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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) Шустер (681) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185)

Шустер приглашает Зеленского и Ермака на эфир по поводу задержания "вагнеровцев": "Надеемся, что власть будет прозрачной"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шустер приглашает Зеленского и Ермака на эфир по поводу задержания

Сегодня на "Свободе слова Савика Шустера" будут обсуждать тему срыва украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу редакции "Свобода слова Савика Шустера".

"С целью объективного освещения важной для страны темы для участия приглашены Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Надеемся, что власть будет прозрачной и примет приглашение к участию в эфире", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень серьезный и болезненный удар": в ОП отреагировали на обнародование документов о спецоперации по "вагнеровцам"

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Шас, вони все кинуть і прийдуть. А якщо прийдуть, то кинуть всіх і скажуть, що Вова хотів миру, а ГРУшники, які ще залишилися від Порошенко, робили різні провокації проти любимих "вагнерівців", які були на концерті у Горловці у квітні 2014 року. І це вони розхитують Вовіну піоніну, що єрмаку, аж тошнить, не може якісно телефонувати по вацабу кацабу.
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19.11.2021 13:46
+26
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19.11.2021 14:37
+25
страусы уже голову в песок засунули - какой эфир ?
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19.11.2021 13:45
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ИДТИ НА СТАДИОН??? ТОЛЬКО В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОРОХА ЭТО НЕ ПРИДЕТ...
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19.11.2021 19:16 Ответить
А РИНАТ МОЛОДЕЦ ...БЬЕТ ПОД ДЫХ...ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАКАЛКА НАЧАЛА 90-Х..
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19.11.2021 19:18 Ответить
Зараз! Ці два щури аж прибіжать, ось тільки відійдуть назад для розгону. Обидва зрадника України зараз зачинились у ОПі, сидять під віником та міняти памперси не встигають.
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19.11.2021 19:20 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:55 Ответить
Фсё, кіна не будєт: у двух щурів пасперси закінчилися, не прийдуть...(((
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19.11.2021 21:13 Ответить
Люди, надевшие на себя военную форму, один раз в жизни и на всю ее длину принимают Присягу о службе на благо государства и народа на основе не укоснительной служебной подчиненности и государственной тайне Поэтому есть конкретный вопрос к военным чиновикам Украины высокого уровня - как на основании чего они нарушили Устав ВСУ и Присягу, и выполнили указание людей, приближенных к Президенту, но не имеющих отношение к военным секретам и военным приказам??? Для этих военных главным начальником является только один человек - Главнокомандующий ВС Украины - Президент, но никак не гарсоны, лизоблюды, лакеи и "шептуны" при Президенте, не зависимо от ливрей, сюртуков и башмаков, которые они носят.
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19.11.2021 21:18 Ответить
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