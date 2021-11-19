2,5 тысячи детей до трех лет находятся в домах ребенка. Государство не понимает необратимых последствий проблемы, - "Украинская сеть за права ребенка"
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Об этом заявляют эксперты Общественного союза "Украинская сеть по правам ребенка", крупнейшей в Украине организации, отстаивающей обеспечение лучших интересов ребенка, по случаю Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Союза.
Всемирный день ребенка – в частности, "день поддержки деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей по всему миру". Но в Украине благо части детей не в приоритете.
"Мы хотим показать не масштаб, а ничтожность проблемы, которую власть не в состоянии преодолеть. Пусть пока нет ресурса позаботиться обо всех 90 тысячах детей, которые находятся в интернатных заведениях, но для 2,5 тысячи самых маленьких можно найти способы семейного воспитания", – говорит Дарья Касьянова, председатель правления "Украинской сети за права ребенка".
Эксперт прибегает к чисто математическому анализу.
"В Украине почти полторы тысячи громад. То есть на две с половиной громады – один маленький ребенок. Даже если не учитывать громады временно оккупированных территорий на востоке и добавить "скрытое сиротство", детей вне статистики, которые находятся в инфекционных отделениях больниц, специальных и санаторных интернатах, учебно-реабилитационных центрах, все равно выходит менее двух детей на ОТГ. Неужели громада не может о них позаботиться?" – спрашивает Дарья Касьянова.
По данным мониторинга выполнения "Национальной стратегии реформирования системы интернатов" Уполномоченного ВРУ по правам человека, если на начало реализации Стратегии (2017 год) в 38 домах ребенка находились 2691 ребенок, то на начало 2021 года - 2375 детей. За пол текущего года цифра снова увеличилась и составляет 2698 детей.
Дети до трех лет – самая уязвимая категория воспитанников институциональных учреждений. 80% мозга человека формируется именно в этом возрасте.
"Уже через полгода жизни в доме ребенка самые маленькие дети имеют серьезную задержку развития по сравнению со сверстниками и необратимые негативные последствия для всей последующей жизни. Каждые три месяца, проведенные в учреждениях институционального ухода, ребенок раннего возраста теряет 1 месяц своего развития", – Галина Постолюк, член правления "Украинской сети за права ребенка", директор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей", рассказывает о результатах международного исследования "Под маской заботы"
Именно к 3 годам у ребенка формируются отношения привязанности – базовое ощущение собственной ценности, безопасности, уверенности, адаптивной способности. "Согласно одному из исследований, воспитанники хорошо кормившихся интернатных заведений, которые были аккуратно одеты, вовремя переодеты, но которых не брали на руки, с которыми эмоционально не взаимодействовали, не испытывали тактильного тепла, такие дети умирали до года от тоски сердца. Если в окружении ребенка был кто-то из взрослых, он выживал", – говорит Наталья Пашко – психолог, специалист по работе со случаями домашнего насилия, координатор направления по работе с детьми и подростками Института психологии здоровья.
"В 2019 году бюджет 38 домов ребенка составлял 56 млн грн. Это 20 тыс. грн в месяц на ребенка. Мы калечим наших детей за большие деньги", – говорит Дарья Касьянова.
Среди наиболее распространенных причин устройства детей в учреждения – биологическая смерть родителей, бедность, отсутствие жилья, сложные материальные условия, болезнь одного из родителей или другого ребенка, а также отсутствие поддержки уязвимых семей и услуг для таких семей
Вместе с тем, 40% детей в домах ребенка могли бы вернуться к родителям, если бы государство помогло им. А для этого, по словам экспертов, нужно вкладывать средства не в интернаты, а в развитие социальных услуг в громадах, в частности, патронатные семьи, и в создание альтернативных форм воспитания детей: детские дома семейного типа, приемные и опекунские семьи, усыновление.
"Украинская сеть за права ребенка" – это общественный союз, объединяющий 27 украинских и международных организаций и благотворительных фондов, работающих по всей Украине с целью обеспечения прав и благосостояния ребенка.
Всемирный день ребенка – Международный день ООН, который с 1954 года ежегодно отмечается 20 ноября. Всемирный день ребенка символизирует мировое братство и взаимопонимание детей, отмечает поддержку деятельности, направленной на обеспечение благосостояния детей во всем мире. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.
