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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Слуга народа (2547) Железняк Ярослав (337)

У "Слуги народа" не хватает голосов для принятия законопроектов с повестки дня: 5600 сняли, местные администрации и столицу перенесли, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У

У монобольшинства нет потенциала для принятия законопроектов в повестке дня.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Если мы будем подводить итого этой пленарной недели, посмотрите, что планировалось: принятие 5600, закона о местных государственных администрациях, о столице и, как мы сегодня узнали, постановления о "вагнеровцах". 5600 сняли, потому что нет голосов. Местные администрации и столицу перенесли", даже не проголосовав сокращенную процедуру. (Во-первых, потому что она не была нужна. Во-вторых, потому что снова не имели голосов.) В повестке дня на сегодняшний день было много важных законов, но утром почему-то ВСК решила выдать свой отчет по "вагнеровцам". Власть хотела закрыть этот вопрос, вынести на голосование и сказать, что парламент поставил свою точку в этой истории. Но оказалось так, что народные депутаты в пятницу не доехали до парламента. Был взят перерыв, и те, кто сегодня на заседание доехал, уже тоже ушли, поэтому сейчас будет ряд перерывов, после которых парламент завершит свою работу на этой пленарной неделе, конечно, ВСК никто не будет рассматривать, потому что если они зайдут в этот вопрос, уверяю, на табло не будет даже 200 голосов. Потому что просто физически такого количества депутатов (монобольшинства. – Ред.) в зале нет", - пояснил нардеп.

Также читайте: "Слуга народа" инициировала исключение ресурсного законопроекта из сегодняшней повестки дня Рады

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
на мою думку, найбільш адекватний і рівновіддалений - телеканал Еспресо.
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19.11.2021 12:25
+9
Щойно на Прямому оприлюднили лонгрід від Дзинзі, він вчора зафіксував переписку в парт.чаті уродів, зокрема, Корнієна і Є.Кравчук (стосовно прийняття закону про Київ). Там перший прямо визнає, що в них з замайбахом і довірою - коаліція, без них голосів не вистачає...
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19.11.2021 12:23
+6
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19.11.2021 12:36
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Было бы неплохо , если бы появился канал на ТВ , который бы рассказывал людям на нормальном , человеческом языке , что происходит в РАДЕ .
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19.11.2021 12:22 Ответить
на мою думку, найбільш адекватний і рівновіддалений - телеканал Еспресо.
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19.11.2021 12:25 Ответить
Не знаю як зараз а раніше його вважали про-Тимошенківським
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19.11.2021 20:02 Ответить
Щойно на Прямому оприлюднили лонгрід від Дзинзі, він вчора зафіксував переписку в парт.чаті уродів, зокрема, Корнієна і Є.Кравчук (стосовно прийняття закону про Київ). Там перший прямо визнає, що в них з замайбахом і довірою - коаліція, без них голосів не вистачає...
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19.11.2021 12:23 Ответить
А уже сегодня ,Динзибанда зеУБЛЮДКОВ проколола шины , как предупреждение
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19.11.2021 13:22 Ответить
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19.11.2021 12:36 Ответить
бо нема дурних. одна справа конверт отримувати та давити на кнопки по простих рішеннях а друга справа, прийняття узурпаторських законів, а потім, через роки відповідати як партія яника.
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19.11.2021 12:39 Ответить
ну з партії яника особливо ніхто так і не відповів, а от у вікно дехто таки вийшов... і це трішки страшніше)))
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19.11.2021 13:03 Ответить
я про те що справа про прийняті в січні 2014 закони досі на слуху. нею декому закривають рот. а яка може бути відповідальність? як що ти посадиш папередніка на приклад. за бурштин чи за контробанду і тд, то сам не зможеш на цьому косити бабулєси. так що, дурних нема. є розумні, наглі, безсовісні чмирі
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19.11.2021 13:09 Ответить
і ще. ти думаєш Бойко веде себе так пристойно бо така тактика? ні. діло про вишки на півярда в сейфі. достати можна в любий момент.
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19.11.2021 14:07 Ответить
Назвіть хоть одного депутата з партії якника який відповів за прийняття диктаторскіх законів. (посилання на рішення суду будьласка.)
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19.11.2021 13:49 Ответить
Начало конца Зе-шута, на горизонте много посадок. Жаль что расстрела нет в законах, не плохо бы ввести перед задержаниями зе-шайки!
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19.11.2021 12:53 Ответить
Здається все відвалилось. Барвистий макіяж спав з лиця провенційних клоунів і перед українцями постали сірі, жалюгідні, будинковi горобці (їх ще називають жидами) декотрі з яких вже встигли розжиріти до розмірів ворони. Несуттєво i незначуще обговорювати те, що вкотре скаже український політик, вони відтворюють лише хаос та гниття країни. (с)
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19.11.2021 13:02 Ответить
Кірпа, Кравченко, Чечетов, Семенюк, Кушнарьов, Калашніков, Жилін…
свято наближається..
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19.11.2021 13:12 Ответить
жодного! але ця справа досі діє як компромат. мовчи бо будеш сидіти за своє голосування.. ось про що я... моні чому ніч нема за офшори з сторони сша та ес? бо держат за яйця. а розголосять, випустять з рук ті самі яйця, не буде за що смикати.
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19.11.2021 14:04 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

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10 мин



Андрій Павловський Влада позбавляє громадян виплат із фонду соцстраху! У ВР ЗЕмонобільшість,т.з."слуги" Протягнули свій Антисоціальний з\проєкт № 3663 Що і кого вони «зробили»? Вони позбавили вас, громадян України Гарантованих виплат із Фонду соц\страху
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19.11.2021 15:25 Ответить
Яка сумна новина.
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19.11.2021 15:57 Ответить
 
 