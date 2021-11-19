РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4134 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 736 69
Буданов (323) разведка (4000) ЧВК Вагнера (1281)

Глава ГУР МО Буданов не ответил на вопрос, был ли приказ "высшего военно-политического руководства" об отсрочке задержания "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ГУР МО Буданов не ответил на вопрос, был ли приказ

Нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не ответил на вопрос, существует ли чей-либо письменный приказ об отсрочке задержания наемников ЧВК "Вагнер" в рамках украинской спецоперации.

Такой вопрос ему задала ведущая программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ.

Ведущая рассказала, что журналистка Янина Соколова опубликовала документы предположительно спецоперации по "вагнеровцам", и в которых говорится, что решение об отсрочке задержания наемников приняло "высшее военно-политическое руководство страны". Кто именно принял такое решение, в опубликованных документах не уточняется.

Ведущая спросила, существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства".

Также читайте: ГБР проверяет источники утечки опубликованных документов спецоперации по "вагнеровцам": открыто производство

Буданов сказал: "Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ВСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба, давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, так что именно и кто "слил", или что показал, или зачем дезинформирует общество".

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
й добавити нічого
показать весь комментарий
19.11.2021 13:57
+11
Він може сказати, що єрмак не є посадовою особою офісу президента і потрібно було доповідати Володі. Але всі, як колись казав Вова, коли розпускав Верховну Раду і на ринках знають, що єрмак і є начальником Вови і що розвідники прийшли в резиденцію президента. Якщо єрмак не посадова особа, то що він там робить і навіщо приймає делегації?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:59
+11
Відповідь дуже проста. Про це розповів Арестович V.1 (коли ще не пішов працювати у квартальну трупу): в ОПі є кілька груп по прийняттю управлєнчєскіх рішень по напрямках. В групи входять якісь люди, котрих ніхто не уповноважував на такі дії. Тобто ці групи виконують президентські функції замість самого очільника. Це називається просто - узурпація влади. За ці слова мене Льоша-Люся забанив на своїй сторінці ФБ. Щодо Буданова, то подивіться відео його з Арестовичам (в ютьюбі є). Ці два геройські чувака втирали, що операції не було, це взагалі неможливо, а всі, хто вірить в операцію - російські найманці. По ідеї офіцери Арестович і Буданов після цього зашквару мають застрелитись, якщо у них є офіцерська честь. Це саме той випадок.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
й добавити нічого
показать весь комментарий
19.11.2021 13:57 Ответить
А сиськи у Люськи Арестович зачётные. Не то, что у Хренпрокурорши.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:15 Ответить
а там вна самом заду кто? думал Хламидия, но он ближе.
и Лещенко нету вроде
мальцом недоделали гравюру(
показать весь комментарий
19.11.2021 14:26 Ответить
Лещ спину Зеленому підпирає , він за Треттяковою , тому його не видно ( неякісний дитина )
показать весь комментарий
19.11.2021 15:45 Ответить
то якраз Хламідія. Леща тут нєтуті.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:52 Ответить
кажу ж лещ за спиною в зеленого,його не видно
