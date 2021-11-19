Оккупанты в ОРДЛО хотят на официальном уровне призывать граждан РФ в ряды 1-го и 2-го АК, - разведка

Оккупанты в ОРДЛО предлагают призывать россиян в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейские корпуса РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

По информации украинской разведки, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает активную агитацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.

В то же время, российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

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