли к горе-матери, которая уже стоит на учете службы по делам детей, домой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители проводили мониторинг сети и увидели видео, на котором женщина с признаками опьянения уронила ребенка и упала вместе с ним на тротуар. Сотрудники полиции быстро установили, что главной участницей инцидента является 36-летняя жительница Харькова, которая уже состоит на учете службы по делам детей. Кроме этого, женщину уже не один раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, добавили в полиции.

Читайте такжеВ Ривненской области между вагонами нашли 12-летнего мальчика (фото)"Принимая во внимание тот факт, что ребенку угрожает опасность, по месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского УУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле малышки телесные повреждения, полученные им вероятно в результате падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4", - сообщили в отделе коммуникации.

Ребенка забрали в больницу / фото - пресс-служба полиции Харьковской области

Условия, в которых жил ребенок, правоохранители зафиксировали на фото. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
Что этому предшествовало:

9 ноября в Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Горе-мать пересекала дорогу не на пешеходном переходе, едва не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.
https://www.unian.net/incidents/pyanaya-zhenshchina-upala-s-rebenkom-na-trotuar-policiya-harkova-zabrala-u-gore-materi-godovaluyu-devochku-foto-video-novosti-harkova-11604601.html
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19.11.2021 13:58 Ответить
амеры бы забрали все - сделай только прозрачно все.
Бабченко писал об удочеренной - это тот еще кошмар. недурно он так ненавидит Рашку.
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19.11.2021 13:31 Ответить
В стране в которой плюют на продолжение нации, обречено на вымирание,в стране где уничтожается сельское хозяйство, из за которого зависит здоровье нации,также обречено на вымирание.Что мы и наблюдаем на наших глазах, появление таких глоболистов,как Сорос,дякуя Порошенко.
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19.11.2021 13:33 Ответить
у нас так все плохо с сельским хозяйством что полки ломятся а селяне вынуждены выбрасывать выращенные овощи-фрукты от проблемы перепроизводства.

Херсонские фермеры выбрасывают арбузы из-за небывалого урожая. Видео
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/hersonskie-fermeryi-**************-arbuzyi-iz-za-nebyivalogo-urozhaya-video.htm
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19.11.2021 14:00 Ответить
Гляньте на его коменты, совкодрочер обыкновенный... У него тогда стоял, и государство это когда ему ПР стабильно в задницу пихали) Как же без такого порядка)
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19.11.2021 14:06 Ответить
Вот в том то и дело,селяне не могут продать,а так называемое "государство" им не помогает,а наоборот.Почему бы не закупать о селян продукты и делать отечественное, качественное, для деток,для детсадов,для школ,как это при совке? А молокозаводы покажите которые из молока делают продукцию,есть разве такие? нет,уничтожены.
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19.11.2021 14:11 Ответить
Чего? В совке молоко качественное было?))) Доярка сдоила вручную, корова сверху нассала, а если и этого мало, то долила воды из крана) И сколько в совке этих молокозаводов было? А чего в моем селе мороженное было ДВА раза в год??? На 1 мая и на 7 ноября??? И молокозавод в 10 км... Только всю его продукцию отправляли в Чехословакию... Рыбоконсервный, только консервы с него по блату с Москвы привозили... Хорошее было государство... А сейчас частники в разы больше производят... И чем меньше государство сует свой пятак в цены и прочие регулирования, тем больше производство и меньше цены...
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19.11.2021 14:25 Ответить
У меня свое молоко) Норм) И мороженное в магазинах норм))) Вас никто не заставляет покупать рашкинское молоко))) Фу мерзость... А когда я покупаю, то норм молоко, и скисает тоже норм) Кстати завод изготовитель, от указанной вами точки, почти рядом)
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19.11.2021 14:39 Ответить
А можно подробнее про сельское хозяйство? И насчет детей... У вас их сколько?
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19.11.2021 14:01 Ответить
Можно подробней вот тут координаты где из цветущего села в котором было живдоноводство,птицефабрика,ТОК, остался тлен .
47°16'14.1"N 36°46'47.7"E
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19.11.2021 14:06 Ответить
Так кто вас заставлял это по камушкам разбирать? Президент? У нас все целое... И тока, и свинокомплексы и МТФ... И на 15 тыс зарплаты желающих не очень...
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19.11.2021 14:32 Ответить
При владі етнічне жидівське озу,якому насрати на тубільців.Вони їх знищують та перетворюють у рабів.
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19.11.2021 13:33 Ответить
а что ты так боишься проверок. Будет что скрывать?
у меня приятель имеет 3 своих детей - сыновей и удочерил девочку. Регулярные проверки. что сложного - пустил, показал условия проживания, показал что в холодильнике.
Ни разу никаких проблем.
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19.11.2021 14:02 Ответить
До чого ви мені це написали,я нічого вже не боюсь,боягузка зламалась після майдану та війни
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19.11.2021 14:19 Ответить
В США можно получить на усыновление только немовлят от наркоманов.Они имеют врожденную наркотическую зависимость и, зачастую ,
погибают.Таких детей отдают в семьи на выхаживание до устранения наркозависимости дитя.Это примерно до 2-х-3х лет ,а затем разрешают усыновление.Дети эти ,освободившие от наркозависимости ничуть не хуже,чем у нормальных родителей.Многие немовлята погибают при выхаживании,но выхаживающих за это не судят,а дают следующего,до успешного результата.А так в США практически нет детей на усыновление.
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19.11.2021 13:38 Ответить
а почему вы Германский опыт не рассматриваете до евросоюза? И затрат меньше .
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19.11.2021 13:42 Ответить
Это вы о чем? Какой опыт был в Германии в 91-м году?
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19.11.2021 13:54 Ответить
а детей не от наркоманов выбрасывают на свалку?
что ты блин несешь?
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19.11.2021 14:00 Ответить
я бы взял,но во первых не дадут,потому как инвалид-сердечник,а если бы и дали,то за-бут потом проверками....
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19.11.2021 13:42 Ответить
Однажды журналистка Эхо Мацковии Ольга Бычкова сказала в эфире таку фразу....

у нас только в одной Мордовии находиться 24 концлагеря для брошенных детей,что происходит на всей остальной РАБссии догадайтесь с одного раза...
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19.11.2021 13:46 Ответить
Так она права,а в Украине разве не так? Посмотрите в каких условиях содержатся дети в стране победобесов, и в Украине тоже самое, не лучше. А нужно обязательно слова кривлять,вы от этого лучше себя чувствуете?
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19.11.2021 13:51 Ответить
Чувак не парься,я не нуждаюсь в твоих говнокомментах
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19.11.2021 13:54 Ответить
тока вспомнил - где же наша желчеватая старикащечка - и вот. Жив кащенит пока что
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19.11.2021 14:14 Ответить
Закон Димы Яковлева на РАБссии придумали чтобы отомстить проклятым буржуинам США... свое говно не отдадим...
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19.11.2021 13:52 Ответить
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19.11.2021 13:56 Ответить
значит, правильно воспитывал.
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19.11.2021 14:02 Ответить
Так дайте их усыновить за границу , зачем детям мучаться
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19.11.2021 15:46 Ответить
какой там заботиться, тут о не сиротах громада не в сосстоянии позаботиться, деньги в садике собирают на хоз нужды садика... а тут о сиротах...
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19.11.2021 16:25 Ответить
 
 