"Демократична сокира" заявляет об осуществлении СБУ провокации с целью давления на организацию: Теперь будут открывать производство, блокировать работу и проводить обыски
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Организация "Демократична сокира" заявляет об осуществлении Службой безопасности Украины (СБУ) провокации с целью преследования и давления на политсилу. По словам организации, ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были сломаны и на них разместили информацию с логотипом и подписью "Демсокири". Затем (все еще ночью) сайты были возвращены к обычному виду. Это, по словам "Демсокири", станет поводом для уголовного производства и блокирования деятельности организации.
Об этом говорится в заявлении политического совета "Демократичної сокири", передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемая (в некоторых случаях) Служба безопасности Украины! Мы понимаем, что у вас есть приказ сделать что-то с "Демсокирою", потому что Ермака, Баканова и Зеленского бесит любая оппозиция, особенно та, что приезжает в Конча-Заспу и жжет там портреты президента у него под домом. Также мы понимаем, что у вас лапки. Ибо иначе нельзя объяснить события этой ночи. Сегодня ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были взломаны и на них разместили какую-то чушь с логотипом и подписью "Демсокири", изменения сохранены, после чего сайты (все еще ночью) были возвращены к обычному виду. Это легко отслеживается за кэшем Google и скриншотами страниц, которые в час ночи появились в Web Archive", - рассказали в организации.
"Теперь, как мы понимаем, вы будете открывать (или уже открыли) по этому поводу уголовное производство, блокировать работу нашей организации и проводить обыски где можно и где просто хочется. Мы официально заявляем — нам приятно, что вы искали классические способы давления на украинские партии – черные денежные схемы, коррупцию, связи с преступными группировками – но ничего не нашли и вынуждены прибегать к более прогрессивным формам давления, но нас, как граждан Украины, разочаровывает та примитивность, с которой вы сделали эту провокацию. В конце концов, именно СБУ должна обеспечивать стране защиту от страны-агрессора, демонстрируя при этом талант, изобретательность и силу воли. А все, что вы смогли придумать против нас, не тянет даже на тройку. С минусом. "Демократична сокира" официально заявляет о своем разочаровании методами, подходами и компетенцией сотрудников и руководства СБУ. Давайте еще раз, потому как-то оно не "цейво"", - добавили в "Демсокирі".
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Але ж "при Пєті" якось інакше було ?! Я маю на увазі період коаліції двох , коли зняв Пєтя Наливайченка й призначив того , хто працював не на державу , а на "Рошен" .
Й , властно кажучи , за що звілнили Наливайченка й Саквіралідзе ?!
Не за те, що Пєтя дахував "діамантових прокурВОРів" ?! Не за те , що Наливайченко "вліз" в справи таємної бухгалтерії Ригоблювотини , а там було багато призвищ колишнії однопартійців Порошенко (й Наливайченка теж) по НУ .
Й обшуки в штабах якої партії холуї Пєті з СБУ робили за 2 місяця до виборів ?!
Невже ж в "Жопоблоку" й Мертветчука особисто ?! Ні - на "Батьківщину" робили тиск . Бо до появи ЗЕ-нелоха єдиний шанс у Пєті пройти на другий термін це протягнути себе разом з Бойко у других тур . А це без "договорняка" з Жопоблоком було не імовірно . Бо до появи ЗЕ-плесені так з 2016-2018 рік мадам Тимошенко була бесперечним лідером усіх опитувань й навіть з відривом від інших в 3-5% . Й пролізти Пєті саме з Бойко в другий тур було неможливо фізично без масових фальсіфікацій + адмінресурса . Неможливо було без договорняка з Бойко й Жопоблоком .
Ні , це зараз Мертветчук не є партнером презідента по сірим схемам . А тоді , до ЗЕ-нелоха . він тому так й піднявся (як політичними ресурсами так й грошовими) . Два канала ця мерзота придбала як раз при Пєті ... Та й Zik купив блазень теж між двума турами в 2019 (квітень)
да и зная что встретят точно. даже если бы никто не сообщил боевикам - как ты это представляешь?
как в фильме где нигеры с калашами? вот провели бы, в чем сомневаюсь - боевики бы положили с РПГ ночью всю бронетехнику и шо? и хрен бы освободили кого.
а ведь верняк шо они бы знали про операцию и встречали бы - тогда бы ваще никто не вернулся
https://focus.ua/uk/politics/498432-obvinyal-v-**********-deneg-zakazchikom-ubiystva-leschenko-mog-byt-ego-byvshiy-rabotodatel-iz-ssha
У 2017-2018 роках нинішній міністр був директором підприємств американця Курта Гросанса. Пізніше він позивався до Лещенка та публічно звинувачував його в незаконному привласненні коштів.
Замовником замаху на керівника Міністерства аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка міг бути громадянин США Курт Джейкоб Гросанс, на підприємствах якого раніше працював міністр. Інформацію про те, що Лещенко був директором фірм Гросанса, Фокус знайшов у державних реєстрах.
Гросанс тоді стверджував, що написав заяву в поліцію про скоєння нинішнім міністром злочину.
Демсокира старше, чем СН.