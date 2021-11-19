По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ
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Арестованный в оккупированном Крыму фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко заявил, что ФСБ выбивала из него признание, истязая током, избиением и угрозами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в письме, переданном Новой газете.
В июле в Симферопольском районном суде под председательством судьи Длявера Берберова началось рассмотрение дела Есипенко по существу. Его адвокатом выступил известный российский правозащитник Дмитрий Динзе, общественным защитником стал митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент.
На судебных заседаниях Есипенко детально рассказал, как именно из него выбивали нужные показания. Вот лишь фрагмент:
"…Меня раздели догола и надели на уши медные провода. Я пытался сопротивляться, но, поскольку я был нагим и в наручниках, у меня ничего не вышло. Ко мне подключили провода и пустили ток. Боль была такая, что у меня мозги закипали и глаза взрывались… Я сильно кричал, просил, чтобы так не делали, но это продолжалось… Я кричал и просил: что мне сделать, я подпишу документы, только остановитесь".
Есипенко сообщил суду, что кроме физических издевательств, к нему применялись и психологические.
"На тот момент я был подавлен и понимал, что если сейчас не буду давать признательные показания, то меня просто сделают инвалидом либо убьют".
Последнее (на сегодняшний день) выездное заседание суда состоялось 16 ноября в закрытом режиме.
"Новая газета" публикует письмо Есипенко главному редактору Дмитрию Муратову:
Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.
16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.
5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.
6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.
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до них претензій нема, е до тебе - з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?
І так десять разів підряд!
Я розумію що там людей не пиріжками пригощають але навіщо таку "ху*ню" молоть?!" Та й дійсно - якого чорта ти туди поперся? Думав що ти - "недоторканний?!
Про це ХТОСЬ, добре знають в диппредставництвах в Україні…
А Українцям горбатого ліплять якісь позаштатні до радники, говорящі головита завгоспи…
хтось виконує протизаконні Накази та команди …
Потім у поясненнях своїх будуть дурню писати, про дітей своїх, їх примушували, в надії на пом'якшення вироку….
Ви, рюзьге, і є самі натуральні фашисти!
Такі вони нащадки андрофагів, народа - канібалів.