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Новости Политика Украины
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"Демократична сокира" заявляет об осуществлении СБУ провокации с целью давления на организацию: Теперь будут открывать производство, блокировать работу и проводить обыски

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Организация "Демократична сокира" заявляет об осуществлении Службой безопасности Украины (СБУ) провокации с целью преследования и давления на политсилу. По словам организации, ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были сломаны и на них разместили информацию с логотипом и подписью "Демсокири". Затем (все еще ночью) сайты были возвращены к обычному виду. Это, по словам "Демсокири", станет поводом для уголовного производства и блокирования деятельности организации.

Об этом говорится в заявлении политического совета "Демократичної сокири", передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемая (в некоторых случаях) Служба безопасности Украины! Мы понимаем, что у вас есть приказ сделать что-то с "Демсокирою", потому что Ермака, Баканова и Зеленского бесит любая оппозиция, особенно та, что приезжает в Конча-Заспу и жжет там портреты президента у него под домом. Также мы понимаем, что у вас лапки. Ибо иначе нельзя объяснить события этой ночи. Сегодня ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были взломаны и на них разместили какую-то чушь с логотипом и подписью "Демсокири", изменения сохранены, после чего сайты (все еще ночью) были возвращены к обычному виду. Это легко отслеживается за кэшем Google и скриншотами страниц, которые в час ночи появились в Web Archive", - рассказали в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов

"Теперь, как мы понимаем, вы будете открывать (или уже открыли) по этому поводу уголовное производство, блокировать работу нашей организации и проводить обыски где можно и где просто хочется. Мы официально заявляем — нам приятно, что вы искали классические способы давления на украинские партии – черные денежные схемы, коррупцию, связи с преступными группировками – но ничего не нашли и вынуждены прибегать к более прогрессивным формам давления, но нас, как граждан Украины, разочаровывает та примитивность, с которой вы сделали эту провокацию. В конце концов, именно СБУ должна обеспечивать стране защиту от страны-агрессора, демонстрируя при этом талант, изобретательность и силу воли. А все, что вы смогли придумать против нас, не тянет даже на тройку. С минусом. "Демократична сокира" официально заявляет о своем разочаровании методами, подходами и компетенцией сотрудников и руководства СБУ. Давайте еще раз, потому как-то оно не "цейво"", - добавили в "Демсокирі".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
При Володі СБУ працює проти своїх громадян і організацій. Крім "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" Найвєлічайший "злив" ще одну операцію по визволенню з тюрми "Ізоляція" в Донецьку до 500 українців і знищити два десятка ворогів. Але по команді Володі всі специ ГРУ були затримані і їх висунуті звинувачення за тяжкі злочини, а про операцію "злили" у СМІ. І хто це зробив? Всіх затримували ручні Володі СБУ. То це СБУ чого?
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19.11.2021 13:35
+6
Точности ради ГУР планировал вытянуть из "изоляции" 51 нашего пленного. не 500. Но от этого не намного легче(( А это бакановские ( баклановские) орлы слили все и пытались физически уничтожить спецов из ГУР. *****-с..
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19.11.2021 13:45
+5
Я "Палыча" и читал. В "изоляции" наверняка бывало и больше 500, просто планировалось вывести 51. 500 эвакуировать даже теоретически невозможно из оккупированного города. А насчет остального - это не по адресу. Лично для меня никаких вопросов относительно бубачки не было еще в 2019 году, до выборов. И я горжусь, что не голосовал за это чмо и не изменил своему выбору ни в 2014 , ни в 2019 году и не жалею о нем. Но даже я не ожидал, что зескоты окажутся такой колерованной мразью.
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19.11.2021 14:04
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Спрасю у Байдена-і шо ми не в НАТО?...
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19.11.2021 13:31 Ответить
та дем сокира така ж паршива шарага, як і слуги народу
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19.11.2021 13:59 Ответить
Свистишь , лапоть
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19.11.2021 14:00 Ответить
лапоть - це ти, кацапе.
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19.11.2021 14:49 Ответить
Виправдовуються винуваті. Чекаємо новин від спецслужби.
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19.11.2021 13:34 Ответить
Нулевка подоляцкпя, ты можешь чекаты только бутылку в сраку
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19.11.2021 13:49 Ответить
ну смотри - я тебя бомбану Градом и промолчу(не оправдываюсь) = не вино.ват?
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19.11.2021 14:01 Ответить
о, опять вылезла дуня-люся)как тема про клоунский зашквар, так этот свинопас тут как тут
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19.11.2021 14:02 Ответить
При Володі СБУ працює проти своїх громадян і організацій. Крім "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" Найвєлічайший "злив" ще одну операцію по визволенню з тюрми "Ізоляція" в Донецьку до 500 українців і знищити два десятка ворогів. Але по команді Володі всі специ ГРУ були затримані і їх висунуті звинувачення за тяжкі злочини, а про операцію "злили" у СМІ. І хто це зробив? Всіх затримували ручні Володі СБУ. То це СБУ чого?
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19.11.2021 13:35 Ответить
Точности ради ГУР планировал вытянуть из "изоляции" 51 нашего пленного. не 500. Но от этого не намного легче(( А это бакановские ( баклановские) орлы слили все и пытались физически уничтожить спецов из ГУР. *****-с..
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19.11.2021 13:45 Ответить
Що 500 не було? А Ви точно вкурсі скільки там "сидить"? "Палич" казав, що бувало і 500, бувало і більше. Чи Ви знали точну дату спецоперації? Але то таке. Якщо навіть 50 наших полонених і десяток "200"-х російських фашистів і нацистів, то це нормально. Когось ще живим притягнули і показали б на весь світ "миролюбивих" кацапів. Але Вова цього злякався більше як путін, бо йому прийшлось би відповідати перед начальником єрмаком, а тому перед терористом №1. Якщо це мої вигадки і перебільшення, то чому Найвєжлічайший всіх наших спеців затримав і не дозволив проводити спецоперацію на території своїє окупованої частини держави проти найлютішого ворога? Невже дорожчі декілька кіностудій і квартира в Ялті за 50 полонених бійців?
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19.11.2021 13:52 Ответить
Я "Палыча" и читал. В "изоляции" наверняка бывало и больше 500, просто планировалось вывести 51. 500 эвакуировать даже теоретически невозможно из оккупированного города. А насчет остального - это не по адресу. Лично для меня никаких вопросов относительно бубачки не было еще в 2019 году, до выборов. И я горжусь, что не голосовал за это чмо и не изменил своему выбору ни в 2014 , ни в 2019 году и не жалею о нем. Но даже я не ожидал, что зескоты окажутся такой колерованной мразью.
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19.11.2021 14:04 Ответить
Звичайно так, а я написав, що мали всіх зарати із собою? Я написав, що мали б визволити. А хто потрібен - того переправил б. Я з Вами не буду сперечатися, Ви праві і я себе вважаю правим.
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19.11.2021 14:28 Ответить
до нацистов и фашистов руснявому быдлу..... ну ты понял. далеко.вато
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19.11.2021 14:08 Ответить
виходить сбу тепер філіал фсб
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19.11.2021 14:17 Ответить
Про Ібуковича я не питаю -- то "по іншу сторону добра і зла" .
Але ж "при Пєті" якось інакше було ?! Я маю на увазі період коаліції двох , коли зняв Пєтя Наливайченка й призначив того , хто працював не на державу , а на "Рошен" .

