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Мужчину, предположительно причастного к убийству на столичном Печерске, задержали и сообщили о подозрении, - полиция Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчину, предположительно причастного к убийству на столичном Печерске, задержали и сообщили о подозрении, - полиция Киева

Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Вчера в столичную полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружены части человеческого тела. Правоохранители безотлагательно приступили к оперативно-розыскным мерам по установлению личности погибшего, обстоятельств его смерти и причастных к убийству.

Как рассказал начальник столичной полиции Иван Выговский, благодаря слаженной работе подразделений полиции Киева в течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого: "Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время общего употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома, еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела, для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство. Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция

Автор: Наталя Джума
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Судя по форме, это полицейский.
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19.11.2021 13:01 Ответить
если бы этот идиот просто закопал труп во дворе и уехал подальше - никто бы его не нашел.
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19.11.2021 13:03 Ответить
Вечером твой двор будет перекопан, спалился)
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19.11.2021 13:05 Ответить
Неплохо так - убил, покромсал на куски, свалил в мусорник, затихарился.
15 лет. Ну пусть до 40 выйдет на волю.
Зачем говно суд поощряет НЕлюдей? Ответ очевиден. Чем больше в стране смуты - тем слабее и управляемее народ.
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19.11.2021 13:15 Ответить
Интерестно сколько в США за такое преступление дают?
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19.11.2021 13:53 Ответить
Люди столько не живут.
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19.11.2021 14:37 Ответить
 
 