показать весь комментарий
19.11.2021 16:08 Ответить
ну да, не увидел.
но я слушаю Лещенко - неплохо комментирует события. Как и Даналенко - но она более лучше ненавидит просто всех. Мужественная женщина.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:40 Ответить
Він може сказати, що єрмак не є посадовою особою офісу президента і потрібно було доповідати Володі. Але всі, як колись казав Вова, коли розпускав Верховну Раду і на ринках знають, що єрмак і є начальником Вови і що розвідники прийшли в резиденцію президента. Якщо єрмак не посадова особа, то що він там робить і навіщо приймає делегації?
показать весь комментарий
19.11.2021 13:59 Ответить
Відповідь дуже проста. Про це розповів Арестович V.1 (коли ще не пішов працювати у квартальну трупу): в ОПі є кілька груп по прийняттю управлєнчєскіх рішень по напрямках. В групи входять якісь люди, котрих ніхто не уповноважував на такі дії. Тобто ці групи виконують президентські функції замість самого очільника. Це називається просто - узурпація влади. За ці слова мене Льоша-Люся забанив на своїй сторінці ФБ. Щодо Буданова, то подивіться відео його з Арестовичам (в ютьюбі є). Ці два геройські чувака втирали, що операції не було, це взагалі неможливо, а всі, хто вірить в операцію - російські найманці. По ідеї офіцери Арестович і Буданов після цього зашквару мають застрелитись, якщо у них є офіцерська честь. Це саме той випадок.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:17 Ответить
Обдристович офіцер і мав би застрелитися? Не жартойте, він навіть на повію не тягне.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:23 Ответить
Арестович - майор, має повні груди орденів і медалів. Але продався Єрмаку. Так буває.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:25 Ответить
це з його слів. військові сміються над цим клоуном
показать весь комментарий
19.11.2021 14:26 Ответить
вот вот, полная ж.па говна - он такой же майор как я "*врей"(кушает кошерную свиную колбаску)
показать весь комментарий
19.11.2021 14:28 Ответить
В ОП беруть тільки обрізаних. Це найперша умова.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:30 Ответить
ну вот, вы оскорбил мои арабские чуйства, это фощызм!!111
мы буду жаловаться(алло, Елдак, тут меня оскорбили
- А меня?
- А почему вы спрашиваете?
- А вы?
- А я?
- Нет, я.
- А?
- Б?)
вообще то вы наверное прав, но посмотрев на рожу Шефира....(скажи кто друзья твои .....)
мона понять что президент у нас.... как бы покорректней..... злой в общем, но хрипит в видосиках смешно(если звук выключить)
показать весь комментарий
19.11.2021 14:37 Ответить
Я нормально ставлюсь як до арабів, так і до євреїв, але вважаю, що в Україні з її традиціями такий кретерій відбору у владу як мінімум не доречний.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:05 Ответить
та б*же, я тоже
ставлюсь до всіх огидно.
зрозуміло шо у нас як мінімум супертолерантно до всіх ставляться, особливо до влади.
а потрібно .... "болєє іначє"
кричати шо живемо в "боком даній землі", а при владі "боком даніє люді" - я просто сама толерантність(чого не скажеш про моє крісло, щас пожежа буде )
показать весь комментарий
19.11.2021 15:10 Ответить
-Как Вы относитесь к гомосексуалистам?
-Я к ним не отношусь.
-В смысле, что Вы о них думаете?
-Я о них не думаю.)))
показать весь комментарий
19.11.2021 15:20 Ответить
6 августа, 2020. Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.
Сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но их же смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта для руководства ведомством.

