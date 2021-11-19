РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11353 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Война
5 173 18
война (46696) Минобороны (8226) разведка (4000) Россия (91236)

Оккупанты в ОРДЛО хотят на официальном уровне призывать граждан РФ в ряды 1-го и 2-го АК, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты в ОРДЛО хотят на официальном уровне призывать граждан РФ в ряды 1-го и 2-го АК, - разведка

Оккупанты в ОРДЛО предлагают призывать россиян в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейские корпуса РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

По информации украинской разведки, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает активную агитацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.

В то же время, российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

Также читайте: Масштабные военные маневры России достигнут пика примерно в конце января, - глава ГУР МО Буданов

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Бо кожний кацап в душі сподівається, що у тому концлагері буде вертухаєм, а не зеком. То люди зі збоченою психікою, і на жаль, таких дуже багато, в т.ч. і в Україні.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:47
+7
Получили руссськие пачпорта - пожалуйте пушечным мясом на службу царю! А вы думали паспорта на шару дают?! Нееет, их надо жизнями и здоровьем отработать! А кто не хочет - заставят! Че, все еще дикий оптимизм от Раши?
показать весь комментарий
19.11.2021 12:40
+4
А до этого их там нет ?
показать весь комментарий
19.11.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А до этого их там нет ?
показать весь комментарий
19.11.2021 12:28 Ответить
выфсёврёти...
на паРаше мосчная мидицына
и луччая в мире вакцына
показать весь комментарий
19.11.2021 12:36 Ответить
Получили руссськие пачпорта - пожалуйте пушечным мясом на службу царю! А вы думали паспорта на шару дают?! Нееет, их надо жизнями и здоровьем отработать! А кто не хочет - заставят! Че, все еще дикий оптимизм от Раши?
показать весь комментарий
19.11.2021 12:40 Ответить
Бо кожний кацап в душі сподівається, що у тому концлагері буде вертухаєм, а не зеком. То люди зі збоченою психікою, і на жаль, таких дуже багато, в т.ч. і в Україні.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:47 Ответить
Ничо не понял, а шо раньше мешало гамадрилам русню официально призывать?
Собрались дырявые, приняли себе закон - и вперьод, хай Ваня с Костромы Великую Бомбассию защишает от биндеровцев.
показать весь комментарий
19.11.2021 12:46 Ответить
Причем здесь даунбассята? От них вообще ничего не зависит!
показать весь комментарий
19.11.2021 13:22 Ответить
Так они и оттяпают бомбас. Тихонько раздадут паспорта, а потом расскажут, что украинская армия напала на росийскую а это повод открытой войны и наступления всеми силами. А зеленая сопля жует сопли....
показать весь комментарий
19.11.2021 12:49 Ответить
Класно! Кацапи самі себе "в жопу трахнули" - видали "дамбасітам" паспорти російські щоб вони проголосували за Путіна а "невдячні донбасіти" їх використали для ухилення від "призову" : "Я не гражданин "ДНР" а гражданин Рассии! Не имеете права меня призывать!"
І хто ж тепер буде "Данбасс ат хахлов защищать!"?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:14 Ответить
Ну понятно. Ищут идиотов, согласных стоять в первой линии. Тех кто примет первые пули в свои пропитые тела. Я думаю наберут. Но толку с них не будет.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:16 Ответить
Что тут неясно? Раша официально хочет войну сделать ,но в ней не участвовать.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:17 Ответить
Собиратели рюсскава говна в августе 1991 года,уже сделали Мировой Обсерон...черед РАБссии повторить подвиг Матросова сдохнуть смертью Дебила...
показать весь комментарий
19.11.2021 13:18 Ответить
Я так понимаю, что шахтеры уже кончились.
показать весь комментарий
19.11.2021 13:27 Ответить
Кто то из блогеров Ютьюба лет 5 назад подсчитал...Если бы РАБссия вечно не воевала начиная с 1904-05гг. с Японией и по сейчас, то на РАБссии на начало жило бы 850 млн. Шариковых...,ужос...сколько дерьма...
показать весь комментарий
19.11.2021 13:32 Ответить
Я бачу - тут ніхто не оцінив "юридичний цимес" даного факту Розкладаю "по поличках":
1) "ДєНееР" і "ЕлеНєР" у склад РФ офіційно включені? Ні ...
2) Люди які проживають на території "ДНР" і "ЛНР" і мають на руках паспорти РФ - громадяни якої країни? Росії ...
3) Росія визнає "ДНР" і ЛНР" як незалежні суверенні держави? Ні ...
А тепер ""вишенька на тортик"
1) На якій підставі "ДНР" і "ЛНР" мають право призивать до лав своїх воєнізованих угрупувань громадян Росії? Підстав нема!
2) Для Росії дозволить подібний "призив" - це визнать офіційно свою присутність на території Донбасу та пряму участь в бойових діях проти ЗСУ! Тобто визнать себе агресором і окупантом - так нам це і треба! Кацапи ж "усираються" вже восьмий рік у Мінську що вони - не "учасники"!!!
Так що видачею своїх паспортів Росія сама собі "по яйцях різонула" - позбавила ОРДЛО значної кількості "призовного контингенту" Тепер тільки в примусовому порядку можуть послать воювать - відловлюватимуть , як "рекрутів" до 18 століття, забривать лоби і у кайданах гнать у військкомати!
показать весь комментарий
19.11.2021 13:44 Ответить
Москаля бачиш? - Ні.
І я не бачу.... А він там є...
показать весь комментарий
19.11.2021 13:48 Ответить
Я здесь писал в 2013- 2014г,что Московии выгодно захватить часть юго востока Украины и потом с народа проживающего там создать Армию ,которая будет воевать против государства Украина, так оно и вышло, а сколько ещё такого дерьма продажного трётся в Украине я говорил что в приграничных городах ,где на второе место вылезла партия ОПЗЖ нужно назначать военных комендантов с Киева ,по г Харькову видно как власть прислушивается, я не удивлюсь если скоро Украина потеряет Харьков
показать весь комментарий
19.11.2021 14:05 Ответить
це для того, аби не виправдовуватися якщо наші захоплять пару кацапів в формі неіснуючих утворень.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:41 Ответить
 
 