Й , властно кажучи , за що звілнили Наливайченка й Саквіралідзе ?!
Не за те, що Пєтя дахував "діамантових прокурВОРів" ?! Не за те , що Наливайченко "вліз" в справи таємної бухгалтерії Ригоблювотини , а там було багато призвищ колишнії однопартійців Порошенко (й Наливайченка теж) по НУ .

Й обшуки в штабах якої партії холуї Пєті з СБУ робили за 2 місяця до виборів ?!

Невже ж в "Жопоблоку" й Мертветчука особисто ?! Ні - на "Батьківщину" робили тиск . Бо до появи ЗЕ-нелоха єдиний шанс у Пєті пройти на другий термін це протягнути себе разом з Бойко у других тур . А це без "договорняка" з Жопоблоком було не імовірно . Бо до появи ЗЕ-плесені так з 2016-2018 рік мадам Тимошенко була бесперечним лідером усіх опитувань й навіть з відривом від інших в 3-5% . Й пролізти Пєті саме з Бойко в другий тур було неможливо фізично без масових фальсіфікацій + адмінресурса . Неможливо було без договорняка з Бойко й Жопоблоком .

Ні , це зараз Мертветчук не є партнером презідента по сірим схемам . А тоді , до ЗЕ-нелоха . він тому так й піднявся (як політичними ресурсами так й грошовими) . Два канала ця мерзота придбала як раз при Пєті ... Та й Zik купив блазень теж між двума турами в 2019 (квітень)
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19.11.2021 14:08 Ответить
это тупо не знаю как - заехать в Даунецк и провести это....
да и зная что встретят точно. даже если бы никто не сообщил боевикам - как ты это представляешь?
как в фильме где нигеры с калашами? вот провели бы, в чем сомневаюсь - боевики бы положили с РПГ ночью всю бронетехнику и шо? и хрен бы освободили кого.
а ведь верняк шо они бы знали про операцию и встречали бы - тогда бы ваще никто не вернулся
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19.11.2021 14:11 Ответить
Звинувачував у присвоєнні грошей: замовником убивства Лещенка міг бути його колишній роботодавець із США

https://focus.ua/uk/politics/498432-obvinyal-v-**********-deneg-zakazchikom-ubiystva-leschenko-mog-byt-ego-byvshiy-rabotodatel-iz-ssha

У 2017-2018 роках нинішній міністр був директором підприємств американця Курта Гросанса. Пізніше він позивався до Лещенка та публічно звинувачував його в незаконному привласненні коштів.