Люся ***** ФСБшная, то понятно, а кто гарантирует, что этот Кирюха нет?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:41 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
19.11.2021 14:28 Ответить
Буданова потрібно було спитати прямо, чи може він послати Єрмака на йух, якщо той дасть команду щачитати з папірця на всю країну написану Єрмаком галіматью.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:32 Ответить
Він такий голова ГУР, як я балерон. Звичайний блюдолиз, який старається відмазати Зелю, бо знає що за це буде кісточка зі столу найвеличнішого.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:01 Ответить
Ну можливо і не цілого ГУР, але ОПГ у ГУР МО - точно. Схоже це його брати під його командуванням Чауса викрадали. Та й по фейсу видно, що за птах. Варто порівняти фото річної давності з нинішнім - росте, як у самого Зєлєнского. Напевне їдять з однієї миски. 🤔
показать весь комментарий
19.11.2021 14:37 Ответить
Тільки дебілам треба тут ще щось пояснювати...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:02 Ответить
Ты прав.
Всё ясно и понятно объяснил.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:18 Ответить
ессно, объяснил, что хермак- кацапский шпион еще когда пытался на белингкэт давить
показать весь комментарий
19.11.2021 14:23 Ответить
Ну и ряху себе наел наш главразведчик, ни за каким кустом не спрячешь
показать весь комментарий
19.11.2021 14:03 Ответить
👍🤮😂😂😅
показать весь комментарий
19.11.2021 14:48 Ответить
Люди добрые! Не будет Буданов говорить всю правду! 1. Часть информации является секретной и 2. Не будет подставлять своего шефа - ПреЗедента, даже если владеет информацией, которую можно озвучить. Правду уже узнаем года через два, когда от ПреЗедента и его слугах, а не народа, останутся только плохие воспоминания
показать весь комментарий
19.11.2021 14:06 Ответить
Всё же он дал кое-какую информацию. ВСК имел все докуметы по операции и открытую и закрытую, но в тоже время ВСК отчиталась о том, что Зерро не давал никаких указаний. Но фраза " по решению высшего военно-политического" дают прямой ответ, что письменный документ где-то должен быть и именно с подписью Зерро. В таком случае надо брать за жЁпу уже и членов ВСК, по подозрению в узурпации власти.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:38 Ответить
А нафига это все надо? Давайтевообще разгоним эту разведку, отменим зсу, это ж сколько денег сэкономим? Сразу пенсии можно поднять в 2 раза! Гулять так гулять, какая разница!
показать весь комментарий
19.11.2021 14:09 Ответить
і оце глава Головного управління розвідки Міноборони?
no questions.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:12 Ответить
який головнюк, така і глава...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:54 Ответить
Всё из объяснений Буданова понятно. Агент }{уйла Козырь керует ГУР МО по звонку, не оформляя даже приказов в ГУР. Так же керует СБУ агент }{уйла Бакланов. Агент }{уйла Демченко керует так же по своей части. А рядом с ними сидит обдолбанный коксом наркоша и агент Маслякова по бл*дкам (с мальчиками) в КВН и делает вид, что ни хрена оно не понимает.
Впрочем, так и есть, но какая разница?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:13 Ответить
Вкотре хочу заступитись за Зе і ко-Манду. З ними було ясно з самого початку. Всі питання до 73%-ї морально деградованої маси. Але найогидніше - більша частина її так і не вийшла з зеленого угару.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:21 Ответить
На окраине твоей вонючей параши точно все.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:25 Ответить
дуня, швабру скрепой сжала и к полоскалке. мнение тундропитека ничтожно и здесь и в швабрании
показать весь комментарий
19.11.2021 14:25 Ответить
В українській мові нема слова окраїна, є околиця, а це десь за лісом, де живуть потомки андрофагів з філософією раба і кровожерливим норовом. Їх по-простому називають кацапами за їхню антилюдську сутність.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:28 Ответить
👏👍🎯
показать весь комментарий
19.11.2021 14:53 Ответить
чітка відповідь на запитання - да - ні.
--------------
Ведуча запитала, чи є відповідний письмовий наказ когось із "вищого військово-політичного керівництва".

Буданов сказав: "Я можу вам абсолютно чітко відповісти на це питання. Всі документи, причому я скажу так дуже цікаво, всі охочі, взагалі всі, мали можливість передати тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. ТСК мала відкриту частину і закриту. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник ГУР Бурба, давали свої матеріали, свої свідчення та все, що вони хотіли. Які матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Напевно, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, так що саме і хто злив, чи що показав, чи навіщо дезінформує суспільство".