По случаю Всемирного дня ребенка общественный союз "Украинская сеть по правам ребенка" обнародовал информацию о количестве детей в домах ребенка.
Также были опубликованы основные причины попадания детей в дома ребенка.
Так, среди главных причин выделяют: биологическую смерть родителей (1,8%), состояние здоровья родителей (8%), состояние здоровья детей (10,8%), бедность (отсутствие жилья и средств к существованию) (24 ,2%), брошенные дети или дети, которых родители отказались забирать из учреждений здравоохранения (27,4%), недосмотр со стороны родителей из-за злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами (25,2%), злоупотребления в отношении ребенка со стороны родителей, небрежное отношение к ребенку (42,6%)
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Это бы сильно упростило процедуру усыновления. В патронат можно было бы по упрощенной процедуре сдавать, а потом если ребенок прижился - уже усыновлять.
или например узнали что ребенка в семье избивают и не кормят. Забрали и отдали бы сразу в патронатную семью, ну простите за сравнение - как собак на передержку. Пока вопрос как-то более стратегически не решится - пока у родителей права не отберут и т.д.
и вообще нужно разрешить детей усыновлять иностранцам. я слышал что разрешают тоьлко больных усыновлять.
зря.
Так что и наши менты могут работать когда хотят, и ребенка защитить - тоже.
Пьяная женщина упала с ребенком на тротуар: полиция Харькова забрала у горе-матери годовалую девочку (фото, видео)
10.11.21
Полиция Харькова нашла женщину, которая 9 ноября упала с ребенком на тротуар, имея при этом признаки алкогольного опьянения. Правоохранители пришли к горе-матери, которая уже стоит на учете службы по делам детей, домой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Правоохранители проводили мониторинг сети и увидели видео, на котором женщина с признаками опьянения уронила ребенка и упала вместе с ним на тротуар. Сотрудники полиции быстро установили, что главной участницей инцидента является 36-летняя жительница Харькова, которая уже состоит на учете службы по делам детей. Кроме этого, женщину уже не один раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, добавили в полиции.
Читайте такжеВ Ривненской области между вагонами нашли 12-летнего мальчика (фото)"Принимая во внимание тот факт, что ребенку угрожает опасность, по месту жительства женщины прибыли инспектор сектора ювенальной превенции Харьковского УУП № 2, директор службы по делам детей и медицинские работники. Во время осмотра ребенка медики обнаружили на теле малышки телесные повреждения, полученные им вероятно в результате падения. Правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение харьковской городской больницы № 4", - сообщили в отделе коммуникации.
Ребенка забрали в больницу / фото - пресс-служба полиции Харьковской области
Условия, в которых жил ребенок, правоохранители зафиксировали на фото. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
Что этому предшествовало:
9 ноября в Харькове агрессивная женщина с ребенком на руках едва не устроила ДТП. Горе-мать пересекала дорогу не на пешеходном переходе, едва не попала под колеса машин, а потом еще и уронила девочку на землю.
https://www.unian.net/incidents/pyanaya-zhenshchina-upala-s-rebenkom-na-trotuar-policiya-harkova-zabrala-u-gore-materi-godovaluyu-devochku-foto-video-novosti-harkova-11604601.html
Бабченко писал об удочеренной - это тот еще кошмар. недурно он так ненавидит Рашку.
Херсонские фермеры выбрасывают арбузы из-за небывалого урожая. Видео
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/hersonskie-fermeryi-**************-arbuzyi-iz-za-nebyivalogo-urozhaya-video.htm
47°16'14.1"N 36°46'47.7"E
у меня приятель имеет 3 своих детей - сыновей и удочерил девочку. Регулярные проверки. что сложного - пустил, показал условия проживания, показал что в холодильнике.
Ни разу никаких проблем.
погибают.Таких детей отдают в семьи на выхаживание до устранения наркозависимости дитя.Это примерно до 2-х-3х лет ,а затем разрешают усыновление.Дети эти ,освободившие от наркозависимости ничуть не хуже,чем у нормальных родителей.Многие немовлята погибают при выхаживании,но выхаживающих за это не судят,а дают следующего,до успешного результата.А так в США практически нет детей на усыновление.
что ты блин несешь?
у нас только в одной Мордовии находиться 24 концлагеря для брошенных детей,что происходит на всей остальной РАБссии догадайтесь с одного раза...