Замовником замаху на керівника Міністерства аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гросанс, на підприємствах якого раніше працював міністр. Інформацію про те, що Лещенко був директором фірм Гросанса, Фокус знайшов у державних реєстрах.
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19.11.2021 13:50 Ответить
У грудні 2020 року Гросанс поширив пресреліз, у якому "висловив стурбованість" призначенням Лещенка міністром агрополітики України. Американець стверджував, що той "зловжив його довірою та своїм службовим становищем". За словами Гросанса, Лещенко привласнив велику суму грошей, які, вважав інвестор, могли бути використані для фінансування партії "Слуга народу". Також, заявляв американець, коли Лещенко керував його компанією, звідти зникли великі обсяги зерна.

Гросанс тоді стверджував, що написав заяву в поліцію про скоєння нинішнім міністром злочину.
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19.11.2021 13:52 Ответить
Зеленая власть воров и **********
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19.11.2021 13:54 Ответить
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19.11.2021 13:50 Ответить
бакланов, пойдешь с бубой по одному делу, черт
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19.11.2021 13:58 Ответить
хоча б одну картинку з Вашим логотипом з сайту будь якого ОТГ - покажіть будь ласка ?????
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19.11.2021 13:58 Ответить
Читай выше
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19.11.2021 13:59 Ответить
и шо я бачу тільки логотип. .. . а де картинка з сайту ОТГ з цим логотипом ???? це якась кацапська реклама нової політичної сили на перший погляд - патріотичної . . . .
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19.11.2021 15:22 Ответить
Извини, но ты дебил, который за политикой в Украине следит только по Г+Г.
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19.11.2021 16:48 Ответить
не дивлюся а ні ТВ а ні відео по інтернету. не хочу знаходитись під впливом піздунів. я тільки читаю. я вже наслухався таких як Зе - Сраакашвілі - шЛяшко . . . . а ті хто ******** слухати - точно дебіли. . .
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19.11.2021 19:21 Ответить
Откуда тогда тебе знать, болезный, что это новая партия?

Демсокира старше, чем СН.
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19.11.2021 19:45 Ответить
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19.11.2021 14:08 Ответить
продажні СБУ-шники і при Пороху не виконували своїх професійних обов"язків, а тільки вишукували можливості тиску на противників влади на різних рівнях
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19.11.2021 14:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yhun72I0E-A&t=2s
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19.11.2021 14:39 Ответить
как вы все надоели, демократические яйца , лишь бы во власть залезть
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19.11.2021 14:51 Ответить
Колі-каклєти з трухіними, єрмаками, татровими не надоєлі?
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19.11.2021 14:55 Ответить
это одно и тоже- лишь бы к корыту
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19.11.2021 15:19 Ответить
Чим прибарахлився, наприклад, Парубій протягом 2014-2019 р.р.?
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19.11.2021 15:22 Ответить
та расслабьтесь парни, то СБУ так вас разминает, чтоб "не забронзовели" (с) 😉
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19.11.2021 14:52 Ответить
демсорира - платные протестовальщики на службе сами знаете у кого. последние два года под банковой топчутся против "капитуляции".
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19.11.2021 14:55 Ответить
Ага, платные, конечно. Причем плачу им я, каждый месяц донаты кидаю
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19.11.2021 16:47 Ответить
Это у тебя денег нет, нищеброд, вот и завидуешь всем. А у меня есть и я на армию, волонтеров и прогрессивные партии, как Демсокира, всегда задоначу
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19.11.2021 16:58 Ответить
Молодой диктатор Зе входит во вкус старшего вовы пу или его используют для установления диктатуры другие бородатые товарищи
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19.11.2021 15:28 Ответить
Мутная эта "сокира"....
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19.11.2021 17:05 Ответить
Ситуация в Украине сейчас как во Франции в 1939 г. Когда армия сильна. Но в обществе и правительстве- прогнившая и пораженческая позиция, и куча шпионов и агентов вражеской страны
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19.11.2021 20:22 Ответить
 
 