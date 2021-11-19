Оккупанты в ОРДЛО хотят на официальном уровне призывать граждан РФ в ряды 1-го и 2-го АК, - разведка
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Оккупанты в ОРДЛО предлагают призывать россиян в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейские корпуса РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.
По информации украинской разведки, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Кроме того, командование ВС РФ продолжает активную агитацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.
В то же время, российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.
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на паРаше мосчная мидицына
и луччая в мире вакцына
Собрались дырявые, приняли себе закон - и вперьод, хай Ваня с Костромы Великую Бомбассию защишает от биндеровцев.
І хто ж тепер буде "Данбасс ат хахлов защищать!"?
1) "ДєНееР" і "ЕлеНєР" у склад РФ офіційно включені? Ні ...
2) Люди які проживають на території "ДНР" і "ЛНР" і мають на руках паспорти РФ - громадяни якої країни? Росії ...
3) Росія визнає "ДНР" і ЛНР" як незалежні суверенні держави? Ні ...
А тепер ""вишенька на тортик"
1) На якій підставі "ДНР" і "ЛНР" мають право призивать до лав своїх воєнізованих угрупувань громадян Росії? Підстав нема!
2) Для Росії дозволить подібний "призив" - це визнать офіційно свою присутність на території Донбасу та пряму участь в бойових діях проти ЗСУ! Тобто визнать себе агресором і окупантом - так нам це і треба! Кацапи ж "усираються" вже восьмий рік у Мінську що вони - не "учасники"!!!
Так що видачею своїх паспортів Росія сама собі "по яйцях різонула" - позбавила ОРДЛО значної кількості "призовного контингенту" Тепер тільки в примусовому порядку можуть послать воювать - відловлюватимуть , як "рекрутів" до 18 століття, забривать лоби і у кайданах гнать у військкомати!
І я не бачу.... А він там є...