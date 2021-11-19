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Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
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По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ
Фото: Крымская солидарность

Арестованный в оккупированном Крыму фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко заявил, что ФСБ выбивала из него признание, истязая током, избиением и угрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в письме, переданном Новой газете.

В июле в Симферопольском районном суде под председательством судьи Длявера Берберова началось рассмотрение дела Есипенко по существу. Его адвокатом выступил известный российский правозащитник Дмитрий Динзе, общественным защитником стал митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент.

На судебных заседаниях Есипенко детально рассказал, как именно из него выбивали нужные показания. Вот лишь фрагмент:

"…Меня раздели догола и надели на уши медные провода. Я пытался сопротивляться, но, поскольку я был нагим и в наручниках, у меня ничего не вышло. Ко мне подключили провода и пустили ток. Боль была такая, что у меня мозги закипали и глаза взрывались… Я сильно кричал, просил, чтобы так не делали, но это продолжалось… Я кричал и просил: что мне сделать, я подпишу документы, только остановитесь".

Есипенко сообщил суду, что кроме физических издевательств, к нему применялись и психологические.

"На тот момент я был подавлен и понимал, что если сейчас не буду давать признательные показания, то меня просто сделают инвалидом либо убьют".

Последнее (на сегодняшний день) выездное заседание суда состоялось 16 ноября в закрытом режиме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты подготовили "свидетелей" по "делу Есипенко": они не путались, как предыдущие, и использовали специальную терминологию, - адвокат Динзе. ВИДЕО

"Новая газета" публикует письмо Есипенко главному редактору Дмитрию Муратову:

По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ 01
По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ 02
По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ 03
По ушам пускали ток, мозги закипали и глаза взрывались: заключенный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о жестоких пытках со стороны ФСБ 04

Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
"Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали…"
І так десять разів підряд!
Я розумію що там людей не пиріжками пригощають але навіщо таку "ху*ню" молоть?!" Та й дійсно - якого чорта ти туди поперся? Думав що ти - "недоторканний?!
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19.11.2021 13:54
+13
ФСБ РФ - последователи палачей ВЧК-НКВД-КГБ СССР.
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19.11.2021 14:45
+11
кацапи кати - не новина - кацапи кати.
до них претензій нема, е до тебе - з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?
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19.11.2021 13:49
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кацапи кати - не новина - кацапи кати.
до них претензій нема, е до тебе - з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?
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19.11.2021 13:49 Ответить
Я не жестокая и очень боюсь боли. Если бы, только увидела инструменты пыток, то призналась бы во всем, что требовали эти садисты. Но не отказалась бы от удовольствия посмотреть, как визжал бы Путин, когда к его писюну прикрепили ток
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19.11.2021 14:39 Ответить
ви пропустили головне, на жаль це робить багато людей, май же всі - "з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?"
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19.11.2021 14:46 Ответить
"з якоґо хнуя туди поперся, мозок е?" - що за дурнувата претензія?
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19.11.2021 20:12 Ответить
Судячи з його жіночої поведінки, там ні до чого кріпити
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19.11.2021 14:49 Ответить
Леди, просто нечего добавить, кроме +++++
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19.11.2021 21:56 Ответить
Я этот же вопрос задаю всем прущимся в Крым, задавал родственникам Эдема Бекирова... И все надеются, что следующим будут не они...
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19.11.2021 14:54 Ответить
на цьому форрумі дурних нема, е боти, але дурних нема, всі все розуміють, чі не всі?
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19.11.2021 15:02 Ответить
ОН -корреспондент Благодаря им мы узнаем новости А вы читали Крым-- реалии?
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19.11.2021 17:03 Ответить
Він журналіст Радіо свобода. Жив і працював легально. Просто те, що він писав правду зсередини зміїного кубла не подобалось цим гадам. Мужня людина, таких би побільше, але сцикотно, правда ж?
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20.11.2021 11:00 Ответить
73+1
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19.11.2021 13:51 Ответить
"Біль був такий, що в мене мізки закипали і очі вибухали…"
І так десять разів підряд!
Я розумію що там людей не пиріжками пригощають але навіщо таку "ху*ню" молоть?!" Та й дійсно - якого чорта ти туди поперся? Думав що ти - "недоторканний?!
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19.11.2021 13:54 Ответить
Меня раз током ударило. Тоже неприятно очень.
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19.11.2021 14:30 Ответить
Це з тих пір ти став таким "пришелепкуватим"?
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19.11.2021 14:36 Ответить
ТАПиком?
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19.11.2021 14:57 Ответить
ТАИ 43, ТА 57, рота связи ВВС ГСВГ. Индуктором только пальцы щипет при проверке связи. Для связиста это не ток.
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19.11.2021 15:44 Ответить
Все зависит от сопротивления каждого конкретного человека... Мой кум спокойно выдерживает разряд магнето, держась за край бронепровода, а других лупит не хуже как 220))) Так же и связисты разные бывают) У нас на "цикле" тапик тоже все по разному воспринимали) На себе не испытывал, не скажу)
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19.11.2021 16:12 Ответить
як ти лапоть так тебе все вдарить і буде право.
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19.11.2021 15:30 Ответить
Так звучит страшнее. Кто там разбираться будет.
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20.11.2021 14:15 Ответить
Побачив кацапа-знищив кацапа,все інше маячня терплячих телепнів
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19.11.2021 14:17 Ответить
Пані Дєнісова, Ви де?! От ще одна особа не знає, нащо туди попхалося, але потребує Вашої невідкладної допомоги! Його так само, як ясько, хтось виманив? Їздуйте туди терміново! Нє ******** єдиним!
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19.11.2021 14:21 Ответить
Та почекайте, зараз будуть Грозєва журити, що зробив потерпілому "болючий удар" своїм розслідуванням
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19.11.2021 14:50 Ответить
Таких катів 33 особи могли б бути в Українських руках, але цю операцію зрадили з ОПУ …. ХТОСЬ … привладні намагаються це зам'яти, але ж …
Про це ХТОСЬ, добре знають в диппредставництвах в Україні…
А Українцям горбатого ліплять якісь позаштатні до радники, говорящі головита завгоспи…
хтось виконує протизаконні Накази та команди …
Потім у поясненнях своїх будуть дурню писати, про дітей своїх, їх примушували, в надії на пом'якшення вироку….
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19.11.2021 14:26 Ответить
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19.11.2021 14:28 Ответить
"Фашісзм ніпрайдьот!"
Ви, рюзьге, і є самі натуральні фашисти!
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19.11.2021 14:29 Ответить
"дорога к счастью" по-руSSки
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19.11.2021 14:35 Ответить
ФСБ РФ - последователи палачей ВЧК-НКВД-КГБ СССР.
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19.11.2021 14:45 Ответить
внучки нквдистов.
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19.11.2021 14:57 Ответить
та нелегко ему тама пришлось, проклятые аккупанты на нем дуже распоясались, но почему то отпустили, не взяв даже подписки о неразглашении
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19.11.2021 14:58 Ответить
Коли відпустили ? От же довбик...скільки ще ви будете з роіські свої лапті в чужий монастир пхати ?
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19.11.2021 16:12 Ответить
не дуже, стандартный набор русского фашиста применили и все
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19.11.2021 16:23 Ответить
эту историю надо озвучивать в западных СМИ, чтобы люди там привыкали к русиш миру
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19.11.2021 18:21 Ответить
какому западному миру ? большая часть этого мира освиняченые ленивые мазохисты для которых белый мужчина средних лет враг .
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20.11.2021 03:23 Ответить
Щоб москвини і не буди жорстокі ?
Такі вони нащадки андрофагів, народа - канібалів.
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19.11.2021 20:59 Ответить
Обыкновенный неонацистский фашизм "руSSкого мира"
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19.11.2021 22:53 Ответить
Після цього листа фсб зробить з нього тренажер для катувань. В Академію фсб передадуть щоби їх студенти практикувались.
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19.11.2021 23:20 Ответить
И вот с этими подонками старик байден договорился о партнерстве подставив под удар ключевых союзников .
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20.11.2021 03:21 Ответить
Ничего, наши тоже отомстили этим любителям " русского мира" и изнасиловали 80% их баб, поступающих в спецраспределители Мариуполя. Мужикам, кстати тоже досталось.
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20.11.2021 07:42 Ответить
Хороший фсбшник - дохлый фсбшник
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20.11.2021 10:59 Ответить
А в Цей час національна поліція грабує громадян та знищує націю, вербує до переселення, з однією лише метою - незаконне збагачення
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20.11.2021 13:30 Ответить
Вы ещё не поняли? делается это специально, как и бомбёжки сёл на линии разграничения, чтобы показать продажность, равнодушие и пофигизм "западных парнёров".
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20.11.2021 15:34 Ответить
"Наиважнейшею приметою русского народа есть его садистская жестокость" (с)
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20.11.2021 16:21 Ответить
это должно звучать с трибун ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕП и так далее. шо там наш кулебяковый мид?
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20.11.2021 18:56 Ответить
 
 