показать весь комментарий
19.11.2021 14:17 Ответить
вчіться - піонери.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:18 Ответить
Буданов только морду раскормил на должности. А вроде казался толковым парнем при назначении.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:21 Ответить
Його тому і призначили, що зразу авторитетно почав брехати, що операції не було.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:24 Ответить
испытание медными трубами не всем дано успешно пройти
показать весь комментарий
19.11.2021 14:24 Ответить
Все - расходимся, кроты не кроты, предателей нет, журналисты перекрутили, ермака и зю - наградить..
показать весь комментарий
19.11.2021 14:27 Ответить
вьі забьіли порошенко заклеймить, для феньшуя
показать весь комментарий
19.11.2021 14:28 Ответить
Буданов заявил - что Зе и Ермак вряд ли работают на кремль.
Осталось теперь Нам выяснить - а не работает ли на кремль сам Буданов.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:31 Ответить
сумніння зеленню мучае - хто ж крот, чи кріт?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:42 Ответить
чітке питання - чітка відповідь....
ще одне звено на гетьманську цепуру - щоб вже по яйцях бляхою...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:35 Ответить
Первый снежок
показать весь комментарий
19.11.2021 14:29 Ответить
"Буданов - лучший русский"
показать весь комментарий
19.11.2021 14:29 Ответить
молчание знак согласия.. след. давали такую команду, а Баканов выполнил незаконный приказ, став соучастником преступления по законам военного времени РАССТРЕЛЯТЬ - всех троих! Кто следующий на расстрел?
показать весь комментарий
19.11.2021 14:30 Ответить
Вангую - Ермака уберут, но на его место придет такой же крото-поц. И все останется как и было. И операция была, но кто-то очень постарался чтобы Bellingcat подчистил все критическое, что можно было..
показать весь комментарий
19.11.2021 14:36 Ответить
Зе ЧМО мо сказало , что доверяет д'Ерьмаку и он уйдёт только с ним
показать весь комментарий
19.11.2021 15:06 Ответить
та Мы и не против...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:07 Ответить
РАБссия всю жизнь защищается от внешних врагов Мировой революции... Биндеровцы напали на мавзолейных болванов 23 августа 1939 года,Степан Андреевич был на Мацковии типа брацкий договор с нацистами подписать с Молотовым,...вместо фон Риббентропа...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:39 Ответить
такой-же кусок зеленого дерьма...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:41 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 14:43 Ответить
чувак зря свистеть не будет, ,хвала господу, шо с тим лайном буль-буль оглы разбирался, в противном случае зеленого кобеля отмыть добела ваще бы не вдалось
показать весь комментарий
19.11.2021 14:51 Ответить
Прикидывается дурачком.
показать весь комментарий
19.11.2021 14:52 Ответить
Турция и Украина ратифицировали военный союз Анкары и Киева...,на РАБссии уже не истерика.... Байрактары это вам не трахтары Сралинградского завода...
показать весь комментарий
19.11.2021 14:55 Ответить
"Сралин принял Россию, с сохой, а оставил ГУЛАГ с голой жопой!"
👺
показать весь комментарий
19.11.2021 15:21 Ответить
Был Зеля шутом,стал кровавым клоуном. Зрадник ипанный
показать весь комментарий
19.11.2021 14:59 Ответить
Да заодно они всё, детский лепет, Ермак сказал, Зе занят, перенесём на неделю. Так они хотели это сделать, чтоб отменить в последний момент. Всё так именно и было запланировано и крайних чтоб не осталось.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:14 Ответить
Я впевнений, що існує письмовий наказ.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:46 Ответить
Тепер будуть говорити, що Єрмак пошуткував, він же з "кварталу" і ВаЗелін пошуткував, що треба перенести операцію. А Бурба просто не зрозумів гумору, побіг зразу виконувати - а отже винен. Був би таким гумористом як "кварталівці" - не було б проблем. Висновок: мало "кварталівців" сидять на вищих щаблях влади.
показать весь комментарий
19.11.2021 16:23 Ответить
Очевидно, що письмового розпорядження ніхто не давав. Але на зустрічі була секретарка преЗедента Марія Левченко, яка вела стенограму. Якщо ту стенограму не підчистили, то в ній повинно бути записано хто віддав наказ зірвати спецоперацію.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:58 Ответить
 
 