Глава ГУР МО Буданов не ответил на вопрос, был ли приказ "высшего военно-политического руководства" об отсрочке задержания "вагнеровцев"
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Нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не ответил на вопрос, существует ли чей-либо письменный приказ об отсрочке задержания наемников ЧВК "Вагнер" в рамках украинской спецоперации.
Такой вопрос ему задала ведущая программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ.
Ведущая рассказала, что журналистка Янина Соколова опубликовала документы предположительно спецоперации по "вагнеровцам", и в которых говорится, что решение об отсрочке задержания наемников приняло "высшее военно-политическое руководство страны". Кто именно принял такое решение, в опубликованных документах не уточняется.
Ведущая спросила, существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства".
Буданов сказал: "Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ВСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба, давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, так что именно и кто "слил", или что показал, или зачем дезинформирует общество".
18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
Пожалуйста, подождите...
и Лещенко нету вроде
мальцом недоделали гравюру(
но я слушаю Лещенко - неплохо комментирует события. Как и Даналенко - но она более лучше ненавидит просто всех. Мужественная женщина.
мы буду жаловаться(алло, Елдак, тут меня оскорбили
- А меня?
- А почему вы спрашиваете?
- А вы?
- А я?
- Нет, я.
- А?
- Б?)
вообще то вы наверное прав, но посмотрев на рожу Шефира....(скажи кто друзья твои .....)
мона понять что президент у нас.... как бы покорректней..... злой в общем, но хрипит в видосиках смешно(если звук выключить)
ставлюсь до всіх огидно.
зрозуміло шо у нас як мінімум супертолерантно до всіх ставляться, особливо до влади.
а потрібно .... "болєє іначє"
кричати шо живемо в "боком даній землі", а при владі "боком даніє люді" - я просто сама толерантність(чого не скажеш про моє крісло, щас пожежа буде )
-Я к ним не отношусь.
-В смысле, что Вы о них думаете?
-Я о них не думаю.)))
Сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но их же смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта для руководства ведомством.
Люся ***** ФСБшная, то понятно, а кто гарантирует, что этот Кирюха нет?
Всё ясно и понятно объяснил.
no questions.
Впрочем, так и есть, но какая разница?
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Ведуча запитала, чи є відповідний письмовий наказ когось із "вищого військово-політичного керівництва".
Буданов сказав: "Я можу вам абсолютно чітко відповісти на це питання. Всі документи, причому я скажу так дуже цікаво, всі охочі, взагалі всі, мали можливість передати тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. ТСК мала відкриту частину і закриту. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник ГУР Бурба, давали свої матеріали, свої свідчення та все, що вони хотіли. Які матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Напевно, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, так що саме і хто злив, чи що показав, чи навіщо дезінформує суспільство".
Осталось теперь Нам выяснить - а не работает ли на кремль сам Буданов.
ще одне звено на гетьманську цепуру - щоб вже по яйцях бляхою...
👺